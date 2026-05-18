La cupidité et la perversité mènent le monde ! (Claude Janvier)
Par Claude Janvier.
La cupidité et la perversité mènent le monde !
Ce sont deux concepts déviants, mais ultra présent malheureusement, chez nos « élites mondiales » qui, grâce à leur fortune, restent souvent intouchables.
Avec leur idéologie morbide, issue d’un messianisme déformé et pernicieusement interprété, mais malheureusement accepté par une grande majorité, de contrôler le monde et d’empiler l’argent, ils n’hésitent pas à massacrer autrui, mais toujours sous les auspices d’une mission «divine» et donc dictée par un « dieu bienveillant ».
Ils useront de toutes les justifications nécessaires pour vous faire croire du bien-fondé de leurs actes criminels. «Nous vous tuons et nous vous soumettons, mais c’est pour votre bien…» Cette idéologie, basée sur l’élitisme maladif, qu’il soit religieux ou pas, a pour conséquence depuis le 19e siècle d’avoir pour terrain de jeu la planète, de la piller et de s’approprier ce qui ne leur appartient pas. Les Anglo-Saxons sont les maîtres incontestés en la matière. Ils ont près de 400 millions de victimes sur la conscience… À condition qu’ils en aient une… https://reseauinternational.net/le-monde-est-divise-en-deux-dun-cote-les-anglo-saxons-et-de-lautre-les-etres-humains-2/
Il faut toujours chercher et identifier « la ou les causes » du problème. Et cette cause, est cette élite mondiale psychopathe qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter et de facto, protégée par Dieu. C’est bien entendu une inversion, car Dieu, s’il existe, protégerait l’ensemble des peuples de la Terre et pas seulement une fraction élue. Peu importe les déclarations mensongères des chefs de guerre fanatiques, destinées à justifier leurs actes criminels. Les faits existent et sont prouvés.
Mais, depuis le début du 20e siècle, grâce aux médias félons et corrompus, les justifications ont pris de plus en plus d’importances. Les massacres sont légitimés au nom de la «démocratie», donc du « camp du bien » (sic).
C’est sûr que vous seriez content d’apprendre, un beau matin, que votre famille a été massacrée en pleine nuit par un missile largué par un drone. Mais c’était nécessaire car pour votre bien… Quelle hypocrisie !
Je déteste cet abrutissement de masses par une caste de nantis, bien trop souvent cupide, corrompue et criminelle. Mais avec le temps, et heureusement, j’ai appris à faire le distinguo entre un individu et un corps d’armée, ou un groupe, quel qu’il soit.
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Il y a des personnes de valeur partout, certes, mais ces dernières sont trop souvent obscurcies et mises à l’écart, à cause justement de leurs désaccords avec des ordres et des règlements liberticides, qui sont à l’opposé du bien-être du peuple. En réalité, il y a des gens de bien partout, mais il faut savoir qu’ils sont en minorité.
La majorité des gens obéit aux ordres liberticides sans se poser de questions et, faisant cela, elle se transforme en un vaste troupeau de moutons bêlants. Ne comprenant pas grand-chose et devenant, au final, très dangereuse, car elle s’oppose sans cesse à une réelle évolution positive de la société. Cerise sur le gâteau, elle ne dénoncera jamais les véritables ennemis du genre humain, à savoir les prédateurs cyniques et corrompus qui nous gouvernent bien trop souvent.
Ce vaste problème existe depuis l’aube de l’humanité, mais avec les progrès technologiques, et ce, depuis la fin du 19e siècle, il prend de plus en plus d’ampleur. La destruction des peuples par l’épée, puis par la poudre, par les bombes atomiques diverses et variées et, depuis peu par les drones hypersoniques, ne s’est jamais arrêtée. Aujourd’hui, on peut tuer des millions de gens en une fraction de seconde. Quel progrès !
Individuellement, les gens sont, en majorité, des moutons tranquilles. Mais cet état d’engourdissement routinier propre à ces paisibles quadrupèdes et à la meute des bipèdes en général, peut se transformer, subitement, en une horde sanguinaire n’ayant aucune compassion pour autrui. Désolé, si j’en choque certains, mais c’est, malheureusement, la triste et dure réalité.
En cause, et principalement, les marchands de chaos, à savoir les médias. Au lieu d’œuvrer à l’évolution des mentalités, la presse s’est spécialisée dans les mauvaises nouvelles, la propagande, la haine et dans le fait d’exacerber une certaine forme de fébrilité mentale chez les individus.
Car sinon, comment expliquer qu’un fermier en Auvergne puisse vouloir trucider un beau jour un fermier en Bavière ? Ces deux fermiers n’ont pas eu un déclic sur ce sujet un beau matin, devant leur tasse de café ! Il a bien fallu que des politiciens et des militaires criminels, aidés d’une presse machiavélique, attisent la haine des deux côtés. D’ailleurs je vous invite à la réflexion à propos de cette pensée : « Plus de police engendre plus de criminels, et plus d’armée engendre plus de guerre ». Les faits le prouvent.
Rappelez-vous les titres des journaux en 1914. Il fallait aller « bouffer du Bosch ». Les Français sont partis la « fleur au fusil ». Le reste de l’histoire, vous la connaissez. La « grande boucherie » a fait place nette. Aujourd’hui, on nous agite et on nous inculque de la même manière la haine du peuple Russe ! Les médias ne sont, hélas, que des organes de propagande au service d’une caste malveillante.
Ceci étant, il ne faut pas oublier, qu’un être humain n’est pas obligé d’obéir sans se poser de questions. La responsabilité finale incombe à chaque personne. Ce serait trop facile de se dédouaner totalement. Je sais que c’est un sport international de clamer que l’on est responsable de rien, mais c’est faux. Nous sommes responsables de notre vie, de notre famille, de notre entourage et de cette planète, que vous le vouliez ou non.
La vie sur cette planète de dingues ne tient qu’à un fil. Entre guerres, famines, maladies, rapacités et cupidités, cette planète ressemble à un enfer. D’ailleurs, si vous le cherchiez et que vous trouviez la terre, cette dernière ferait certainement l’affaire.
À nous de faire en sorte que cela ne soit plus le cas.
Claude Janvier. Écrivain, essayiste, chroniqueur, et auteur de dix ouvrages sur l’influence dans le monde de l’oligarchie financière mondiale apatride, sur l’État profond Français et Européen, sur la menace de l’OTAN, sur le conflit Russo-Otanien via l’Ukraine, sur le Proche-Orient et sur la géopolitique internationale. Depuis une vingtaine d’années, il fouille, déterre, décortique et analyse l’actualité, et n’hésite pas à se rendre sur des lieux de conflits comme en Syrie et au Donbass afin de mettre à jour les véritables informations, de les prouver, de les diffuser, et de montrer la puissance néfaste et les mensonges des médias propagandistes.
2 réflexions sur “La cupidité et la perversité mènent le monde ! (Claude Janvier)”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/05/a-ganancia-e-perversidade-dominam-o.html
LA BOUCHERIE????? ELLE SE DÉROULE EN PALESTINE et le monde entier le sait, elle s’étend devrais-je plutôt dire, dans tout le Moyen-Orient………..c’est une offrande majeure au dieu de la cupidité et de la perversité. C’est le même dieu qui a toujours poussé cette race de pseudo humains, celle qui gouverne toujours une majorité de nations. En tête de liste, sont assis sur ce trône terrestre bien visible et règnent en duo : le FAUX-JUIF nétanyahu et son golem trump, je vous épargne le nom de ceux qui les adulent et les IDOLÂTRENT vous le savez tous… Pour avoir une idée de ce qu’ils mijotent au nom du sionisme, de cette fausse doctrine politico-religieuse, entre-mêlée et inspirée d’idéologies bolchéviques, communistes et NAZIES, prenez le temps de lire, de vous intéresser à ceux qui défendent un RÉEL IDÉALE, qui se battent COURAGEUSEMENT pour du VRAI, je veux dire pour une VRAIE CAUSE. Les médias ULTRA CENSURÉS et totalement VENDUS à la cause de ces PSEUDOS HUMAINS ne vous montreront JAMAIS l’autre visage, celui de la RÉALITÉ dans toute son HORREUR..de ce qui se passe vraiment pour des millions d’humains offerts en SACRIFICE, toujours au nom d’un FAUX IDÉAL. Cette fois-ci, c’est celui du grand israël, encore plus FAUX que tout ce que l’on peut s’imaginer, ayant déjà tous subi un endoctrinement mondial à cette fin…ce qui suit peut sembler presque normal… L’ensemble du monde laisse faire…………sommes nous tous atteints par leur virus qui est très ancien….l’EXTRÊME LÂCHETÉ????
à lire intégralement : https://french.almanar.com.lb/article/70102/
Sayyed al-Houthi : Les États-Unis préparent une nouvelle escalade et certains régimes arabes servent « Israël »
il y a une heure
Abdel Malek Al-Houthi, leader du mouvement de résistance yéménite Ansarullah
Le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a confirmé l’existence d’« indices de préparatifs américains en vue d’une nouvelle escalade » dans la région, suite à l’échec du précédent cycle de négociations. Il a affirmé que « certains régimes arabes servent la position américaine et israélienne sur les plans politique, médiatique et du renseignement ».
Al-Houthi a déclaré que « les Américains ne respectent pas leurs engagements et ont donc eu recours au blocus des ports iraniens, ce qui affecte même la situation économique mondiale ». Il a ajouté que « pour Trump, l’essentiel est de servir l’entité sioniste avant tout, même avant les États-Unis ».
Il a souligné que « certains régimes arabes n’ont tiré aucune leçon du précédent cycle de négociations ni des conséquences de l’accueil de bases américaines qui attaquent l’Iran ». Il a ajouté que « certains régimes arabes s’endettent davantage pour protéger les bases américaines et l’ennemi israélien ».
Sayyed al-Houthi a estimé que « la création d’un Grand Israël est un objectif partagé, explicite et déclaré entre les Américains et les Israéliens », soulignant que « leur vision du Moyen-Orient est un objectif commun ».
Il a ajouté : « Cette semaine, l’armée d’occupation israélienne a mené des manœuvres simulant une attaque surprise contre l’Égypte et la Jordanie », précisant que « la carte israélienne englobe tout le Levant et une très grande partie de l’Égypte ».
Le Hezbollah s’oppose à l’agression avec une grande efficacité, et les autorités libanaises devraient tirer profit de ses opérations
Concernant la situation au Liban, sayyed al-Houthi a affirmé que « le Hezbollah s’oppose à l’agression israélienne contre le Liban avec une grande efficacité et inflige de lourdes pertes à l’ennemi israélien », considérant que « les opérations importantes, héroïques et en cours du Hezbollah sont efficaces, percutantes et exercent une pression significative ».
Il a exhorté les autorités libanaises à « tirer profit des opérations du Hezbollah pour contraindre l’ennemi à cesser toute agression et à se retirer », soulignant que « cibler la population libanaise du sud revient à cibler le Liban tout entier et constitue une violation de la souveraineté du pays ».
Sayyed Houthi a critiqué « certains membres du gouvernement libanais et ceux qui ont des tendances déviantes », affirmant qu’ils « accusent le Hezbollah et le tiennent pour responsable, cherchant à le trahir ». Il a ajouté que « les autorités libanaises veulent museler le Hezbollah alors que l’ennemi a la main libre de commettre des agressions ».
L’occupation poursuit ses violations en Syrie et intensifie ses crimes contre Gaza et la Palestine
Concernant la situation en Syrie, sayyed al-Houthi a déclaré que « les groupes qui contrôlent la Syrie recherchent sincèrement l’harmonie et la paix avec l’ennemi israélien, mais en vain ». Il a insisté sur le fait que « l’occupation ne s’est pas retirée des zones occupées en Syrie et n’a pas cessé ses violations quotidiennes ».
Il a noté que « l’ennemi israélien s’efforce de renforcer son emprise sur le sud de la Syrie et poursuit ses enlèvements, ses meurtres, ses vols et toutes sortes de violations ».
Concernant la Palestine et Gaza, sayyed al-Houthi a qualifié le ciblage d’Ezzeddine al-Haddad, commandant des Brigades Qassam, d’escalade majeure », le considérant comme « un symbole de la résistance du peuple palestinien ».
Il a affirmé : « Les massacres à Gaza sont devenus quotidiens et s’intensifient, et l’on compte des centaines de martyrs », ajoutant que « l’ennemi israélien tente de détruire tous les aspects de la vie dans la bande de Gaza ».
Il a souligné qu’« il est du devoir de la nation islamique de fournir au peuple palestinien tous les types d’armes nécessaires pour qu’il puisse se défendre, défendre sa liberté et sa dignité », critiquant ce qu’il a décrit comme des pressions arabes exercées sur la résistance palestinienne pour la contraindre au désarmement.
Concernant la mosquée d’Al-Aqsa, sayyed al-Houthi a averti que « la politique agressive sioniste-juive contre la mosquée Al-Aqsa se poursuit», soulignant que « l’occupation vise à détruire la mosquée Al-Aqsa et à construire le prétendu temple ».
Il a également dénoncé la « confiscation continue de terres et l’établissement de colonies en Cisjordanie à un niveau sans précédent».
Par ailleurs, sayyed al-Houthi a insisté sur le fait que « la nation islamique dispose de nombreuses options concrètes, telles que les boycotts économiques et politiques », les jugeant « très efficaces et permettant d’exercer une pression significative sur les ennemis ».
Il a condamné les insultes renouvelées contre le Saint Coran aux USA, les considérant comme faisant partie d’une « campagne d’hostilité menée par les sionistes et les juifs contre l’Islam et les musulmans ».