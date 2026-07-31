Réflexions sur les profits des riches et la misère des pauvres
Le Substack de Normand Bibeau.
Camarade de Castelnau, doutez-vous que «la contradiction principale» de «l’histoire de l’humanité» soit celle de «la lutte des classes»: esclave contre maître; esclave corvéable («serf») contre seigneur («féodaux»); esclave salarié («prolétaire») contre capitaliste («bourgeois») pour être «celle» de la «lutte des empires»; «religions»,«races» et maintenant «civilisations» et tutti quanti, aeternam, ad nauseam, amen.
Il est JUSTE que vous soyez révolté par les perfides agressions de toute nature: guerres perfides d’agression mortifères et génocidaires (Ukraine, Palestine, Liban, Iran, golfe persique, etc.); «vols des avoirs=brigandages»; sanctions; infiltrations; coup d’État électoraux; enlèvements; etc., perpétrées quotidiennement par les milliardaires mondiaux MAIS comment ignoré que TOUS les milliardaires, YANKEE$ U$, européens, OTAN, chinois, russes, iraniens, etc., sans exception, en occident comme en orient, du G-7 aux BRICS, des U$A/U€ aux «amis sans limite» chinois et russes, s’enrichissent massivement des augmentation des dépenses militaires: + 37% mondialement; + 83% pour l’Europe; + 20% aux U$A; + 100% en Russie; + 59% en Chine; + 65% au Canada; + 20% au Royaume-uni, etc., pour des dépenses militaires mondiales de 2,718 milliards $ U$ en 2024 et en hausse pour 2025 et 2026, pour des PROFITS gargantuesques d’entre 150 et 250 milliards $ U$ mondiaux pour 2024, en hausse constante (re:sipri.org, 2025)?
Alors que les actionnaires capitalistes mondiaux s’enrichissent massivement des dépenses militaires prélevés sur les programmes sociaux et des fruits empoisonnés des guerres (hausse du prix des hydrocarbures, pétrole et gaz naturel pour des profits accrus de 75 milliards $ U$ pour les capitalistes du complexe pétroliers, U$, russes, etc., depuis le 28 juin 2026), quant est-il de la pauvreté dans le monde?
De 2015 à 2025, le nombre d’humains souffrant de sous-alimentation est passé de 577 millions à 673 millions dont 70 millions à l’extrême famine; 300 millions au lieu de 194 en Afrique dont 148 millions d’enfants; 3,5 milliards d’humains n’ont pas accès à de l’eau potable assaini (re:fao.org, 24/10/2025; who.int, 2026).
Le nombre de sans abris («SDF») a augmenté de + 36% aux U$A dont +81% chronique et la pauvreté y a augmenté de + 30% (re: hud.gov, 2025). Il se chiffre à ~1,287,000 «SDF» en Europe avec un taux d’environ 10% de pauvreté (re: oecd.org, 2025). Le nombre de «SDF» se chiffrerait à entre 1,5 et 3 millions en Russie avec ~ 11% vivant sous le seuil de pauvreté (re: worldbank.org, 5/06/2025) et en Chine 1 à 3 millions vivent sous le seuil d’extrême pauvreté avec 3$ U$ par jour (re: ft.com, 2025; worldbank.org, 5/06/2025).
Comment ignorer que la RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE du «socialisme à la chinoise» (sic) compte le 2ième plus grand nombre de milliardaires au monde avec 516 milliardaires chinois (Chine + Hong Kong) contre 902 aux U$A; 205 en Inde; 140 en Russie; 76 au Canada; 55 en France; etc.
Marx et Engels doivent se retourner dans leur tombe que la Chine se dise:«socialiste» et «diriger» par un parti «communiste» alors que 516 milliardaires possèdent ~ 2 trillons $ U$ de propriété privé pour ~ 2,5% de la richesse totale contre ~ 4% aux U$A, la Mecque du capitalisme à l’américaine. OÙ serait la différence qualitative? La propagande?
C’est vrai qu’il y a déjà eu un «parti national-socialiste des ouvriers allemands» («NSDAP») et qu’il y a un «parti socialiste français» (sic), preuves qu’il n’existe aucune limite aux mensonges de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie cupide.
Enfin, comment ignorer que la Chine est le 2ième partenaire commercial d’Israël qui génocide les palestiniens, les libanais et les iraniens sous la férule YANKEE U$.
Quelle est le 1er fournisseur des pièces de drones FPV ukrainiens fabriqués avec les hydrocarbures russes qui tuent les soldats russes?
Que la Russie de Poutine vend du pétrole lourd à la Turquie qui le vends à Israël pour ses avions génocidaires?
Que la Russie vend du pétrole et du gaz naturel aux États de l’Union européenne qui financent, arment et assistent l’armée ukrainienne et israélienne dans leurs guerres contre la Russie, la Palestine, le Liban et l’Iran.
En somme, le PROFIT CAPITALISTE n’a pas d’odeur même s’il provient du charnier des cadavres de son propre peuple car «BU$$INE$$ HAS USUAL» et ce n’est «RIEN DE PERSONNEL». Même la MAFIA a plus d’honneur que les CAPITALISTES mondiaux, qu’on se le dise.
Camarade de Castelnau, comment soutenir un «monde multipolaire» impérialiste où les dirigeants capitalistes pratiquent les mêmes politiques impérialistes de PROFIT au mépris de la vie des peuples? Comment accepter «la politique» du «moins pire» dans le discours mais pareil dans le résultat qui a déjà conduit l’humanité à deux Guerres mondiales et aux portes d’une 3ième thermonucléaire apocalyptique qui ramènera l’humanité a l’âge de pierre, si elle y survie?
OSONS LUTTER, OSONS VAINCRE!
LA MÉTHODE MARXISTE POUR L’ÉMANCIPATION POPULAIRE
De l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne – Robert Bibeau, Khider Mesloub
2 réflexions sur “Réflexions sur les profits des riches et la misère des pauvres”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/07/reflexoes-sobre-os-lucros-dos-ricos-e.html
Tant que l’erreur ne sera pas extirpée de la Société, la Justice n’y pénètrera pas.
La société actuelle est en proie à un malaise qui a comme origine, d’une part la lutte des classes, d’autre part la lutte des sexes. Ces deux questions se tiennent.
La lutte des sexes a précédé toutes les autres : elle a ouvert la porte à la violation du Droit naturel et d’injustice en injustice le désordre s’est propagé dans la société tout entière ; tous les faibles ont été sacrifiés et la force a régné, aidée par la ruse, par le mensonge, par la terreur.
La dissolution des Etats, c’est-à-dire le désordre, commença quand certains hommes, troublés par le mauvais esprit qui engendre l’orgueil, voulurent mettre leur personnalité au-dessus des autres, s’affranchir des lois établies et dominer les faibles. Cette révolte fut le commencement de l’erreur sociale, c’est-à-dire de l’injustice.
L’erreur est universelle. Elle est omniprésente. Amplifiée et diffusée aujourd’hui par le biais des moyens gigantesques de communication, elle est le monde qu’on superpose à votre regard, telle une « toile » ou un « écran », pour vous empêcher de voir la Vérité.
Depuis que l’erreur règne, l’âme des foules est écrasée par l’égoïsme des oligarchies régnantes (religieuses ou laïques), fauchant tout dans leur poursuite insensée de la domination, de la gloire, de l’argent, et détruisant le rêve sacré de l’unité des esprits dans la vérité absolue.
Pendant 2.500 ans l’humanité a vécu sous un régime d’incohérence fait de toutes les folies accumulées :
– Folie de la domination qui a voulu tout soumettre à l’ambition de quelques despotes qui prétendaient dominer la Terre, se déchirant entre eux, ou, plutôt sacrifiant leurs peuples pour eux.
– Folie des dogmes qui a imposé des croyances ineptes, des morales absurdes et cruelles qui ont enserré l’âme humaine dans un carcan de douleur et ont avili les races.
– Folie d’accaparement de richesses folles, entassées par les plus audacieux et les plus rusés aux dépens des masses réduites à la gêne et à la misère.
– Folie de la réglementation de ceux qui se sont crus autorisés à faire des lois, des règlements, des décrets pour diriger la vie des autres, pour leur donner la permission d’agir, la permission d’écrire, la permission de parler, la permission de penser… et même de respirer puisqu’ils ont fait de tous les actes de la vie des prétextes pour prélever des impôts, réduisant l’humanité à l’état d’automates, mus par un réseau compliqué d’ordonnances et sans cesse surveillée pour saisir et punir le moindre écart de cet assujettissement voulu.
Pour ces puissants du vieux monde, gouverner c’est pressurer, c’est contraindre, c’est réprimer, c’est punir.
Le monde actuel est un corps social dans lequel la flamme vitale, sans cesse diminuée, va s’éteindre tout à fait si elle n’est renouvelée.
Nous vivons sous le régime de l’universelle imposture ; le caractère qui domine tout, c’est le mensonge, la vaine apparence des choses, qui furent réellement grandes et saintes dans les temps passés, mais qui se terminent en comédies, en simulacres ; c’est l’achèvement de toutes les parodies.
Pour refaire la Société, il faut remonter à la source des idées, reprendre l’œuvre tout entière, reconstituer l’évolution mentale, édifier la science et rectifier l’histoire.
Rien ne saurait arrêter une idée ou une révélation dont l’heure est arrivée, dit le poète.
L’heure est donc venue de supprimer tous les despotismes et toutes les orthodoxies pour faire place à la Vérité qui ne s’impose pas par la Force, mais se propose par la Douceur. L’heure est venue de clore l’ère des persécutions.
NB : « Marx et Engels doivent se retourner dans leur tombe… » : Pourquoi ?
Faisons remarquer que d’un point de vue économique, le Capitalisme monopolistique et le Socialisme sont tous deux les ennemis de la libre concurrence, car la concurrence et les forces du marché, lorsqu’elles ne sont pas « concentrées » dans les mêmes mains, permettent à d’autres de prospérer et, surtout, d’être indépendants. Un gouvernement communiste peut organiser le contrôle social de manière à garantir et à protéger la concentration de la richesse ; le gouvernement communiste peut donner à des cartels le contrôle des matières premières et des marchés, et leur accorder de gros contrats et s’endetter à l’infini auprès d’eux. Chaque secteur de l’économie étant, in fine, contrôlé par une poignée de cartels, réalisant ainsi cette « gestion des contraires » très chère aux organisations secrètes globalistes.
Les principaux éléments du capitalisme libéral, la « Grande Entreprise », n’étaient nullement incompatibles avec le Communisme ou même antipathiques à celui-ci. En effet, le noyau du Manifeste du Parti Communiste de Karl Marx et Friedrich Engels consistait en des politiques capitalistes monopolistiques comme la centralisation du Capital et l’organisation des travailleurs. Marx et Engels ont commencé leur carrière en tant que journalistes travaillant pour des intérêts capitalistes libéraux. Marx travailla plus tard pour le « New York Tribune », dont le propriétaire, Horace Greeley et son éditeur, Charles Anderson Dana, étaient de proches collaborateurs du communiste Clinton Roosevelt, un membre démocrate radical du célèbre Clan Roosevelt, dont les intérêts étaient la banque et la politique.
Wickliffe B. Vennard, dans son ouvrage « The Federal Reserve Hoax – The Age of Deception », écrit : « Sans l’aide reçue de Clinton Roosevelt, d’Horace Greeley et des financiers qu’ils représentaient, Karl Marx serait resté un obscur obsédé révolutionnaire. Greeley a donné à Marx et à son Manifeste communiste une audience internationale. Ils ont promu leur camarade « Illuminé » en le nommant correspondant et analyste politique pour la New York Tribune, le journal de Greeley ».
Joseph A Schumpeter, qui a enseigné à David Rockefeller à Harvard, écrit (Capitalism, Socialism and Democracy) : « Les vrais stimulateurs du socialisme n’étaient pas les intellectuels ou les agitateurs qui l’ont prêché, mais les Vanderbilt, les Carnegie et les Rockefeller ».
Rappelons que la formule suprême et la plus parfaite du Capital est, d’après Marx, l’économie politique libérale anglaise, en particulier la théorie du « libre-échange », du « Marché Universel » d’Adam Smith.
Les pays se sont ruinés sans s’en apercevoir. Comme personne n’apporte de solution miracle (c’est impossible au niveau actuel du Plan), les hommes qui sont au pouvoir visible tentent de créer l’illusion que tout va bien. C’est la raison pour laquelle tout a été fait pour corrompre la classe politicienne. Et les peuples continuent de flatter, pour le temps qui leur reste, ceux qui donnent l’impression d’écarter d’eux toutes les calamités. Inutile de vous dire que cette espérance est et sera trompée. Tous les accords de paix dont vous avez entendu parler depuis la « guerre du Golfe », tous les évènements de Russie faisant croire à une nouvelle ère où le Communisme serait renvoyé au cimetière sont des « composantes » du Plan. Pensez-vous réellement que cette « Organisation » qui a financé Lénine, qui a donné la moitié du monde à Staline avec la complicité des dirigeants de l’époque accepterait de tout arrêter alors qu’elle est si proche du but ? Croyez-vous sérieusement que tous les montages secrets qui ont permis au Socialisme d’être planétaire vont s’arrêter là ?
Comprenez que le Communisme ne sera réellement mort que le jour où son « père nourricier », à savoir le Capitalisme ultra libéral de la Haute Finance, ne sera, lui-même, plus de ce monde !
Pour infos : Paragraphe de 1 à 8 des Protocoles de Toronto (voir Serge Monast, Les Protocoles de Toronto)
1- Décupler la « Société des Loisirs » en nous servant de l’invention du « Vidéo » que nous avons financé, et des jeux qui lui sont rattachés, finissons de pervertir la morale de la jeunesse.
2- Encourager la « Contestation Etudiante » pour toutes les causes rattachées à « l’Ecologie ».
3- Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l’initiant, dès son tout jeune âge, à l’univers des Ordinateurs.
4- Sur un autre plan, établissons le « Libre-Echange International » comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-Nations.
5- Pour nous assurer à tout prix de la réussite d’une telle entreprise, faisons en sorte que nos Agents déjà infiltrés dans les Ministères des Affaires Intergouvernementales et de l’Immigration des États-Nations fassent modifier en profondeur les Lois de ces Ministères.
6- Ce « Libre-Echange » qui, en réalité, n’en est pas un car il est déjà contrôlé par nous tout au sommet de la hiérarchie économique, noyautons-le en « Trois Commissions Latérales » : celle de l’Asie, celle de l’Amérique, celle de l’Europe (La « Commission Trilatérale » a été conçue par un groupe restreint d’Américains, d’Européens et de Japonais au cours d’une rencontre qui eut lieu en novembre 1972 dans une propriété des Rockefeller dans la Hudson Valley. Parmi eux se détachaient du côté américain Henry Owen, Robert H. Bowie et Zbigniew Brzezinsky ; connu comme le véritable théoricien et l’architecte de la « Commission Trilatérale », Zbigniew Brzezinsky a joué un rôle fondamental dans le développement de la révolution micro-informatique).
7- Transférons lentement, mais sûrement, nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l’idée de « l’Economie de Marché », tels les pays de l’Est de l’Europe, en Russie et en Chine par exemple. (Concernant la Chine, précisons en passant que la position qu’elle occupe à l’heure actuelle en matière de technoscience est le fruit d’une volonté politique internationale. Des partenariats d’ampleur unissent l’Europe et la Chine. Ils sont si conséquents que le narratif d’une Chine, ennemie ou concurrente mortelle de l’Occident, est une fake news.)
8- Ainsi nous mettrons sur pied une « Economie Globale » à l’échelle mondiale qui échappera totalement au contrôle des États-Nations.
(…)
24- …
Méthode oligarchique de lutte contre les lanceurs d’alerte : étouffer les grands penseurs soit par la calomnie, soit par une conspiration du silence, qui constituent un véritable assassinat intellectuel. Si malgré tout, un gêneur arrive à répandre sa doctrine, les « gênés » peuvent avoir recours à l’assassinat physique.
Serge Monast fondera l’Agence Internationale de Presse libre (AIPL) où il publiera la plupart de ses « enquêtes » (notamment celles sur les vaccins et la médecine militaire expérimentale) afin que le public soit informé de certains dangers. Se disant traqué par les hautes instances policières pour avoir trempé dans des « réseaux d’informations interdites », Serge Monast décèdera subitement d’une crise cardiaque, à peine un an après la parution des « Protocoles », à l’âge de 51 ans.
Lien : https://livresdefemmeslivresdeverites.blogspot.com/2017/07/introduction-livres-de-femmes.html