Réflexions sur les profits des riches et la misère des pauvres

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Le Substack de Normand Bibeau.

Camarade de Castelnau, doutez-vous que «la contradiction principale» de «l’histoire de l’humanité» soit celle de «la lutte des classes»: esclave contre maître; esclave corvéable («serf») contre seigneur («féodaux»); esclave salarié («prolétaire») contre capitaliste («bourgeois») pour être «celle» de la «lutte des empires»; «religions»,«races» et maintenant «civilisations» et tutti quanti, aeternam, ad nauseam, amen.

Il est JUSTE que vous soyez révolté par les perfides agressions de toute nature: guerres perfides d’agression mortifères et génocidaires (Ukraine, Palestine, Liban, Iran, golfe persique, etc.); «vols des avoirs=brigandages»; sanctions; infiltrations; coup d’État électoraux; enlèvements; etc., perpétrées quotidiennement par les milliardaires mondiaux MAIS comment ignoré que TOUS les milliardaires, YANKEE$ U$, européens, OTAN, chinois, russes, iraniens, etc., sans exception, en occident comme en orient, du G-7 aux BRICS, des U$A/U€ aux «amis sans limite» chinois et russes, s’enrichissent massivement des augmentation des dépenses militaires: + 37% mondialement; + 83% pour l’Europe; + 20% aux U$A; + 100% en Russie; + 59% en Chine; + 65% au Canada; + 20% au Royaume-uni, etc., pour des dépenses militaires mondiales de 2,718 milliards $ U$ en 2024 et en hausse pour 2025 et 2026, pour des PROFITS gargantuesques d’entre 150 et 250 milliards $ U$ mondiaux pour 2024, en hausse constante (re:sipri.org, 2025)?

Alors que les actionnaires capitalistes mondiaux s’enrichissent massivement des dépenses militaires prélevés sur les programmes sociaux et des fruits empoisonnés des guerres (hausse du prix des hydrocarbures, pétrole et gaz naturel pour des profits accrus de 75 milliards $ U$ pour les capitalistes du complexe pétroliers, U$, russes, etc., depuis le 28 juin 2026), quant est-il de la pauvreté dans le monde?

De 2015 à 2025, le nombre d’humains souffrant de sous-alimentation est passé de 577 millions à 673 millions dont 70 millions à l’extrême famine; 300 millions au lieu de 194 en Afrique dont 148 millions d’enfants; 3,5 milliards d’humains n’ont pas accès à de l’eau potable assaini (re:fao.org, 24/10/2025; who.int, 2026).

Le nombre de sans abris («SDF») a augmenté de + 36% aux U$A dont +81% chronique et la pauvreté y a augmenté de + 30% (re: hud.gov, 2025). Il se chiffre à ~1,287,000 «SDF» en Europe avec un taux d’environ 10% de pauvreté (re: oecd.org, 2025). Le nombre de «SDF» se chiffrerait à entre 1,5 et 3 millions en Russie avec ~ 11% vivant sous le seuil de pauvreté (re: worldbank.org, 5/06/2025) et en Chine 1 à 3 millions vivent sous le seuil d’extrême pauvreté avec 3$ U$ par jour (re: ft.com, 2025; worldbank.org, 5/06/2025).

Comment ignorer que la RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE du «socialisme à la chinoise» (sic) compte le 2ième plus grand nombre de milliardaires au monde avec 516 milliardaires chinois (Chine + Hong Kong) contre 902 aux U$A; 205 en Inde; 140 en Russie; 76 au Canada; 55 en France; etc.

Marx et Engels doivent se retourner dans leur tombe que la Chine se dise:«socialiste» et «diriger» par un parti «communiste» alors que 516 milliardaires possèdent ~ 2 trillons $ U$ de propriété privé pour ~ 2,5% de la richesse totale contre ~ 4% aux U$A, la Mecque du capitalisme à l’américaine. OÙ serait la différence qualitative? La propagande?

C’est vrai qu’il y a déjà eu un «parti national-socialiste des ouvriers allemands» («NSDAP») et qu’il y a un «parti socialiste français» (sic), preuves qu’il n’existe aucune limite aux mensonges de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie cupide.

Enfin, comment ignorer que la Chine est le 2ième partenaire commercial d’Israël qui génocide les palestiniens, les libanais et les iraniens sous la férule YANKEE U$.

Quelle est le 1er fournisseur des pièces de drones FPV ukrainiens fabriqués avec les hydrocarbures russes qui tuent les soldats russes?

Que la Russie de Poutine vend du pétrole lourd à la Turquie qui le vends à Israël pour ses avions génocidaires?

Que la Russie vend du pétrole et du gaz naturel aux États de l’Union européenne qui financent, arment et assistent l’armée ukrainienne et israélienne dans leurs guerres contre la Russie, la Palestine, le Liban et l’Iran.

En somme, le PROFIT CAPITALISTE n’a pas d’odeur même s’il provient du charnier des cadavres de son propre peuple car «BU$$INE$$ HAS USUAL» et ce n’est «RIEN DE PERSONNEL». Même la MAFIA a plus d’honneur que les CAPITALISTES mondiaux, qu’on se le dise.

Camarade de Castelnau, comment soutenir un «monde multipolaire» impérialiste où les dirigeants capitalistes pratiquent les mêmes politiques impérialistes de PROFIT au mépris de la vie des peuples? Comment accepter «la politique» du «moins pire» dans le discours mais pareil dans le résultat qui a déjà conduit l’humanité à deux Guerres mondiales et aux portes d’une 3ième thermonucléaire apocalyptique qui ramènera l’humanité a l’âge de pierre, si elle y survie?

OSONS LUTTER, OSONS VAINCRE!

LA MÉTHODE MARXISTE POUR L’ÉMANCIPATION POPULAIRE