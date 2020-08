SEULE L’OMBRE SAIT! PAR MOHAWK NATION NEWS – TRADUIT ET COMPLÉTÉ

En France nous avons Emmanuel « Jupiter » Macron ;

Baby Mac qui nous fait des Caprice de Demi-Dieu ► Les Jeux Olympiques de Jupiter 1er

Aux USA ils ont Donald «Mercure» Trump!

Comme l’a déclaré le 1er juillet 2017 Henry Kissinger ; L’idée de dominer le Monde est presque dans l’ADN des États-Unis » ► Source Russia Today ; Pourquoi presque, il a pas osé aller jusqu’au bout de son idée ? C’est qu’il vieilli le Henry, parce que ce n’est pas vraiment son genre, de prendre des gants ! Ou alors, des gants de boxe pour nous les mettre sur la tronche…

Le combat des Chefs – Ou le Choc des Titans n’aura pas lieu !

Il nous suffit pour cela de dire ; NON ! Et de nous organiser afin de leur retirer notre consentement tous ensemble, enfin 10 à 15% de la population mondiale suffisent !

SEULE L’OMBRE SAIT !

Mohawk Nation News du 24/07/2017 Publié le 5 août 2017 | URL de l’article original en anglais ► http://mohawknationnews.com/blog/2017/08/05/only-the-shadow-knows/

Traduit par Jo Busta Lally – JBL1960 – le 6 août 2017

Les dernières nouvelles de la Maison Blanche, maintenant appelées Alcatraz ;

» Moi, mes garçons et mes copains faisons le show maintenant. Je me suis nommé juge pour m’acquitter moi-même d’un claquement de doigt de tout ce que je voudrais. Je vais écrire un script pour un grand spectacle de Broadway sur la façon dont je suis merveilleux. « A signé Donald Trump.

Trump hypnotise le public en parlant des deux côtés de sa bouche en même temps. Comment ses mensonges l’ont conduit dans la Maison-Blanche? Ceux qui voient comment le mal se cache dans le cœur des hommes ne disent rien. C’est comme Al Capone qui entra dans la cour, en disant au juge : « Votre honneur, je me pardonne » et qui sorti dans la rue en homme libre.

Les États-Unis n’ont pas de loi. Les fous dirigent l’asile. Les gens l’encouragent et lui disent combien il est fabuleux et qu’il va « sauver » le monde.

Donald « Quicksilver » Trump veut être le plus grand concessionnaire immobilier du monde en essayant de vendre à la découpe l’île de la grande tortue pour des trillions de $. Il a convaincu les acheteurs qu’il a éliminé notre droit de propriété et qu’il peut vendre des comtés, des municipalités, des réserves et des villes.

Nous qui vivons de l’autre côté du teio-hateh, sous le Wampum Deux-Rangés, regardons depuis notre canoë le navire en train de couler.

Trop de personnes dorment au volant. Ceux qui essayent d’entrer dans des embarcations de sauvetage seront aspirés sous l’océan lorsque le navire coulera. De notre canot, nous les avertirons de ce qui vient et leur jetterons une bouée de sauvetage. Mais beaucoup préfèrent écouter un joueur de pipeau qui emmènera tous les enfants qui disparaîtront pour toujours. Nous sommes compatissants, mais personne ne nous écoute.

Malheureusement, de nombreux autochtones ont été aveuglés par l’éclat des billets verts qu’on leur a fait miroiter. Ils sont attirés dans le même puits qui aspire l’humanité vers l’abîme.

Nous avons avertis nos jeunes de ne pas céder à leurs appels. De fermer leurs yeux et leurs oreilles aux sirènes de la déception et de la malhonnêteté qui proviennent de ce bateau qui coule. Vous êtes en sécurité avec votre peuple.

L’auteur et dramaturge, Sam Shepherd {décédé le 31 juillet} avait dit que : « le mâle blanc possède profondément en lui un complexe d’infériorité de ne pas être un homme s’il n’agit pas avec virilité et donc généralement avec violence. Ce sentiment d’échec fait face à des lignes qui s’affrontent ; l’une d’avoir tué les Natifs qui s’opposaient à cette fausse image de soi et de l’autre la culpabilité d’avoir volé ce pays en assassinant une race de personnes « .

Ce sentiment d’inutilité est inné pour ces personnes, ainsi qu’un grand vide dans leur for intérieur. Essayer de le combler par du pouvoir, de l’argent, du contrôle et de toutes les choses que l’on obtient en devenant plus avides et plus impitoyable que quiconque.

Le meilleur homme ou femme est celui qui aide les gens de toutes les manières.

Le Premier Ministre Justin « Waterhole » Trudeau par enjeu politique, a dégradé notre peuple en se battant avec un homme indigène en 2012 : «Je voulais quelqu’un qui donnerait un bon film, et nous sommes tombés sur le mec le plus dingue d’une communauté indigène. Il paie la note. C’était un très beau contrepoint [pour moi]. Je l’ai vu comme un bon récit, une histoire à raconter « . [Rolling Stone, août 2017].

Le sordide Trudeau donne un exemple de la façon dont notre peuple sera traité, comme un film de propagande démontrant leur prouesse et leur virilité. Au lieu d’aider cet homme, il l’a humilié publiquement devant tout le monde. Patrick Brazeau n’a pas réagi de manière naturelle. Il avait des problèmes domestiques et d’addictions qui auraient dû être solutionnés avec l’aide de ce multimillionnaire plutôt que de le réduire en bouillie publiquement et à bon compte. Notre frère lui tendait une main amicale.

Dernier billet de Mohawk Nation News, en lecture connexe ► La race parfaite ! Par Mohawk Nation News et je rajoute mon grain de sel…

Le wampum deux rangées est vraiment très simple dans son principe. C’est une ceinture faite de nacre colorée de petits coquillages tissée de façon à reconnaître le fait que nous partageons une existence. Un langage métaphorique est utilisé, celui d’une rivière, de la rivière du temps qui passe, nous voyageons sur la rivière en même temps. Rien que là, vous avez déjà une concession de la part du peuple natif de la nouvelle réalité. Des gens disent que la vision des traditionalistes est si radicale qu’on ne peut pas la concevoir, la visualiser. Que voulez-vous de nous ? demandent-ils, que nous retournions en Europe? Vous voulez que nous fassions ceci ou cela ? Et bien non, en fait, la conception indigène est en fait le partage de l’existence, la fondation est la coexistence. Une coexistence pacifique, qui fut en fait ce qui prévalut au début et qui permit à ces sociétés de se développer au Canada et aux États-Unis. Ces deux pays furent construits sur la base de l’acceptation de la coexistence entre les nations (NdT : traité de la Grande Paix de Montréal en 1701 où les Français acceptèrent Guswentha que les Anglais acceptèrent aussi quelques semaines plus tard. Ce furent les Hollandais en 1613 qui l’inaugurèrent), ce qui fut honoré au début. Honnêteté, paix et amitié, trois perles de nacre entre chaque. Si votre intention est amicale, si vous avez un comportement paisible et pacifique et si vos paroles sont honnêtes en tout temps, alors le canoë indigène et le navire étranger navigueront sur la rivière ensemble, côte à côte. Notre autonomie et notre indépendance à tous deux seront respectées et nous aurons alors ce que symbolise cette ceinture blanche : la paix.

Paix et prospérité, ensemble. Si cela est respecté pour toujours, alors nous voyagerons côte à côte. A aucun moment les lignes de trajectoires ne s’incurvent pour qu’aujourd’hui l’existence du canoë soit sous l’existence du vaisseau occidental. Ceci est devenu une très grande injustice. A aucun moment ceci fut fait pour devenir un Wampum Une Rangée, où la souveraineté de l’état canadien surclasse la souveraineté de la nation Mohawk par exemple ou de toute autre nation que ce soit. Ceci est vraiment très, très clair et très simple ; respect de l’autonomie, ouais, observez notre inter-dépendance et reconnaître que nous nous appuyons l’un sur l’autre. Si nous voulons être heureux, prospère dans notre pays, nous devons vivre selon le principe de relation de nation à nation et ceci est appelé le Wampum Deux Rangées. Voilà ce pour quoi les peuples natifs se battent. Ceci est l’expression même de la culture Haudenausonee (iroquoise). J’ai l’honneur d’enseigner dans un territoire qui est très loin du mien. C’est la région de ce pays de ma femme en Colombie Britannique. Je voyage beaucoup, tout comme vous. Je parle à bien des gens natifs, et bien que la manifestation physique puisse différer selon les endroit et les termes culturels, le principe par essence demeure le même.

Lire l’intégralité de l’article du Pr. Taiaiake ALFRED « Le Grand Désapprentissage » et les PDF à partir de ses livres que j’ai réalisés ; PDF N° 22 de 29 pages – Extraits du livre “Wasase, voies indigènes d’action et de liberté” (2005, seconde édition 2009) – Traduit par de larges extraits en français par Résistance71 & PDF N° 23 de 18 pages – Traduction en français par Résistance71 par de larges extraits du livre « Peace, Power & Righteousness, an indigenous manifesto » Publié en 1999, réédité en 2009

Vous pouvez lire, télécharger et/ou imprimer tous les PDF de cette page de mon blog ► PAGE SPÉCIALE PDF à ce jour il y en a 33, et je conseille tout particulièrement le PDF N° 21 de 27 pages qui est la traduction, en français, de La Grande Loi de la Paix de la Confédération Iroquoise datant du 12ème siècle et non pour en prôner une quelconque application Per se, mais l’étudier et adapter ce qui est adaptable notamment dans le domaine de l’horizontalité de la prise de décision politique et du schéma de la chefferie sans pouvoir. Une charte de ce style a non seulement un impact sur le processus politique d’une société, mais aussi sur le processus économique et donc écologique.

Sinon nous nous paierons Quicksilver, le Waterhole…

Et en France Jupiter 1er !

Alors que nous pouvons, ensemble, nous organiser et ;

Ignorer le Système ► Créer les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchir et agir en une praxis commune ► Adapter l’ANCIEN au NEUF

C’est cela que veut dire, extraire le meilleur du meilleur, provoquer une césure à un instant T (ce que j’appelle le Temps Zéro ou le Temps Nouveau) et décider ensemble de rompre le cycle mortifère mis en place par les hommes en jupe depuis 1492 (au moins) puis enclencher un nouveau paradigme en lien avec les peuples autochtones des continents.

Côte à côte ► Personne au-dessus et donc personne en-dessous !