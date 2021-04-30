MANIFESTATION DE RÉSISTANCE AUX DÉCRETS DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS
LIBERTÉ – LIBERTAD – LIBERTY – LIBERTÀ – LIBERDADE
MANIFESTATION DE RÉSISTANCE AUX DÉCRETS DE L’ÉTAT CONTRE LES LIBERTÉS DE DÉPLACEMENT – LIBERTÉ DE TRAVAIL – LIBERTÉ D’EXPRESSION – LIBERTÉ DE VACCINATION – LIBERTÉ DE SOINS MÉDICAUX – LIBERTÉ DE VOYAGE ET DE VOISINAGE.
STADE OLYMPIQUE DE MONTRÉAL
SAMEDI 1er MAI 2021 FÊTE DES TRAVAILLEURS
12 H 00
CONTINGENT SYNDICAL
PARC LAFONTAINE À MONTRÉAL
SAMEDI 1er MAI 2021 FÊTE DES TRAVAILLEURS
13 H 00