vendredi, avril 30, 2021
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MANIFESTATION DE RÉSISTANCE AUX DÉCRETS DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS

Robert Bibeau Aucun commentaire

LIBERTÉ – LIBERTAD – LIBERTY – LIBERTÀ – LIBERDADE

MANIFESTATION DE RÉSISTANCE AUX DÉCRETS DE L’ÉTAT CONTRE LES LIBERTÉS DE DÉPLACEMENT – LIBERTÉ DE TRAVAIL – LIBERTÉ D’EXPRESSION – LIBERTÉ DE VACCINATION –  LIBERTÉ DE SOINS MÉDICAUX – LIBERTÉ DE VOYAGE ET DE VOISINAGE.

STADE OLYMPIQUE DE MONTRÉAL
SAMEDI  1er MAI 2021 FÊTE DES TRAVAILLEURS
12 H 00

 

 

 

CONTINGENT SYNDICAL

 

PARC LAFONTAINE À MONTRÉAL

SAMEDI  1er MAI 2021  FÊTE DES TRAVAILLEURS

13 H 00

 

 

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

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