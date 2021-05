Palestine – Jérusalem. Des personnalités interpellent Emmanuel Macron

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8699

Jérusalem. Des personnalités interpellent Emmanuel Macron

Assawra – 11 mai 2021

En France, plusieurs personnalités ont écrit à Emmanuel Macron pour dénoncer la situation à Jérusalem et lui demander d’intervenir.

Lettre à Emmanuel Macron

Monsieur le Président de la République,

Jérusalem est, depuis près d’un mois, le théâtre d’événements graves, dont l’escalade, si elle se poursuivait, pourrait menacer la paix dans la région, voire dans le monde.

Tout a commencé par l’interdiction faite aux Palestiniens par la police israélienne d’accéder à la place de la Porte de Damas depuis le début du ramadan, suivie des « ratonnades » perpétrées par quelques centaines de militants juifs d’extrême droite et ultra-orthodoxes aux cris de « mort aux Arabes ». Cette chasse aux Palestiniens a bénéficié de la complicité à peine masquée d’une partie de la police de Jérusalem. Le député kahaniste Itamar Ben Gvir en a profité pour accélérer la tentative de spoliation de treize maisons arabes du quartier de Sheikh Jarrah sur lesquelles la Cour suprême a reporté son verdict. Face à la résistance des Palestiniens, mobilisés en période de fin de Ramadan, la police a pénétré sur l’Esplanade des mosquées et jusqu’au sein d’Al-Aqsa, où elle a frappé et gazé des fidèles.

Ces provocations ne sont pas le fait d’individus isolés : leurs acteurs se réclament de partis officiellement alliés avec Benyamin Netanyahou, qu’il s’agisse des partis ultra-orthodoxes partie prenante de longue date de ses coalitions gouvernementales, ou du Parti sioniste religieux récemment recruté par le Premier ministre et qui comprend des héritiers du rabbin Meir Kahane et de sa formation interdite pour « racisme » par la Knesset en 1994. Quant à la police de Jérusalem, elle est dirigée, selon la presse israélienne, par un fidèle du chef du Likoud.

Jusqu’où le Premier ministre israélien est-il prêt à aller pour sauver son pouvoir, désavoué par quatre élections anticipées en deux ans ? L’explosion de Jérusalem coïncide avec la tension croissante entre Tel-Aviv et Téhéran, dont l’armée et les Services israéliens ont bombardé plusieurs tankers et saboté par deux fois la centrale nucléaire de Natanz. Tout se passe comme si Benyamin Netanyahou voulait faire échouer les négociations en cours – avec les encouragements de l’Union européenne, de la Russie et de la Chine – entre la nouvelle administration américaine et les dirigeants iraniens pour revenir à l’accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire.

Nul ne comprendrait que la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, qui se veut acteur majeur de la diplomatie européenne et trait d’union avec le Sud, continue à se taire ou, pire, à renvoyer dos à dos agresseurs et agressés. Le président américain Joe Biden a appelé les autorités israéliennes à renoncer à toute escalade. De nombreux leaders européens en ont fait autant. Même les dirigeants arabes engagés dans une normalisation avec Israël dénoncent les violences commises dans le troisième Lieu saint de l’islam.

La parole est à vous, Monsieur le Président :

pour exiger du Premier ministre israélien qu’il mette fin aux provocations de ses alliés extrémistes et de sa police à Jérusalem ;

pour appeler la Cour suprême d’Israël à respecter le droit international et notamment à interdire les spoliations de biens palestiniens dans la partie orientale de la ville ;

pour appeler le Conseil de sécurité de l’ONU à envisager toutes les actions et sanctions nécessaires afin d’appliquer ses résolutions et d’éviter tout nouvel embrasement en IsraëlPalestine comme dans le Golfe ;

pour envoyer immédiatement le ministre des Affaires étrangères sur place et dans les capitales des États voisins pour informer directement chacun de la position de la France.

Avec l’assurance de notre haute considération,

Patrick Appel-Muller, ancien directeur de la rédaction de l’ Humanité

Jean-Christophe Attias, directeur d’études à l’EPHE (Université PSL)

Eliane Assassi, sénatrice

Manon Aubry, députée européenne.

Bertrand Badie, professeur émérite des Universités (Sciences Po Paris)

Esther Benbassa, sénatrice

Simone Bitton, cinéaste

Taha Bouhafs, journaliste

Rony Brauman, médecin, essayiste

Jean-Paul Chagnollaud, Professeur émérite des universités

Monique Chemillier-Gendreau, professeur émérite de droit public et de sciences politiques à l’ université Paris-Diderot

Laurence Cohen, sénatrice

Éric Coquerel, député

David Cormand, député européen

Sonia Dayan, sociologue

Laurence De Cock, historienne

Elsa Faucillon, députée

Bernard Frederick, rédacteur en chef de La Presse nouvelle magazine

Fabien Gay, sénateur

François Gèze, éditeur

Jérôme Gleizes, conseiller de Paris

Alain Gresh, directeur du journal en ligne Orient XXI

Hubert Julien-Laferrière, député

Daniel Junqua, journaliste honoraire

Daniel Kupferstein, cinéaste

Yves Aubin de La Messuziere, ancien ambassadeur de France

Mathilde Larrère, historienne

Pierre Laurent, vice-président du Sénat, sénateur de Paris

Jean-Claude Lefort, député honoraire, président d’honneur de l’AFPS

Pablo Pillaud-Vivien, responsable éditorial de Regards

Raymonde Poncet, sénatrice

Thomas Portes, porte-parole de Génération.s

Bernard Ravenel, président d’honneur de l’AFPS

Gilbert Roger, sénateur, président du groupe d’amitié France-Palestine

Elisabeth Roudinesco, psychanalyste

François Ruffin, député

Mounir Satouri, député européen

Denis Sieffert, éditorialiste à Politis

Taoufiq Tahani, président d’honneur de l’AFPS

Aurélie Trouvé, porte-parole d’ATTAC

Thomas Vescovi, chercheur indépendant

Dominique Vidal, journaliste et historien

Sylviane de Wangen, ancienne présidente de France Terre d’Asile

Francis Wurtz, ex- parlementaire européen, président du groupe de la Gauche unitaire européenne-Gauche verte nordique

Paris, le 11 mai 2021

