Les comptes ne sont pas bons!

OLIVIER CABANEL —

L’argent que collecte l’Etat, celui de nos impôts, est-il bien utilisé?

On peut en douter.

Après le « paquet fiscal » de 15 milliards, que Sarkozy a généreusement distribué aux plus nantis, la cour des comptes montre du doigt les mauvais comptes du ministère du budget.

En effet, elle constate une différence de 14 milliards entre la réalité, et les comptes avancés par le Ministère.

A l’évidence, le calcul fait par le gouvernement tente de masquer une cruelle évidence, afin de faire baisser artificiellement le montant de l’inflation.

Mais les réalités sont têtues, l’inflation gagne du terrain.

L’Etat pratique la même logique avec le nombre de chômeurs.

Afin de le réduire, il durcit les conditions d’acces au chômage, rayant des cadres les chômeurs qui refusent deux emplois, sous certaines conditions.

Il sort aussi des listes ceux qui ont raté un rendez vous.

Mais les chômeurs sont toujours là.

Revenons aux finances.

Ce gouvernement se montre extrêmement dépensier, à l’instar de rachida Dati. Son budget se monte à 200 000 € depuis mai 2007, elle a demandé une rallonge de 70 000 € pour finir l’année.

Le gouvernement lui même, tout en prônant la rigueur, ne donne pas l’exemple.

Son budget, depuis l’accession au pouvoir de Sarkozy a été multiplié par 3.

Dans le domaine du transport, Sarkozy avait promis la veille de son élection de financer la remise en état de 30.000 km de voies.

La réalité est tout autre : depuis 2006 l’état aurait du verser 370 millions supplémentaires à RFF (réseau ferré de France), 155 millions ont seulement été versés.

Pire, le gouvernement a profité du plan de sauvetage des voies ferrées pour réduire d’autres ressources. Ainsi RFF a été privé de 527 millions de recettes.

Pour bien enfoncer le clou, l’état a privé RFF en deux ans de sa subvention de 177millions d’euros.

Dernier détail et non des moindres, l’Etat a obligé RFF de vendre une partie de son patrimoine, pour éponger une partie de sa dette (27 milliards), mais la répartition du bénéfice de la vente est pour le moins originale :

jusqu’à 350 millions de recette, tout va dans les caisses de l’état.

Comme la vente a rapporté 362 millions, RFF n’a donc reçu que des fifrelins.

Résultat, la liste des lignes à l’abandon continue de s’allonger : encore une promesse qui déraille.

(à lire l’ article d’Hervé Lifran, Canard Enchaîné du 4 avril 08)

Pour finir le tableau, l’Etat a décidé de payer un député non réélu pendant 5 ans, ce qui va nous coûter plus de 400 000 €.

Ce choix a été voté par la droite et la gauche.

Auparavant cette période était de 6 mois.

A la fin des 5 ans, les députés recevront à vie 20% de leur salaire, soit 1390 € par mois.

Les députés bénéficiaires de ces largesses ne sont tenus a aucun engagement : ni recherche d’emploi, ni visite mensuelle a l’ANPE.

Cette information passée inaperçue a tout de même était donnée dans le Canard enchainé le 7 février 2007.

Quand au Prez, après s’être généreusement augmenté de 206%, on a appris qu’il continuait de percevoir son salaire de ministre de l’intérieur, le cumulant avec celui de président. Au total 11500 €.

Çà commence a faire mauvais genre dans un pays en faillite, a qui on demande de travailler plus, et qui gagne moins.

Dernier gachis financier, pour prouver qu’il travaille à notre pouvoir d’achat l’état vient de lancer une opération de communication qui va nous couter 4,3 millions d’euros.

Qui a oublié que l’endettement de la France est passé de 200 milliards d’euros en 1987 à 1200 milliards en 2007 ?

Car comme disait un vieil ami africain :

« Quand les éléphants se battent, c’est l’herbe qui souffre ».