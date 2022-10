REGARDS DE GAUCHE SUR LA NOUVELLE DROITE EUROPÉENNE – CA TOURNE EN ROND!

Chers amis et chers camarades nous vous proposons trois textes analysant les tribulations des formations politiques de droite et de gauche dans le cadre des récentes mascarades électorales bourgeoises en Europe. Le lecteur émerge de cette lecture avec un sentiment de désespoir et de découragement. C’est comme si la gauche bourgeoise était incapable de tirer les leçons de ses expériences électoralistes futiles. Il y a intérêt pour nous prolétaires révolutionnaires de connaître ces expériences déçues ne serait-ce que pour ne plus jamais emprunter la «voie électorale vers la révolution sociale prolétarienne»…qui mène à un cul de sac comme l’expose ces trois textes. Si le Grand capital européen expose ses épouvantails de droite (fasciste et NAZI) et de gauche (Front populiste) c’est que les conditions objectives et subjectives de la Révolution prolétarienne mûrissent.

Chers amis et camarades,

Après la Suède, l’Italie. Les partis d’extrême droite gagnent les élections (avec une très forte abstention quand même) et veulent appliquer leurs programmes. Ce sera surtout quelques mesures contre les immigrés mais surtout contre l’ensemble des travailleurs comme cela a toujours été le cas, chaque fois qu’un gouvernement fasciste ou d’extrême-droite, la ligne qui les sépare est mince.

En France, la menace d’extrême-droite reste présente. Son influence idéologique est telle qu’à la demande d’Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy a représenté la France, mardi 27 septembre, aux obsèques de l’ancien premier ministre japonais un politicien très à droite. Le fait que Nicolas Sarkozy ait été condamné deux fois par la justice, notamment pour «corruption», et soit lourdement mis en examen dans l’affaire libyenne, notamment pour «association de malfaiteurs », ne change rien pour l’Élysée. Sarkozy n’a jamais caché leur intention de s’unir avec la Le Pen pour arriver au pouvoir. Seul des divergences personnelles les séparent encore.

Macron agit comme un petit dictateur en cachette, mettant la fonction présidentielle, trop exagérée dans la V eme République, pour essayer de se passer du parlement et pour donner des gages à l’extrême-droite en prévision de la réaction des travailleurs contre l’inflation et la guerre, dans la rue.

Cette montée de l’extrême-droite, parfois sur des thèmes qui sont à gauche, sauf leur racisme naturellement, est le résultat direct du manque d’une organisation de gauche décidée, de lutte, puissante et à l’offensive qui s’oppose à la guerre, qui défend dans la rue les intérêts des travailleurs (on a vu ce que l’opposition donne au Parlement, le monarche-président la foudroye avec le 49-3).

Quand il y a des luttes importantes, l’ED se découvre pour ce qu’elle est, la forme la plus réactionnaire du Capital, et son influence disparait comme la brume devant le soleil. C’est le chemin à suivre pour la combattre. Les discours et les envolées lyriques au Parlement servent très peu, mais la lutte d’ensemble des travailleurs les réduit à la portion congrue.

Je vous propose trois articles venant de la presse alternative allemande, britannique et américaine sur les élections italiennes, suédoises et sur l’influence des fachos allemands.

Bonne lecture

AQ

Élections italiennes : pourquoi l’épouvantail de droite a gagné, et que prépare-t-elle ?

Par Fred Weston 26 septembre 2022.

Hier, le gouvernement décrit comme le plus » à droite » depuis la Seconde Guerre mondiale a été élu en Italie, Fratelli d’Italia [Frères d’Italie], dirigé par Giorgia Meloni, émergeant comme le premier parti, avec 26 % des suffrages exprimés.

Comment expliquer cette envolée des votes pour un parti qui, en 2018, n’a obtenu que 4,3 % et n’a élu que 32 députés et 18 sénateurs ? Nous allons exposer dans cet article la raison pour laquelle un changement aussi radical a eu lieu dans la politique italienne et exposer la perspective la plus probable.

Mais regardons d’abord les faits bruts. La coalition de centre-droit a remporté 43,82 % des voix contre 26,2 % pour le centre-gauche. Le PD [Parti démocratique], avec 19,11 %, est passé sous la barre psychologique importante des 20 %. Le M5S [Cinq étoiles], avec 15,33 %, a fait mieux que prévu, même s’il a fait bien pire qu’en 2018.

La Ligue, dirigée par Salvini, a subi une lourde défaite avec 8,8 %, faisant à peine mieux que Forza Italia de Berlusconi, qui a obtenu 8,1 % ; Azione-Italia Viva [un groupe dissident d’anciens députés PD, dont Renzi] a obtenu 7,78 % ; la Gauche/Verts italienne a obtenu 3,64 % et un certain nombre de petites forces n’ont pas réussi à franchir le seuil de 3 % nécessaire pour être élu au parlement. Parmi elles, l’Union populaire (dont l’une des composantes est Rifondazione Comunista) – la seule véritable coalition de gauche – n’a obtenu qu’un maigre 1,43%.

L’équilibre final des forces au Parlement et au Sénat n’est pas encore disponible, en raison de la complexité du système électoral, mais il semble probable que la coalition de Meloni disposera d’une majorité d’environ 235 députés sur les 400 membres de la chambre et de 115 sénateurs – le Sénat compte 206 sénateurs.

La part de Fratelli d’Italia sera de 118 députés et 66 sénateurs, ce qui signifie que Meloni devra constamment faire des compromis avec la Ligue et Forza Italia, ce qui pourrait donner lieu à une coalition instable, chaque parti cherchant à gagner aux dépens de ses partenaires. Le Financial Times a d’ailleurs qualifié Meloni et Salvini de « frères ennemis » en raison du fait qu’ils étaient en concurrence pour gagner le même électorat et de leurs différences sur les dépenses publiques et la guerre en Ukraine.

L’abstention

Ce qui est particulièrement significatif, c’est le faible taux de participation de 63,91 %, soit presque 10 points de pourcentage de moins que les 73 % de 2018.

À cela, il faudra ajouter ceux qui se sont rendus aux urnes mais ont déposé un bulletin blanc ou nul, ce qui représentait en 2018 plus de 3 % (les chiffres de cette année ne sont pas encore disponibles mais pourraient être plus élevés), ce qui porterait le nombre total d’électeurs italiens qui ne soutiennent aucun parti à environ 40 %. Cela souligne la distance croissante entre une énorme couche de la population et tous les partis existants.

Si l’on compare ces chiffres à ceux de 1976, où plus de 93 % de l’électorat s’était rendu aux urnes, on peut se faire une idée du processus en cours. En fait, le nombre de personnes qui s’abstiennent d’une manière ou d’une autre (environ 40 %) constitue désormais le bloc le plus important, bien plus important que le parti arrivé en tête de ces élections.

Beaucoup de gens à gauche, en particulier les militants les plus âgés, vont certainement se sentir déprimés. Certains craignent même que l’Italie ne s’oriente vers le fascisme en raison des sympathies ouvertement exprimées par Giorgia Meloni pour Mussolini dans le passé. En 1996, alors qu’elle avait 19 ans, voici ce qu’elle a déclaré à une chaîne de télévision française :

« Je pense que Mussolini était un bon politicien. Tout ce qu’il a fait, il l’a fait pour l’Italie. Il n’y a pas eu d’autres hommes politiques comme lui au cours des cinquante dernières années. »

Depuis, son discours a quelque peu changé. Voici ce qu’elle a déclaré le mois dernier :

« La droite italienne a relégué le fascisme dans l’histoire il y a des décennies, en condamnant sans ambiguïté l’absence de démocratie et les tristement célèbres lois anti-juives. »

Cependant, la question n’est pas de savoir si, subjectivement, Meloni a des sympathies pour Mussolini ou non. Le fait est que Fratelli d’Italia n’est pas un parti fasciste qui s’apprête à marcher sur Rome, à supprimer la démocratie parlementaire et à installer une dictature à parti unique.

Toute tentative d’aller dans cette direction déchaînerait les travailleurs et les jeunes d’Italie, et la classe dirigeante italienne serait confrontée à un ferment révolutionnaire. Nous devons également noter qu’avec à peine 64% de l’électorat qui s’est rendu aux urnes, les votes exprimés en faveur de Fratelli d’Italia représentent 16% de l’ensemble de l’électorat, c’est-à-dire un Italien sur six. Il est donc important de garder le sens des proportions lorsque l’on regarde les chiffres. (Fadaises et sophismes. NDÉ).

Depuis quelque temps, Giorgia Meloni a changé de camp et s’est orientée vers une position plus « responsable ». Elle a même modéré sa position sur l’Union européenne, tout comme Marie Le Pen l’a fait en France.

Ces réactionnaires de droite jouent sur les sentiments anti-UE, mais plus ils se rapprochent du gouvernement, plus ils s’alignent sur les besoins de la classe capitaliste. En fait, l’un des mots que Meloni a répété à de nombreuses reprises depuis qu’il a remporté l’élection est « responsabilité ».

La question que nous devons nous poser est : responsabilité envers qui ? Elle envoie un message clair à la bourgeoisie italienne et à l’Union européenne : sous son gouvernement, l’Italie restera dans l’UE et mènera des politiques conformes aux besoins du capitalisme. Elle n’était pas la politicienne préférée de la classe dirigeante, mais elle leur dit : « Vous pouvez me faire confiance ».

Nous devons également nous rappeler que Mme Meloni a déjà fait partie d’un gouvernement. Elle a été ministre de la jeunesse dans le gouvernement Berlusconi en 2008 et a ensuite voté pour les réductions des retraites promues par le gouvernement technocratique de Monti en 2011, connues sous le nom de « réforme Fornero ». Ce n’est que plus tard qu’elle a déclaré qu’elle était contre ! Maintenant, bien sûr, elle prétend présenter quelque chose de nouveau. Mais qu’est-ce qu’elle représente ?

Elle est une bigote de droite totalement réactionnaire. Par exemple, ces dernières années, elle a exprimé son opposition à une loi qui interdit aux policiers d’utiliser la torture lors des interrogatoires ; elle est contre le mariage homosexuel ; elle est contre l’octroi de la citoyenneté aux enfants d’immigrés nés en Italie ; elle présente l’immigration comme une menace pour « l’identité italienne » ; elle a exprimé des opinions clairement islamophobes et veut mettre en place un blocus naval de la Libye ; elle veut limiter le droit à l’avortement, etc.

Elle soutient également totalement l’OTAN et ses efforts de guerre en Ukraine et contribuera à la poursuite des sanctions contre la Russie, sanctions qui nuisent réellement à l’économie italienne. Bien que cela soit également une source de friction avec ses alliés Salvini et Berlusconi, qui sont tous deux enclins à trouver une sorte de compromis en Ukraine dans l’espoir d’alléger certaines des pressions économiques.

Expliquer la victoire de Fratelli d’Italia

La question reste donc posée : comment a-t-elle réussi à mener le Fratelli d’Italia à une telle victoire électorale ? La réponse est assez simple : le sien était le seul véritable parti d’opposition lors de la dernière législature. Draghi, l’ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, a été appelé à diriger une grande coalition composée du PD, des Cinq étoiles, de la Ligue, de Forza Italia, d’Italia Viva de Renzi et de quelques forces plus modestes, avec une majorité apparemment solide de 562 députés sur un total de 629.

Soutenu par l’UE grâce à un financement massif – c’est-à-dire un endettement plus important -, sa tâche consistait à stabiliser l’Italie dans l’intérêt du capital national et international.

Cependant, la vie des Italiens ordinaires s’est dégradée au fil des ans. La dette publique de l’Italie est l’une des plus élevées des pays industrialisés avancés, ce qui oblige chaque gouvernement à chercher des moyens de la rembourser, et c’est toujours la classe ouvrière qui paie.

L’inflation se rapproche de la barre des 9 %, alors que le pays a les salaires les plus bas d’Europe. Des conditions de travail dites flexibles ont été introduites, rendant des millions de travailleurs précaires, sans contrat de travail permanent. La pauvreté a augmenté, surtout dans le sud. Dans de nombreuses régions, les jeunes ont beaucoup de mal à trouver un emploi.

Pendant ce temps, la privatisation a réduit à néant les acquis du passé. Les soins de santé se sont détériorés, les réseaux de transport se sont dégradés, l’éducation est massivement sous-financée et il existe un sentiment général de malaise, un sentiment que « nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça« .

La pandémie a ajouté au stress, tandis que la spirale inflationniste et l’aggravation de la crise économique, ainsi que l’impact de la guerre en Ukraine, avec des factures d’énergie qui s’envolent, ont encore renforcé ce sentiment. Draghi était en train de devenir un homme détesté par de nombreuses couches.

Cela explique pourquoi toutes les forces qui avaient participé à son gouvernement ont fait si mal lors de ces élections. Le PD est considéré comme le seul parti vraiment fiable pour la classe bourgeoise, et son leader Letta – qui a maintenant dû démissionner de son poste de chef de parti – est l’exemple même d’un politicien bourgeois complètement déconnecté des besoins des travailleurs. À un moment donné, le PD a dépassé la barre des 40 % lors des élections européennes de 2014, mais depuis lors, il est en déclin, et le dernier vote le laisse à l’un de ses plus bas résultats jamais enregistrés.

La Ligue, qui à un moment donné, lors des élections européennes de 2019, a obtenu 34 % des voix, avait plus de 17 % lors des élections de 2018, mais en a maintenant perdu plus de la moitié. Forza Italia, qui, à son apogée, pouvait rassembler environ 30 % lors d’une élection générale, n’est plus que l’ombre de lui-même, descendant à 14 % en 2018 et maintenant à un peu plus de 8 %. Le parti Cinq Étoiles (M5S), qui a remporté un énorme vote en 2018 avec près de 33 %, a perdu plus de la moitié de ses voix cette fois-ci – bien qu’il ait fait mieux que ce qu’indiquaient les sondages, en particulier dans le sud.

Ce que tout cela montre, c’est que tout parti qui gouverne l’Italie est consumé par la crise qu’il doit surmonter. Les partis arrivent au pouvoir en promettant d’améliorer la vie de la masse des travailleurs, mais la logique du capital les oblige à abandonner rapidement ces mêmes promesses.

Le même sort attend Meloni, qui finira par être détestée par beaucoup de ceux qui viennent de voter pour elle. Cet hiver va être très difficile pour les familles de la classe ouvrière, et elle n’a aucun moyen d’atténuer la douleur.

Aucune alternative à gauche (sic)

La tragédie de toute cette situation est qu’il n’y a aucune force viable ou crédible à gauche qui aurait pu offrir une alternative. La responsabilité de ce scénario incombe à la gauche réformiste – en particulier aux anciens dirigeants de l’ancien parti communiste, qui se sont complètement vendus aux patrons. Et les dirigeants de Rifondazione Comunista doivent également assumer leur part de responsabilité.

Lorsque l’ancien PCI s’est scindé en deux en 1991, la majorité allait rapidement passer à droite, formant le Parti de la gauche démocratique (PDS), qui a ensuite laissé place au Parti démocratique (PD). La minorité a formé Rifondazione Comunista, qui était considéré comme le parti le plus à gauche du parlement, atteignant un pic de plus de 8 % lors des élections de 1996, et comptant plus de 100 000 membres.

Toutefois, au nom de la lutte contre la droite, au moment où le parti était à son apogée sur le plan électoral, ses dirigeants ont décidé de soutenir le gouvernement de coalition de centre-gauche dirigé par Prodi, puis, en 2006, il est entré dans le deuxième gouvernement Prodi, assumant la responsabilité des politiques anti-ouvrières de ce gouvernement.

Cela a conduit au résultat désastreux de 2008, où il a perdu tous ses députés, et il ne s’en est pas remis depuis. Lors des élections d’hier, ce qui reste de Rifondazione s’est présenté dans une alliance d’autres groupes de gauche sous le nom d’Unione Popolare [Union populaire], qui n’a obtenu que 1,4 %, bien en dessous du seuil des 3 %. Les marxistes ont expliqué à maintes reprises que la collaboration de classe serait désastreuse pour le parti, mais ses dirigeants ont refusé d’écouter. Ils en paient le prix depuis lors.

Le scénario était tellement vide à gauche en 2018 que le Mouvement 5 étoiles a pu combler le vide et devenir le premier parti au Parlement. Des millions d’Italiens ont placé leur aspiration dans ce mouvement, espérant qu’il apporterait le changement souhaité. Mais sous la pression des besoins de la classe capitaliste, le Mouvement 5 étoiles a d’abord formé un gouvernement de coalition avec la Ligue, avant de se retrouver également en coalition avec le PD sous Draghi. Il a beaucoup promis et peu tenu, subissant entre-temps une scission. Pour cette raison, il semblait destiné à passer sous la barre des 10 % et à devenir une force en perte de vitesse.

Cependant, acculé contre le mur, Conte, l’actuel leader du M5S et ancien premier ministre, a réalisé qu’il était temps de mettre fin à leur soutien à Draghi ou de s’exposer à être écrasé lors des élections. Il a donc pris la position de ne pas soutenir l’envoi d’armes en Ukraine – une demande très populaire en Italie – et a retiré son soutien au gouvernement. Il a compris qu’il devait virer à gauche s’il voulait sauver sa carrière politique.

Il y a un autre élément dans la capacité de Conte à éviter un désastre électoral absolu. Le M5S s’est fait un nom en tant que promoteur de ce que l’on appelle le « salaire du citoyen » : une forme d’allocation chômage pour les très pauvres, qui n’existait pas avant leur arrivée au pouvoir.

C’est la seule demande positive qu’ils ont satisfaite, mais la coalition de droite dirigée par Giorgia Meloni a promis d’abolir le salaire du citoyen, qui est actuellement perçu par 3,5 millions d’Italiens, en grande partie dans le sud. Cela explique pourquoi les Cinq Étoiles ont obtenu de si bons résultats dans le Sud, avec environ 25 % dans de nombreuses régions, et plus de 40 % en Campanie 1 – la région métropolitaine de Naples.

C’est un signal clair que le nouveau gouvernement entrera en conflit avec des millions d’Italiens qui souffrent des conséquences de la crise actuelle. Meloni a promis de gouverner pour « tous les Italiens » et elle parle d’unir l’Italie. Elle réalisera exactement le contraire. Elle frappera les pauvres ; elle attaquera les droits des femmes ; elle ne fera rien pour les jeunes. Elle fera ressortir la véritable fracture de classe qui existe dans le pays et accentuera le processus de polarisation.

La lutte à venir

Après les élections, la classe ouvrière se retrouvera complètement bloquée sur le front politique. Certains, déçus par les Cinq Étoiles, se sont tournés vers la seule force d’opposition au Parlement, Fratelli d’Italia. Mais Meloni n’apportera pas le changement que ses électeurs recherchent. Son parti est une force bourgeoise de droite, ouvertement pro-capitaliste, et il se pliera aux besoins de la classe qu’il représente réellement. Il deviendra très vite évident que la masse des travailleurs et des jeunes n’a rien à espérer de ce parlement.

Cela signifie que le chemin est en train d’être préparé pour que la classe ouvrière passe du front politique au front industriel, et nous pouvons nous attendre à des mouvements de masse spontanés de la jeunesse et des femmes, s’il y a des tentatives d’attaquer le droit à l’avortement, ou d’autres provocations de la droite.

Face à une énorme majorité de droite au Parlement, les masses n’auront d’autre choix que de se tourner vers les grèves, tant officielles que spontanées, et vers les manifestations de rue, et la jeunesse sera un élément clé dans ce processus. La droite a gagné au parlement mais cela ne prépare qu’une nouvelle étape dans la lutte des classes.

Vendredi de la semaine dernière, des milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour protester contre le changement climatique, dont l’Italie a été particulièrement touchée, avec de longs mois de sécheresse suivis de soudaines inondations qui ont tué plusieurs personnes.

Il y a une nouvelle soif d’idées radicales chez les jeunes. La droite et les bourgeois peuvent se consoler à l’idée qu’ils ont réussi à détruire le PCI, le plus fort parti communiste d’Europe occidentale avec ses deux millions de membres, mais la mémoire de cette tradition est vivante.

Cela explique pourquoi une couche de la jeunesse recherche aujourd’hui des organisations communistes. Ils voient la crise actuelle du système capitaliste et comprennent qu’il doit être supprimé si l’humanité veut aller de l’avant. Dans ces conditions, selon les mots de Marx, « le fouet de la contre-révolution » prépare un énorme retour de bâton de la classe ouvrière. Et dans ces conditions, les marxistes consacrent leurs énergies à construire les forces de la révolution.

PAS DE QUARTIER POUR LES FASCISTES

Le lundi dans la rue – mais de manière progressiste et antifasciste !

La situation actuelle met tout le monde au défi. Dans chaque ménage, le transfert des charges de la guerre et de la crise sur les simples ménages ouvriers est évident.

L’ambiance parmi les masses en Allemagne commence à changer. Le soutien au gouvernement diminue et la volonté de descendre dans la rue s’accroît.

Déjouer résolument la politique de front croisé

Par la direction régionale de Thuringe du MLPD. Lundi 19.09.2022.

Lundi dernier, environ 15.000 personnes étaient dans les rues de Thuringe¹ dans plus de 30 localités. Lors de « promenades du lundi » pour la plupart non annoncées, les critiques ont surtout porté sur la politique du Covid, les prix élevés de l’énergie et les livraisons d’armes à l’Ukraine.

Lors de la plupart des promenades, on évite que des fonctionnaires de l’AfD ou des fascistes connus apparaissent ouvertement. On voit régulièrement parmi les participants des visages que l’on connaissait jusqu’ici pour leur activité politique progressiste dans l’opposition combative.

Certains affirment que c’est la masse qui compte désormais et qu’il faut s’unir à tous ceux qui s’opposent à la politique du gouvernement. Lundi dernier, à Eisenach, des participants portant le T-shirt « St.-Pauli-Fans contre les Nazis » ont manifesté aux côtés de forces ouvertement fascistes qui se promenaient avec l’inscription « Leon raus – Lina rein ».

Il s’agit d’une demande claire pour que le fasciste Leon Ringl, connu dans toute la Thuringe et qui a créé le groupe d’arts martiaux Knockout 51, soit libéré et que Lina E., antifasciste de Leipzig, soit arrêtée à sa place. Ces « promenades » n’ont pas le droit de s’associer au nom de « Manifestations du lundi ». Elles ne s’inscrivent pas dans la tradition du mouvement progressiste des manifestations du lundi !

Le porte-parole régional de l’AfD comme orateur principal

Les bannières et les drapeaux utilisés lors de ces promenades parlent un langage clair. Que ce soit à Gera, Erfurt ou Eisenach : Toujours les drapeaux de « Thuringe libre » (inspiré du groupe fasciste « Saxe libre »), Pegida, les vieux drapeaux prussiens et les drapeaux russes.

Sous le slogan : « Ceux d’en haut ne sont plus maîtres d’eux-mêmes, ils ont perdu le contrôle, ils doivent partir », le mécontentement vis-à-vis de la politique actuelle doit être orienté de manière socio-chauvine. Le slogan crié est « Paix, liberté, souveraineté ». A Eisenach, cette promenade s’est terminée lundi dernier par un rassemblement de l’AfD sur le marché.

L’orateur principal était le porte-parole de l’AfD dans le Land, Stefan Möller². Ces promenades sont organisées par des forces racistes, fascistes, voire fascistes, qui en définissent le contenu.

Une agitation sociale chauvine pour diviser les travailleurs

Le mélange habile de certaines critiques justifiées avec une agitation populiste, social-chauviniste et anticommuniste rend difficile d’y voir clair dans ce mélange. Ainsi, on exige l’arrêt immédiat de la livraison d’armes en Ukraine, la fin de l’obligation de vaccination liée à l’établissement et la fin de la flambée des prix.

L’arrêt immédiat des livraisons d’armes à l’Ukraine est une bonne chose. Mais lors de ces protestations, cette exigence est directement liée à la demande de mise en service de Nord Stream II. Dès le début, des groupes comme Bayer, par exemple, ont exigé que de telles sanctions ne soient pas appliquées, car cela deviendrait pour eux un désavantage concurrentiel.

Les monopoles de l’énergie et l’AfD se positionnent contre le développement des sources d’énergie renouvelables. Parmi les masses, certaines critiquent l’obligation de vaccination liée à l’établissement, car elle ne concerne que les groupes professionnels les plus exposés. L’AfD est favorable à la levée de toutes les mesures Covid. Car le chef spirituel de l’aile droite de l’AfD, Höcke, savait déjà lors de l’interview d’été 2020 – à la fin de la 1ère vague ! – que « Covid est terminée et ne reviendra plus »³. Cette présentation manifestement erronée des dangers réels de la pandémie de grippe A (H1N1) était dès le départ dans l’intérêt du capital monopolistique allemand.

Le rassemblement de l’AfD était placé sous le slogan « Notre pays d’abord ! On pense immédiatement à l' »America first » de Trump quand on entend ce slogan. Il vise à diviser la classe ouvrière des différents pays en fonction des nationalités et aboutit à des slogans ouvertement nationalistes, voire racistes.

Dans l’image diffuse « nous contre ceux d’en haut », il n’y a pas de classes. Le principal responsable des crises, le capital financier international qui domine seul, est totalement écarté de la ligne de mire.

L’appel à la « souveraineté » suggère que l’Allemagne n’est pas un pays souverain, ce qui est une argumentation typique des citoyens du Reich qui disent que l’Allemagne n’a pas de traité de paix et qu’elle est un pays occupé par les États-Unis.

L’impérialisme américain a certainement une influence considérable en Allemagne, mais il y a aussi d’autres influences et dépendances. De plus, l’Allemagne n’est pas seulement un pays impérialiste indépendant avec une politique étrangère et intérieure réactionnaire, mais elle revendique même un rôle de leader en Europe.

La manifestation d’automne du 1er octobre est synonyme de protestation progressiste contre le cours de la crise et de la guerre et le transfert du fardeau de la crise.

Il faut faire avancer la protestation progressiste et antifasciste dans la rue et surtout les luttes autonomes dans les entreprises. Les grèves pour des augmentations de salaire et pour la fin immédiate de la guerre sont des armes efficaces dans la lutte contre les monopoles et leur gouvernement. Les protestations croissantes des forces progressistes, comme le mouvement du lundi et des syndicats qui se positionnent clairement contre la droite sont d’autant plus importantes.

Lors de la manifestation du DGB le 11 septembre à Erfurt, les « dissidents » et les forces de droite ont été protégés par des slogans et une chaîne et tenus à l’écart de la manifestation¹³. Ceux qui critiquent cette politique gouvernementale doivent également viser les monopoles internationaux qui la soutiennent.

Pour une telle protestation progressiste, la manifestation d’automne du 1er octobre à Berlin est le bon point de départ ! Pour la manifestation d’automne du 1er octobre et le congrès des forces du nouveau mouvement pour la paix qui suivra le 2 octobre, mobilisez-vous largement dès maintenant, gagnez d’autres compagnons de lutte et préparez concrètement le voyage !

ÉVOLUTION DE LA DROITE EN SUÈDE

L’alliance de l’ultra-droite obtient la majorité. L’issue des élections pour le Riksdag en Suède a été jusqu’au bout un coude à coude.

Par fjs 16.09.2022

Le parti social-démocrate, dont Magdalena Andersson était la Première ministre, est certes resté le premier parti avec 30,5% des voix (+ 2%). Son gouvernement minoritaire, soutenu par les Verts (5,1%), le Parti du centre (6,7%) et le Parti de gauche (6,7%), n’a cependant obtenu que 173 sièges. L’alliance de l’ultra-droite bourgeoise autour d’Ulf Kristersson des Modérés a obtenu la courte majorité avec 176 sièges [1].

Ces « modérés » ont obtenu 19,1%, les chrétiens-démocrates 5,4% et les libéraux 4,6%. Pour accéder au pouvoir gouvernemental, Ulf Kristersson s’était allié avec les « Démocrates de Suède » fascistes.

Il s’agit d’une rupture d’un tabou et d’un nouveau développement d’une grande portée si ce parti fascisant participe au gouvernement. Jusqu’à présent, il y avait un consensus parmi tous les partis bourgeois pour ne pas collaborer avec lui.

Entré pour la première fois au Riksdag en 2010 avec 5,7 pour cent, il avait réussi à augmenter sa part de voix à 12,9 pour cent quatre ans plus tard et à 17,5 pour cent en 2018. Aujourd’hui, il a gagné 3,1 pour cent supplémentaires et est devenu le deuxième parti le plus important avec 20,6 pour cent.

Nous sommes désormais « prêts pour le gouvernement », a déclaré le président de longue date du parti, Jimmie Åkesson, le soir des élections. Lui-même, comme d’autres, est issu de la scène néonazie. Alors qu’il se vend désormais comme un loup déguisé en mouton, de nombreux membres dirigeants affichent ouvertement leur racisme, leur antisémitisme et leur idéologie fasciste.

L’AFD (parti semi-fasciste allemand du style du RN français) a été l’un des premiers à le féliciter.Alice Weidel, porte-parole fédérale, et Tino Chrupalla ont déclaré dans une déclaration commune. « Toutes les voix n’ont pas encore été comptées, mais il semble que les ‘Démocrates de Suède’ deviennent la deuxième force. Il semble qu’il y ait une majorité conservatrice pour la Suède. Un changement d’époque pour le pays scandinave ».

Comment en est-on arrivé à une évolution aussi marquée vers la droite ? Jusqu’à présent, la Suède a toujours été louée par les réformistes et les révisionnistes comme un pays modèle, libéral, social et pacifique.

Les sociaux-démocrates ont également tenté de marquer des points avec cela lors de la campagne électorale. Mais les fissures sont évidentes : Outre l’inflation et les coûts de l’énergie, il y a de longues files d’attente dans le secteur de la santé, des écoles où il manque 10 000 enseignants, trop peu de logements, des impôts trop élevés et de nouvelles hausses d’impôts prévues pour les masses. En revanche, de larges concessions au capital : réductions d’impôts, privatisations et conditions d’implantation « optimisées ».

Mais le thème dominant de la campagne électorale a été la « sécurité intérieure ». Au niveau international également, le thème de la « criminalité des gangs en Suède » a fait sensation ces dernières années, notamment les attentats à la bombe contre des habitations et les échanges de tirs entre groupes rivaux.

La Suède s’est hissée sur la liste des pays ayant le taux de criminalité le plus élevé d’Europe. La demande de plus de police, de caméras de surveillance, de peines deux fois plus lourdes, etc. sont devenues des revendications brûlantes lors de la campagne électorale. Cela a été étroitement lié à une agitation raciste contre les immigrés. Cela a été alimenté par la droitisation du gouvernement dirigé par les sociaux-démocrates.

Lors de la campagne électorale, il a promis un durcissement rigoureux de la politique migratoire, jusqu’alors relativement ouverte. Par rapport au nombre d’habitants, la Suède a accueilli au cours des 50 dernières années bien plus de migrants que tout autre pays européen. Cela devrait cesser.

Entre-temps, il a été prouvé que la criminalité n’était pas due à la politique migratoire, mais à la formation de bandes criminelles. [2] Sans aucune conséquence, l’image d’un wagon de métro de Stockholm avec une publicité électorale démocrate suédoise a pu circuler sur les réseaux sociaux. Commentaire : « Train d’émigration sans billet de retour. Prochain arrêt : Kaboul ».

L’adhésion à l’OTAN a été un brusque revirement après 200 ans de politique de neutralité de la Suède. Afin de contrecarrer les accusations de l’ultra-droite lors de la campagne électorale, cette position a été adoptée. La social-démocratie suédoise s’est ainsi ouvertement engagée sur la voie de la guerre et a intégré l’OTAN pour préparer une troisième guerre mondiale.

Sur 7.772.120 électeurs, 1.451.157 n’ont pas participé au scrutin. Cela représente 18,7% ! 93.734 sont tombés sur des bulletins blancs ou nuls. [3] Les protestations antifascistes sont occultées par les médias bourgeois. Le résultat des élections est un défi lancé à tous les antifascistes suédois pour qu’ils renforcent leur travail d’information. Le fait que les forces d’ultra-droite et fascistes aient gagné du terrain en Europe, comme en France, en Italie, aux Pays-Bas ou en Hongrie, souligne la nécessité d’un front uni international antifasciste et anti-impérialiste.

Notes

[1] Données nationales Statista Europe Résultats provisoires Suède

[2] Contribution BR24

[3] voir Statista Résultats provisoires Suède7 772 120, sur les 6 320 963 votes exprimés, 93 734 étaient des bulletins blancs ou nuls.