Ce que le populo américain pense des politiciens et des institutions

Quelques sondages US très intéressants:



Sondage Gallup:



– Le taux de confiance des américains dans leurs Forces Armées est actuellement en chute libre. Il a perdu 10 points depuis le début de la guerre OTAN-Russie en Ukraine et la tendance est toujours à la baisse.



Ce taux de confiance qui culminait à 85% en 1991 et qui était encore à 82% en 2009, se situe désormais à un plus bas (60%) depuis l’effondrement de l’Union soviétique: voir la courbe et les commentaires sur le lien suivant:



https://news.gallup.com/poll/509189/confidence-military-lowest-two-decades.aspx



– Les taux de confiance des américains dans leurs institutions atteignent des plus bas historiques.

8% pour le Congrès, 14% pour les journaux télévisés, 17% pour la Justice, 18% pour la presse écrite, 26% pour les banques et pour la Présidence des USA, 34% dans la médecine, 43% dans la police, 60% (en baisse) pour les Forces Armées.



A 26%, le taux de confiance pour la Présidence US est probablement meilleur que le taux de confiance dans la Présidence française.



https://news.gallup.com/poll/508169/historically-low-faith-institutions-continues.aspx



– Selon un sondage CNN, 55% des américains se prononcent contre davantage d’assistance US à Kiev, alors que 45% seraient encore favorable à poursuivre l’aide au régime de Kiev. Seuls 17% accepteraient un engagement militaire US direct en Ukraine



https://tass.com/society/1656807



Non seulement ces chiffres ne sont pas bons pour les néocons mondialistes et jusqu’au-boutistes US mais ils empirent chaque jour un peu plus. Décidément, les USA perdent de leur confiance en eux et de leur assurance. Ils ne sont plus ce qu’ils ont été.



Cette perte de confiance est due à la perception, par le peuple américain, que l‘économie va mal. Et le peuple US ne se trompe pas. L’agence de notation Fitch vient de lui donner raison en abaissant la note financière des USA, après Standard § Poor qui l’avait fait en 2011. https://www.lemonde.fr/international/article/2023/08/02/l-agence-fitch-abaisse-la-note-des-etats-unis-de-aaa-a-aa_6184142_3210.html



Quant à l’agence de notation chinoise Dagong, ça fait longtemps qu’elle avait dégradé les notes des pays occidentaux perclus de dettes, désormais hors de contrôle. Voir l’article condescendant du JDD de Janvier 2023.https://www.lejdd.fr/Economie/Quand-la-Chine-note-le-monde-207132-3102932



En jouant superbement la montre et en menant son opération spéciale à l’économie, Poutine est en train de bousculer l’opinion publique US et de gagner la bataille de l’opinion, tout simplement parce que son économie évolue moins mal que les nôtres, en occident. « Pôvre » Bruno Le maire qui espérait provoquer l’effondrement de l’économie Russe.



En Europe, l’opinion qui n’a, hélas, pas son mot à dire, puisqu’on se garde bien de la sonder ou de lui demander son avis, s’exprimera tôt ou tard, d’une manière ou d’une autre, plus ou moins forte. Encore quelques augmentations des coûts de certains produits de première nécessité (carburant, électricité, gaz, nourriture ou autre) et l’UE connaîtra son moment fort dans son bras de fer avec la Russie, celui des effets boomerang maximum de ses sanctions qui pourraient bien engendrer des désordres plus violents que ceux qu’on a connu. Un hiver plus sévère que l’année dernière risque fort d’être « chaud ».



Il va falloir, pour notre gouvernance, faire preuve d’imagination et d’humilité pour trouver une porte de sortie ….



A chacun de se forger son opinion, bien sûr.



DD