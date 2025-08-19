mardi, août 19, 2025
Récents :

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Vous pourrez aussi aimer

Le départ des troupes US de Syrie: la redistribution des cartes ou une «Trumperie» de plus?

Robert Bibeau 0

Les forces atmosphériques comme armes de guerre ?!…

Robert Bibeau 7

La Covid en tant qu’arme de guerre biologique fabriquée aux États-Unis

Robert Bibeau 6

2 réflexions sur “La guerre d’Ukraine est terminée, l’OTAN est épuisée et la courtoisie russe s’affiche (Douglas Macgregor)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur les 7 du quebec

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture