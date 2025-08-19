Les raisons du bellicisme de l’Empire Américain déclinant envers l’Empire chinois ascendant

On le sait, les relations entre l’Union européenne et la Chine sont marquées par des tensions. Ces tensions ont certes des motifs propres aux deux entités politiques mais sont surtout alimentées par les exigences et attentes des États-Unis vis-à-vis de l’une et de l’autre.

L’accession au pouvoir de Donald Trump a particulièrement mis en évidence les exigences de soumission de l’Europe (UE et Royaume Uni) aux objectifs poursuivis par l’administration américaine. Le ton et le rythme de la pression est nouveau mais n’est en rien une politique nouvelle par rapport à celle conduite sous le mandat de Joe Biden.

L’antagonisation avec la Russie et la Chine est un axiome de base de la politique américaine derrière laquelle les partenaires de Washington doivent se ranger. La militarisation de l’Europe voulue par les États-Unis n’est pas le moindre des aspects de cette politique. On l’a vu, Donald Trump a demandé aux pays membres de l’OTAN de porter leurs budgets de défense à 5% de leur PIB. À l’exception de l’Espagne, ces pays ont accepté ce qui représente un effort considérable et qui, dans le contexte d’économies plutôt stagnantes, impliquera de réduire les financements d’autres secteurs comme la santé, l’environnement ou la prise en charge du handicap (liste non exhaustive).

Cette militarisation a pour but d’offrir des débouchés à l’industrie américaine de l’armement mais pas seulement. Son but est évidemment de préparer la guerre contre la Russie mais la Russie en tant qu’alliée et partenaire de l’ennemi principal des États-Unis qu’est la Chine.

En effet, en dépit des discours des uns et des autres, la Russie n’a ni la puissance économique, ni le poids démographique qui lui permettraient de représenter une menace existentielle pour les pays européens et à fortiori pour les États-Unis. Il importe par contre pour Washington que la Russie puisse être neutralisée par les armées européennes en cas de conflit ouvert entre les États-Unis et Pékin, conflit auquel l’armée américaine se prépare au moins depuis la présidence Obama.

Pour quelles raisons les États-Unis, qu’ils soient sous pavillon républicain ou démocrate, entretiennent-ils une attitude agressive à l’égard de la Chine ?

Ce n’est pas seulement à cause de Taïwan mais surtout pour des raisons économiques qui tiennent à la profitabilité des entreprise capitalistes qui ont grandement bénéficié pendant des années de l’extorsion de la plus-value au détriment de la Chine et de ses travailleurs. Les choses changent aujourd’hui en raison de l’évolution de la société chinoise qui voit les revenus de la population s’élever, ce qui est contradictoire avec le maintien au même niveau des profits obtenus grâce à l’inégalité des échanges.

Par Mounadil al Djazaïri

La véritable raison du bellicisme de l’Occident envers la Chine

par Jason Hickel et Dylan Sullivan

Le développement économique spectaculaire de la Chine a fait grimper le prix de sa main d’œuvre et réduit les profits des entreprises occidentales.

Au cours des vingt dernières années, la position des États-Unis envers la Chine a évolué, passant d’une coopération économique à un antagonisme déclaré. Les médias et les responsables politiques américains ont adopté un discours antichinois persistant, tandis que le gouvernement américain a imposé des restrictions commerciales et des sanctions à la Chine et a poursuivi son renforcement militaire à proximité du territoire chinois. Washington veut faire croire à l’opinion que la Chine représente une menace.

L’essor de la Chine menace certes les intérêts américains, mais pas de la manière dont l’élite politique américaine cherche à le présenter.

La relation des États-Unis avec la Chine doit être comprise dans le contexte du système capitaliste mondial. L’accumulation du capital dans les États centraux, souvent qualifiés de «Nord global», dépend de la main-d’œuvre et des ressources bon marché provenant de la périphérie et de la semi-périphérie, appelées «Sud global».

Cette structuration est essentielle pour garantir des profits élevés aux multinationales qui dominent les chaînes d’approvisionnement mondiales. La disparité systématique des prix entre le centre et la périphérie permet également au centre de réaliser une importante appropriation nette de valeur de la périphérie par le biais d’échanges inégaux dans le commerce international.

Depuis les années 1980, lorsque la Chine s’est ouverte aux investissements et aux échanges commerciaux occidentaux, elle a joué un rôle crucial dans ce processus, fournissant une main-d’œuvre abondante aux entreprises occidentales – une main-d’œuvre bon marché, mais aussi hautement qualifiée et productive. Par exemple, une grande partie de la production d’Apple repose sur la main-d’œuvre chinoise. Selon une étude de l’économiste Donald A. Clelland, si Apple avait dû rémunérer ses employés chinois et est-asiatiques au même taux qu’un employé américain, cela lui aurait coûté 572 dollars de plus par iPad en 2011.

Mais au cours des deux dernières décennies, les salaires en Chine ont augmenté de façon spectaculaire. Vers 2005, le coût horaire de la main-d’œuvre manufacturière en Chine était inférieur à celui de l’Inde, moins de 1 dollar de l’heure. Depuis, il a dépassé 8 dollars de l’heure en Chine, tandis qu’en Inde, il n’est encore que d’environ 2 dollars de l’heure. De fait, les salaires en Chine sont désormais plus élevés que dans tous les autres pays en développement d’Asie. Il s’agit d’une évolution historique majeure.

Cela s’explique par plusieurs raisons essentielles. Tout d’abord, l’excédent de main-d’œuvre en Chine a été de plus en plus absorbé par l’économie salariée, ce qui a accru le pouvoir de négociation des travailleurs. Parallèlement, le leadership actuel du président Xi Jinping a élargi le rôle de l’État dans l’économie chinoise, renforçant les systèmes de prestations publiques – notamment les soins médicaux et le logement social -, améliorant ainsi encore la situation des travailleurs.

Ces changements sont positifs pour la Chine – et plus particulièrement pour les travailleurs chinois – mais ils posent un sérieux problème au capitalisme occidental. La hausse des salaires en Chine pèse sur les profits des entreprises occidentales qui y opèrent ou qui dépendent de la production chinoise pour leurs pièces intermédiaires et autres intrants essentiels.

L’autre problème, pour les États du centre, est que la hausse des salaires et des prix en Chine réduit leur exposition aux échanges inégaux. Durant la période de bas salaires des années 1990, le ratio exportations/importations de la Chine avec le centre était extrêmement élevé. Autrement dit, la Chine devait exporter de très grandes quantités de biens pour obtenir les importations nécessaires. Aujourd’hui, ce ratio est bien plus faible, ce qui représente une amélioration spectaculaire des termes de l’échange de la Chine, réduisant considérablement la capacité du centre à s’approprier la valeur chinoise.

Dans ce contexte, les capitalistes des États centraux cherchent désespérément à rétablir leur accès à une main-d’œuvre et à des ressources bon marché. Une option, de plus en plus prônée par la presse économique occidentale, consiste à délocaliser la production industrielle vers d’autres régions d’Asie où les salaires sont moins élevés. Mais cette solution est coûteuse en termes de pertes de production, de recrutement et de perturbations des chaînes d’approvisionnement. L’autre option consiste à faire baisser les salaires chinois. D’où les tentatives des États-Unis pour affaiblir le gouvernement chinois et déstabiliser l’économie chinoise, notamment par la guerre économique et la menace constante d’une escalade militaire.

Ironiquement, les gouvernements occidentaux justifient parfois leur opposition à la Chine par le prix trop bas de ses exportations. On prétend souvent que la Chine «triche» dans le commerce international en abaissant artificiellement le taux de change de sa monnaie, le renminbi. Le problème avec cet argument, cependant, est que la Chine a abandonné cette politique il y a une dizaine d’années. Comme l’a noté José Antonio Ocampo, économiste au Fonds monétaire international (FMI) en 2017 : «Ces dernières années, la Chine s’est plutôt efforcée d’éviter une dépréciation du renminbi, sacrifiant une part importante de ses réserves. Cela pourrait signifier que cette monnaie est désormais surévaluée». La Chine a finalement autorisé une dévaluation en 2019, lorsque les droits de douane imposés par l’administration du président américain Donald Trump ont accru la pression sur le renminbi. Mais il s’agissait d’une réaction normale à un changement des conditions du marché, et non d’une tentative de maintenir le renminbi en dessous de son taux de marché.

Les États-Unis ont largement soutenu le gouvernement chinois pendant la période où sa monnaie était sous-évaluée, notamment par le biais de prêts du FMI et de la Banque mondiale. L’Occident s’est résolument retourné contre la Chine au milieu des années 2010, au moment même où le pays commençait à augmenter ses prix et à remettre en cause sa position de fournisseur périphérique d’intrants bon marché pour les chaînes d’approvisionnement dominées par l’Occident.

Le deuxième élément qui alimente l’hostilité des États-Unis envers la Chine est la technologie. Au cours de la dernière décennie, Pékin a utilisé sa politique industrielle pour privilégier le développement technologique dans des secteurs stratégiques et a réalisé des progrès remarquables. Elle possède désormais le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde, fabrique ses propres avions commerciaux, est leader mondial dans les technologies des énergies renouvelables et des véhicules électriques, et bénéficie de technologies médicales de pointe, de smartphones, de production de micropuces, d’intelligence artificielle, etc.. L’actualité technologique chinoise est vertigineuse. Ce sont des réalisations que l’on attend uniquement des pays à revenu élevé, et la Chine y parvient avec un PIB par habitant inférieur de près de 80% à celui de la moyenne des «économies avancées». C’est sans précédent.

Cela pose un problème aux États centraux, car l’un des principaux piliers de l’arrangement impérial est le besoin de maintenir un monopole sur les technologies nécessaires comme les biens d’équipement, les médicaments, les ordinateurs, les avions, etc.. Cela place le «Sud global» dans une position de dépendance, le forçant à exporter de grandes quantités de ses ressources bon marché pour obtenir ces technologies indispensables. C’est ce qui soutient l’appropriation nette du «centre» par le biais d’échanges inégaux.

Le développement technologique de la Chine brise désormais les monopoles occidentaux et pourrait offrir à d’autres pays en développement des fournisseurs alternatifs de biens nécessaires à des prix plus abordables. Cela pose un défi fondamental à l’organisation impériale et aux échanges inégaux.

Les États-Unis ont réagi en imposant des sanctions visant à paralyser le développement technologique de la Chine. Jusqu’à présent, cette mesure n’a pas fonctionné ; elle a même accru les incitations de la Chine à développer des capacités technologiques souveraines. Cette arme étant quasiment neutralisée, les États-Unis souhaitent recourir au bellicisme, dont le principal objectif serait de détruire la base industrielle chinoise et de détourner les capitaux d’investissement et les capacités de production du pays vers la défense. Les États-Unis souhaitent entrer en guerre contre la Chine non pas parce qu’elle représente une menace militaire pour le peuple américain, mais parce que son développement porte atteinte aux intérêts du capital impérial.

Les affirmations occidentales selon lesquelles la Chine représenterait une menace militaire relèvent de la pure propagande. Les faits concrets racontent une histoire fondamentalement différente. En réalité, les dépenses militaires par habitant de la Chine sont inférieures à la moyenne mondiale et représentent un dixième de celles des seuls États-Unis. Certes, la Chine a une population importante, mais même en termes absolus, le bloc militaire aligné sur les États-Unis dépense plus de sept fois plus pour sa puissance militaire que la Chine. Les États-Unis contrôlent huit armes nucléaires pour chaque arme nucléaire détenue par la Chine.

La Chine a peut-être le pouvoir d’empêcher les États-Unis de lui imposer ses volontés, mais elle n’a pas le pouvoir d’imposer sa volonté au reste du monde comme le font les États centraux. L’idée selon laquelle la Chine représenterait une menace militaire est très exagérée.

En réalité, c’est l’inverse. Les États-Unis disposent de centaines de bases et d’installations militaires dans le monde. Un nombre important d’entre elles sont situées près de la Chine, au Japon et en Corée du Sud. En revanche, la Chine ne possède qu’une seule base militaire étrangère, à Djibouti, et aucune base militaire à proximité des frontières américaines.

De plus, la Chine n’a pas tiré une seule balle dans une guerre internationale depuis plus de 40 ans, tandis que dans le même temps, les États-Unis ont envahi, bombardé ou mené des opérations de changement de régime dans plus d’une douzaine de pays du Sud. S’il est un État qui représente une menace avérée pour la paix et la sécurité mondiales, ce sont bien les États-Unis.

La véritable raison du bellicisme occidental réside dans le fait que la Chine cherche à se développer souverainement, ce qui compromet l’organisation impériale sur laquelle repose l’accumulation du capital occidental. L’Occident ne laissera pas la puissance économique mondiale lui échapper si facilement.

source : Al-Jazeera via Mounadil al Djazaïri