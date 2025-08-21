Mascarade à Anchorage-Alaska-USA

277 Views

Par Robert Bibeau et Normand Bibeau

«Le roseau préfère le calme, mais le vent n’en continue pas moins de souffler».

La fin de la guerre d’attrition par procuration

Les brulots guerriers s’agitent au crépuscule d’une guerre d’attrition qui aura réclamé plus de trois années de tueries qui auront emporté des milliers de vies prolétariennes de chaque côté de la ligne de front balisée par les puissances du capital occidental et asiatique.

Les uns comme les autres avaient juré de se battre jusqu’au dernier combattant ukrainien… c’est chose faite… ou presque. Voilà notre premier bilan de cette guerre interimpérialiste confrontant, via leurs proxys respectifs, l’Empire du «Milieu» asiatique ascendant et l’Empire américano/Occidental décadent.

La chair à canon ukrainienne et les mercenaires ukronazis recrutés dans le monde entier – qui auront donné leur sang dans ces affrontements – seront ceux de qui il sera encore exigé pour la reconstruction d’un État fantoche, revanchard et vindicatif qui, comme avant, sous la promesse des largesses des États européens en faillites, voudra poursuivre la saignée d’une guerre perdue d’avance au bénéfice des capitalistes américains et européens sur leur déclin.

Pivot vers l’Asie

À Anchorage, le signal a été donné pour la xième fois, les États-Unis ont pivoté vers l’Asie ou leur karma impérial les attend patiemment. La prochaine guerre par procuration d’Ukraine, de Géorgie, de Moldavie, d’Arménie/ Ouzbékistan, sera totalement aux frais du contribuable européen.

Les représentants politiques de la classe capitaliste européenne s’agitent futilement, furieusement, autour du corbillard ukrainien. De combien de trahisons américaines le doute et l’amertume européenne ont-ils besoin de se repaître?

Lors de la mascarade des négociations d’Anchorage, les capitalistes russes ne se laissent pas duper comme ils le furent en 1991, et en 2015 (https://reseauinternational.net/sommet-en-alaska-poutine-brics-a-gagne-trump-na-pas-perdu-les-europeens-orban-et-zelinsky-sont-ecoeures/) alors qu’ils s’étaient associés aux capitalistes occidentaux pour occire les «sociaux-capitalistes de gauche soviétiques» de la nomenclatura et des apparatchiks pour ensuite se faire entuber par leurs «amis opportunistes sans limites» du FMI et de la Banque Mondiale.

Mais pire encore, les pontes russes savent que les Américains et les Européens sont criblés de dettes douteuses, d’où le recours aux armes pour se procurer du Capital à moindres frais, du moins l’ont-ils cru pour un temps ces potentats permanents. Mal leur en prit comme le prouve la débandade militaire des ukronazis de Kiev. Au contraire des Chinois qui ont besoin des matières premières de la Russie et sont pleins de dollars, de biens de consommation à vil prix, et de technologies de pointe piquées aux capitalistes occidentaux. De plus, le capital chinois est disposé à faire des affaires avec qui voudra les enrichir.

Les deux «amigos» de l’«amitié sans limite Chine-Russie» ont cependant un gros problème: les chinois cumulent 719 milliards de dollars U$ de créances américaines irrécupérables, et sûrement autant des autres États occidentaux en faillites, alors que les Russes se sont fait «confisqués» 300 milliards de dollars par les bras cassés européens qui menacent de tout dilapider avant la reprise des hostilités, dilemme cornélien entre le passé et l’avenir de ceux qui espéraient se partager les gigantesques ressources de l’immense Russie… et qui en sont pour leurs frais comme le prouve la mascarade d’Anchorage.

Rappel historique de cette guerre par procuration

L’Union européenne, est la superstructure étatique de la bourgeoisie capitaliste mondialiste commanditée et commandée par les milliardaires de Davos à travers leurs laquais stipendiés, politiques et médiatiques, qui abrutissent l’opinion publique avec leur propagande démagogique à la Goebbels au service du capital impérialiste.

Les capitalistes européens ont cru à la propagande américaine de Joe Biden et de sa faction qu’ils pourraient «ruiner l’économie russe» (dixit Bruno Lemaire) par leurs «paquets» de sanctions kamikazes (d’abord 19,000, puis 23,000 et maintenant 30,000 à travers 18 salves), le vol de 300 milliards de dollars U$ appartenant aux oligarques russes confiés à l’Occident comme «gages» de soumission et avec le déclenchement provoqué d’une guerre de «proxy» ukronazi, le tout afin de provoquer un «coup d’État de palais à Moscou», une «révolution colorée pour un changement de régime» (sic) afin de «supprimer» Poutine et sa clique «pro-BRICS+» pour la remplacer par une «clique pro-occidentale», une sorte de LEBENSRAUM NAZI 2.0, économique, politique, diplomatique et militaire, avec le projet de la russophobe estonienne lilliputienne Kaja Kallas, «de diviser la Russie en petits États balkanisés» plus faciles à piller; un «coup d’État» semblable à celui opéré en 1991 par la bande à Gorbatchev et leur «pérestroïka-glasnost» ridicule.

Mal leur en prit, car le monde de 2014, 2022 et 2025 n’est pas celui de 1991, tant s’en faut.

D’abord, les Russes ont goûté à la médecine de cheval de l’occident: réduit à la misère la plus abjecte et livré en pâture à la mafia russo-occidentale, la plus ignoble. Ensuite, l’occident croule sous les dettes stratosphériques impayables. Enfin et surtout, l’Asie et, en particulier, la Chine et l’Inde, d’ateliers du monde surexploité sans pitié ont émergé de leur soumission endémique et réclament leur dû des biens de consommation qu’ils produisent, prêts à les échanger contre les ressources tangibles de la Russie, par opposition à l’occident devenu totalement rentier et parasitaire qui ne produit plus rien sauf des «dollars et des euros de pacotilles» et ne possèdent que trop peu de richesses naturelles vitales pour les besoins en capitaux de l’industrie technologique mondialisée.

Ainsi, la Russie a trouvé un marché extérieur plus rémunérateur pour sa bourgeoisie où vendre ses innombrables et inestimables richesses naturelles, en particulier son pétrole et son gaz naturel.

Tergiversation à l’Américaine

Les capitalistes américains, présidés par leur agent orangé, fraudeur électoral condamné, failli criminel multirécidiviste, exubérant et décadent, a tourné le dos «aux bras cassés européens» à qui il réserve un nouveau rôle de larbin, et il tend la main au «vainqueur» Poutine pour le séparer de «son ami opportuniste sans limites chinois» pour un nouveau partage de l’Europe conformément à leur politique de la canonnière à l’envers.

Les prolétaires n’ont rien à espérer de bon des dieux de la guerre que sont Trump et Poutine qui se sont réunis à Anchorage pour se partager la dépouille sanguinolente d’une Ukraine martyrisée selon le projet clairement exprimé par le sénateur fasciste républicain Lindsey Graham :«[L]’Ukraine, c’est 15,000 milliards de richesses naturelles et de terres rares sans sacrifier un seul ‘boy’, le meilleur investissement pour Black Rock et ses amis.»

Dans ce «Newdeal», les capitalistes européens ne sont pas oubliés puisqu’ils possèdent des actions des compagnies américaines et russes qui «voleront, et pilleront» les richesses ukrainiennes au profit de leurs actionnaires, le reste n’est que brouillard de guerre et poudre aux yeux pour les idiots utiles de service.

C’est la tactique qui soutient l’appropriation centrale du capital par le biais d’échanges inégaux.

Le développement technologique de la Chine brise désormais les monopoles occidentaux et pourrait offrir à d’autres pays en développement (BRICS+) des fournisseurs alternatifs de biens et de services nécessaires à des prix plus abordables. Toutefois, cela pose un défi fondamental à l’organisation impériale et aux échanges inégaux. Les États-Unis sont contraints d’entrer en guerre contre la Chine non pas parce qu’elle représente une menace militaire pour le peuple américain, mais parce que son développement porte atteinte aux intérêts du capital impérial.

Selon Craig Roberts, le point positif pour l’Occident est simple : quoi qu’il dise ou que ses dirigeants claironnent, la réalité est tout autre. La situation en Ukraine illustre parfaitement l’hypocrisie et le délire des Occidentaux contemporains. L’Occident, avec ses immenses ressources et sa machine de propagande, a installé sa marionnette en Ukraine, le président Vladimir Zelensky, et depuis lors, le régime a créé de nombreux problèmes pour la Russie, son peuple et ses alliés. La persécution des russophones en Ukraine est devenue la norme et le régime de Kiev a commencé à faire de son territoire un instrument d’endiguement (containment) de la Russie et de la Chine.

« Plus important encore, après la dissolution de l’Union soviétique, le secrétaire d’État américain de l’époque, James Baker, a assuré à la Fédération de Russie que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ne s’étendrait «pas d’un pouce vers l’Est». Les États-Unis ont clairement indiqué que l’OTAN ne s’étendrait pas et ne menacerait jamais les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité. En d’autres termes, l’Occident a assuré à la Russie que l’Ukraine n’adhérerait jamais à l’OTAN. Cependant, depuis 1990, le nombre de membres de l’OTAN a plus que doublé et l’Occident a délibérément inclus comme membres de l’OTAN les anciens États soviétiques, notamment les États baltes. »

Ainsi, après la débandade catastrophique de l’opération «Barbarossa» 2.0 menée par la faction des fascistes «démocrates» américains et leurs vassaux européens via leur «proxy» ukronazi qui devait provoquer une «révolution colorée» (sic) qui aurait renversé la faction proasiatique poutinienne et provoqué l’effondrement de la mère Russie, Tr0mp et sa clique de mafieux d’Atlantic City, a résolu de changer de tactique et de privilégier la méthode de la «corruption-trahison» plutôt que celle de «l’agression-élimination» en réintégrant Poutine dans la communauté des vassaux américains accrédités par cette négociation bidon hollywoodienne d’Anchorage en Alaska.

Les garanties de sécurité européenne (sic)

À notre avis, l’avenir l’emportera sur le passé comme le démontre le refus du clan Poutine de céder aux sanctions kamikazes occidentales ainsi que leur guerre victorieuse en Ukraine avec l’appui des Chinois «de biais via la Corée du Nord, l’Iran et le Pakistan». Loin de s’estomper à Anchorage-Alaska, le vendredi 15 août dernier, la guerre de proxy s’est élargie à toute l’Europe qui désormais est intimée de prendre en charge le front ouest de l’assaut de l’OTAN. Ce sont les conditions de cette prise en charge que la coterie des bras cassés de l’Europe désunie est accourue négocier dans le Bureau ovale de l’empereur à Washington le lundi 18 août dernier.

« La scène est d’une clarté brutale, presque comique tant elle dévoile sans filtre l’humiliation d’un continent devenu figurant sur sa propre scène diplomatique. Au beau milieu d’une réunion solennelle à la Maison-Blanche, en présence de toute la brochette des va-t’en-guerre européenne – von der Leyen, Starmer, Stubb, Zelensky, Macron, Meloni, Merz, et même Rutte, le nouveau secrétaire général de l’OTAN – Donald Trump a tout bonnement interrompu les débats pour appeler Vladimir Poutine. Le message est limpide, violent même et stipulant que la paix se négocie désormais entre grandes puissances, où l’Europe n’en est plus une. Le théâtre des poses officielles, des photos et des déclarations martiales s’est effondré d’un coup, révélant une vérité que beaucoup refusaient encore de voir, car les chefs européens ne sont ni respectés ni consultés… » https://reseauinternational.net/fin-de-lillusion-pour-lempire-du-mensonge/

On assiste au réalignement du système d’alliance, la fin du monde unipolaire, le déploiement du monde multipolaire (sic)

Cependant, cette «amitié sans limite» entre voisins asiatiques aux intérêts convergents (main-d’œuvre salariée et technologies chinoises associées aux immenses ressources de la Russie) met en porte à faux les Iraniens, l’axe de la résistance arabe, les Indiens et les brésiliens, d’où les tergiversations au sein des BRICS+ à propos des suites à donner, parmi les non-alignés, à cette victoire économique, commerciale, diplomatique et militaire du bloc asiatique (Russie/Chine).

Toutefois, il serait présomptueux, voire erroné, de prétendre comme Pepe Escobar que ce spectacle mondialisé annonce un changement de paradigme impérialiste : «Le sommet d’Anchorage en Alaska n’a pas seulement porté sur l’Ukraine. L’Alaska a surtout été l’occasion pour les deux premières puissances nucléaires mondiales de tenter de rétablir la confiance et d’éviter une confrontation nucléaire. (sic), Mais un nouveau paradigme pourrait néanmoins être en train de se mettre en place. La Russie a en effet été reconnue de facto par les États-Unis comme une puissance d’égale valeur (sic). «Le président russe a personnellement exposé au président américain nos conditions pour mettre fin au conflit en Ukraine. Les deux parties ont directement chargé Kiev et l’Europe d’obtenir des résultats dans les négociations sur la fin des hostilités». (sic) « Avant même que la rencontre avec son homologue américain ne soit annoncée, Poutine a eu un entretien téléphonique avec le président chinois Xi Jinping. Après tout, c’est le partenariat russo-chinois qui écrit le chapitre géostratégique de ce Nouveau Grand Jeu (sic).» https://reseauinternational.net/ce-qui-sest-reellement-passe-en-alaska/

La mascarade d’Anchorage ne visait pas un changement de paradigme du mode de production capitaliste (MPC), après tout Vladimir Poutine n’a-t-il pas souvent proclamé l’appartenance de son clan au camp capitaliste mondial? «Nous sommes des bourgeois» déclare Poutine l’apparatchik. La mascarade d’Anchorage ne visait pas non plus à rétablir la confiance entre les enragés de la bombe atomique. Pour s’en convaincre, il suffit de voir comment l’empereur américain traite ses estafettes, vassaux, et larbins européens.

Sachez que Poutine et son clan ont observé la guilde des amis de Zelenski sur le Chemin de Canossa en route vers le Bureau ovale et qu’ils ont retenu la leçon…

Un Nouveau Grand Jeu impérialiste

Il se peut néanmoins que la mascarade d’Anchorage ait eu pour objectif tactique de déployer un «Nouveau Grand Jeu» dans la guerre stratégique qui oppose le dauphin chinois au vieil hégémon américain décadent, car Les objectifs tactiques de la guerre sont toujours au service du but stratégique (Bibeau) – les 7 du quebec Voir : https://les7duquebec.net/archives/301002

Depuis vingt-cinq ans, environ l’hégémon américain oscille entre deux objectifs tactiques pour atteindre son objectif stratégique ultime en ce qui concerne la Russie désoviétisée et la Chine embourgeoisée.

Objectif tactique (A) : vaincre définitivement et dépecer politiquement la Grande Russie, afin de compléter l’endiguement et la destruction de la Chine, objectif stratégique ultime de toutes les guerres impériales. La Chine est la seule puissance capable économiquement, industriellement, politiquement, diplomatiquement et militairement d’affronter l’Empire. Ce fut la politique du Pentagone sous la présidence de Joe Biden notamment.

Objectif tactique (B) : briser l’alliance asiatique de la Chine et de la Russie, attirer la Russie dans les filets de l’Empire moribond et la dressée à endiguer, puis à détruire, contre rémunération, la Chine… le dauphin putatif de l’empire.

Nous ne croyons pas que la Nouvelle Russie victorieuse se laissera convaincre d’échanger la chèvre chinoise bien grasse contre le choux américain dégarni.

En conclusion

Les prolétaires du monde entier doivent s’unir au sein de l’INTERNATIONALE PROLÉTARIENNE pour vaincre l’internationale capitaliste des États-Unis, de l’Union européenne, de l’OTAN, des milliardaires de Davos et de l’Alliance Asiatique.

«Le prolétariat n’a pas de patrie» et chaque fois dans l’histoire où il s’est laissé mobiliser sous un «drapeau national patriotique ou gauchiste», ce fut une défaite apocalyptique pour lui dont témoignent à l’évidence les multiples guerres impériales avec leur cortège de millions de morts et de blessés parmi les prolétaires qui se sont sacrifiés au seul profit des bourgeoisies nationalistes chauvines de gauche comme de droite.

Travailleurs du monde entier, le capitalisme mondial est en train de déclencher une «guerre de classe» massive contre nous tous. Les attaques contre nos conditions de vie et de travail vont redoubler, redoublent déjà, et il faut y riposter. Travailleurs du monde entier, ces combats ne pourront pas être efficaces s’ils restent isolés et dispersés. La seule voie à suivre est celle de l’extension, de la généralisation et de l’unification la plus large possible de toute mobilisation, qu’il s’agisse de grèves, de manifestations de rue, de délégations massives, etc. Rejeter tous les sacrifices que le capitalisme veut imposer pour préparer sa guerre mondiale généralisée ! – les 7 du quebec.

Notes

https://reseauinternational.net/comment-le-conflit-russo-ukrainien-pourrait-il-se-terminer/

https://reseauinternational.net/la-rencontre-en-alaska-a-tout-change/

https://reseauinternational.net/sommet-en-alaska-poutine-brics-a-gagne-trump-na-pas-perdu-les-europeens-orban-et-zelinsky-sont-ecoeures/

Poutine et Trump verrouillent l’avenir de l’Ukraine : paix sous chantage, omerta et déni démocratique à l’échelle globale

Les raisons du bellicisme de l’Empire Américain déclinant envers l’Empire chinois ascendant – les 7 du quebec

https://reseauinternational.net/un-jour-apres-le-sommet-en-alaska-quoi-de-neuf/

https://reseauinternational.net/la-guerre-en-ukraine-est-finie-lotan-a-bout-de-souffle/

https://reseauinternational.net/victoire-inconditionnelle-poutine-a-sauve-non-seulement-la-russie-mais-aussi-linde-et-la-chine-lors-du-sommet/

https://reseauinternational.net/sommet-en-alaska-poutine-brics-a-gagne-trump-na-pas-perdu-les-europeens-orban-et-zelinsky-sont-ecoeures/