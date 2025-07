Les objectifs tactiques de la guerre sont toujours au service du but stratégique (Bibeau)

155 Views

Par Robert Bibeau et Normand Bibeau

L’expert militaire Jacques Baud, colonel à la retraite des services de renseignement stratégique suisse, spécialiste de l’OTAN et de l’ONU sur le droit international humanitaire pour le maintien de la paix et auteur de nombreux livres sur la guerre en Ukraine et sur le terrorisme est de loin l’expert le plus compétent que nous offre les médias alternatifs. Voir Ukraine: L’Occident s’enlise et s’acharne sans objectifs stratégiques! (Jacques Baud) – les 7 du quebec.

Cependant, malgré ses excellentes analyses tactiques, force est de constater que ses analyses stratégiques le sont beaucoup moins, or, comme l’a enseigné Sun Tzu: «[U] ne tactique sans stratégie n’est que du bruit avant la défaite » («L’art de la guerre»). Résultats de recherche pour « Baud » – les 7 du quebec.

Ainsi, en répétant à satiété que le camp U$A/UKRONAZI/OTAN et le camp U$A/SIONAZI/Occident collectif, n’auraient aucune «stratégie» (!!!), il occulte la FINALITÉ RECHERCHÉE DE TOUTE GUERRE, SON BUT :«Imposer sa volonté à ses ennemis par la force des armes pour s’emparer de ses richesses» comme l’a enseigné Clausewitz dans son art de la guerre.

Dans la guerre contre la Russie via le proxy ukrainien et dans la guerre contre l’Iran via le proxy israélien, le camp «occidental» a une tactique: celle du «CONFINEMENT» afin de provoquer l’asphyxie économique favorisant la subversion et le renversement de régime en Russie et en Iran au profit de régimes vassaux «pro-occidentaux»…

Cette tactique est démontrée par le 18e train de sanctions contre la Russie, la famine, l’occupation et l’extermination en Palestine occupée, les bombardements terroristes et les assassinats extrajudiciaires en Iran. La guerre tarifaire tr0mpiste n’est que poussières aux yeux et brouillard de guerre pour détourner l’attention et biaiser la compréhension des idiots utiles pendant que le camp capitaliste «occidental» se livre à son LEBENSRAUM (1) sur la Russie, la Palestine et l’Iran, étape préparatoire au LEBENSRAUM sur la Chine… l’objectif stratégique final de la puissance impérialiste américaine.

La classe capitaliste mondiale est tactiquement divisée en trois camps simultanément «opposés» et «alliés» dans leur quête insatiable de plus-value, dans leur accumulation de capitaux à extraire de la classe prolétarienne internationale.

Le profit n’a pas d’odeur, de couleur, de saveur, de race, d’ethnie, de nation, de patrie, de religion, seul le nombre d’actions détenues dans le capital-actions des compagnies tantôt internationales, tantôt nationales, tantôt privées, tantôt publiques compte au final afin de décider du pouvoir que vous confère votre richesse pour votre invitation à Davos ou aux BRICS+, au rassemblement de partage du monde entre multimilliardaires.

1) Le camp réactionnaire des capitalistes «Occidentaux/nord global» «dominants», U$/OTAN/UE€/UKRONAZI/SIONAZI en déclin et en guerre pour maintenir son hégémonie, c’est-à-dire sa domination, sur l’accumulation de capitaux par des guerres commerciales, diplomatiques, politiques, idéologiques, économiques et militaires afin de s’emparer des richesses de ses «ennemis», en particulier celles qui lui font défaut (territoires, pétrole, terres rares, uranium, esclaves salariés) et qu’en en privant leurs ennemis, ils sont convaincus qu’ils perpétueront leur hégémonie. Ces capitalistes professent «l’ordre international gouverné par LEURS règles» et un monde «unipolaire» sous la dictature de son «führer-duce-empereur-président» américain.

2) Le camp réactionnaire des capitalistes «orientaux et du sud global» challengers de l’«Alliance de Shanghai et des BRICS+». Cette alliance est agressée et mise à mal par le camp capitaliste «occidental» dans ses guerres tactiques incessantes. Ces capitalistes professent stratégiquement «l’ordre international gouverné par le droit et les organisations internationales» et un monde «multipolaire» sous la dictature du «grand timonier» chinois et de son vizir, le tsar russe, ce qui leur gagne l’appui de nombreux idéologues «alternatifs» de la «blog’o’sphère» qui vouent un culte quasi mythique aux traités et aux organisations internationales bidons, imposés par la corruption, la subversion ou la force militaire aux pays plus faibles sous-développés, émergents ou non alignés.

3) Le camp réactionnaire des capitalistes «tiers mondistes»- émergents et soi-disant «non-alignés», en réalité vassalisés aux camps précédents et espérant se vendre aux plus offrants lors des enchères à venir suite aux affrontements en cours. Ceux-là professent stratégiquement «un ordre international gouverné par les subsides aux pays sous-développés et qui le resteront pour l’éternité sous la dictature des riches». Ce camp réactionnaire de bras cassés est dirigé tantôt par l’Inde, tantôt par le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, la Turquie et divers capitalistes renégats au gré des flots et de leurs soumissions conjoncturelles à l’un ou l’autre camp capitaliste.

Face à ces trois camps capitalistes tactiquement alignés en faveur de la stratégie du statu quo ou d’un supposé Nouvel Ordre Mondial (NOM) suite au « Grand Reset » bidon, se lève le camp stratégiquement opposé, le camp révolutionnaire prolétarien qui toujours fait les frais des guerres que se livrent leurs «patrons» en devenant tantôt «chair à patrons» dans leurs usines et entreprises, tantôt «chair à canons» sur les champs de bataille. Il en sera ainsi tant que le prolétariat ne fera pas sa révolution prolétarienne et ne détruira pas le système en expropriant les capitalistes de la propriété des moyens de production, de financiarisation et de communication afin de construire de nouveaux rapports sociaux de production. Voir DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE – les 7 du quebec

Le colonel Baud, et les autres analystes géopolitiques, devraient savoir que mener des guerres pour l’hégémonie mondiale et pour l’exploitation sans partage du prolétariat et des ressources naturelles sont les BUTS stratégiques des capitalistes qui mènent le monde et provoquer l’encerclement et l’affaiblissement de la Russie (guerre d’Ukraine) de l’Iran et de la Palestine, rançonner par un pizzo mafieux les kapos nationaux pour «MAKE AMERICA GREAT AGAIN» (sic) sont les tactiques des capitalistes mondiaux stratégiquement commandés par le führer orange, fraudeur électoral condamné, failli multirécidiviste et mythomane compulsif dégénéré pour assurer le maintien stratégique du mode de production capitaliste (MPC).

Le colonel devrait aussi savoir que Poutine qui se targue d’être un «capitaliste», l’«ami sans limite» du capitaliste crypto-«communiste» de marchés (sic), le président Xi et des mollahs iraniens a aussi une tactique, comme tout bon capitaliste compradore; vendre les ressources naturelles et le labeur russes au challenger chinois qui paie en biens de consommation plutôt qu’en dollars de Monopoly, ce qui signifie stratégiquement faire la guerre aux capitalistes U$/ occidentaux pour le maintien de l’ordre capitaliste sous l’hégémonie chinoise.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER, TRANSFORMEZ VOS INSURRECTIONS POPULAIRES EN RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE.

DE L'INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE