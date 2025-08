116 Views

Par Normand Bibeau.

Confronté à la résistance russe victorieuse dans la guerre économique des «sanctions kamikazes» que lui livre le camp capitaliste occidental, la bourgeoisie européenne s’est résignée à passer à son plan «B» contre la Fédération de Russie:

Transférer son industrie de l’armement dans la forteresse «U$A», là où protégée par les douves Atlantique et Pacifique et la flotte U$ Navy, il la croit à l’abri des attaques hypersoniques russes, iraniennes, chinoises et nord-coréennes durant la guerre militaire quelle entend livrer à ses ennemis capitalistes «orientaux» pour s’emparer de leurs richesses naturelles et pour asservir leur prolétariat d’esclaves salariés conformément à son programme de LEBENSRAUM NAZI 2.0.

Ce plan «B» est parfaitement illustré par l’«entente renégate» que vient de conclure von der Lahyène, la petite-fille d’un nazi avéré, bâtisseur du Reich de mille ans, pour le compte des capitalistes européens:

-investir 600 milliards d’euros dans le complexe militaro-industriel européen;

-acheté leurs armes de ce complexe militaro-industriel européen dont ils détiendront du capital-actions;

-assumer le PIZZO MAFIEUX de 15% des exportations européennes aux U$A en paiement pour l’occupation militaire de l’Europe et en compensation pour le parapluie nucléaire troué des U$A en complément du parapluie nucléaire lilliputien de la France.



Ce plan «B» exige pour sa réussite militaire que les U$A construise leur «dôme doré» (sic) de 500 milliards de dollars U$ au-dessus de l’Amérique du nord afin de neutraliser les missiles hypersoniques russes et chinois qui ne manqueront pas d’être lancé sur les usines de fabrication d’armes du complexe militaro-industriel occidental installé aux États-Unis.

Dans leur délire belliciste et leur soif insatiable de matières premières, source naturelle de leurs profits lorsque transformé par le labeur de leurs esclaves salariés, les capitalistes européens dans le plus profond mépris de la vie des prolétaires européens, leur «chair à patrons», croient pouvoir réussir grâce à leur «alliance avec les capitalistes américains» là où leurs maîtres spirituels nazis ont échoué: conquérir militairement la Fédération de Russie, la décapiter et la balkaniser en «petits États» faibles et sans défense pour ensuite les «voler, piller et brigander» selon le modèle Yougoslave, iraqien, libyen et syrien.

Mais que les capitalistes occidentaux rapaces, leurs propagandistes des merdias mainstream des milliardaires félons et leur aristocratie ouvrière renégate se le tiennent pour dit: il y a loin de la coupe aux lèvres et Poutine leur a clairement signifié:

«Que vaudrait un monde sans la civilisation orthodoxe capitaliste russe? Pourquoi permettrait-il qu’un tel monde sans la civilisation orthodoxe capitaliste russe lui survive? Il ne le tolèrera pas».

En bref, Poutine au nom des capitalistes «orientaux» russes a annoncé clairement qu’il recourra à l’arsenal nucléaire russe c’est-à-dire à ses plus de 14,500 bombes atomiques et à ses missiles hypersoniques pour exterminer ses ennemis: les U$A perdront le monopole de l’usage des armes atomiques et le monde sera plongé dans l’ Armagedon apocalyptique nucléaire de la fin de la société divisée en classes sociales et de l’exploitation de l’homme par l’homme par l’extinction de la race humaine, exactement comme Marx et Engels l’ont prophétisé si le prolétariat mondial ne détruit pas le capitalisme et n’élimine pas la bourgeoisie en transformant ses «insurrections populaires en révolution prolétarienne» et en instaurant sa propre dictature du prolétariat sans partage sur les ruines de la société capitaliste dégénérée.

Le compte à rebours a commencé: cette guerre apocalyptique se déroulera peut-être à compter de 2035 et d’ici là, le nombre d’escarmouches ira en s’intensifiant depuis la Palestine martyr, à l’Iran, à l’Azerbaïdjan, au Cambodge, au Myanmar, à l’Indonésie, au Tibet, au Venezuela, au Brésil, en somme, partout sur terre, en prélude, au cataclysme atomique «final» à moins que le prolétariat révolutionnaire n’arrache leurs armes aux bourreaux capitalistes et ne les jette dans la poubelle de l’histoire.

