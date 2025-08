Les Palestiniens ne doivent pas tomber dans le piège Croix-Rouge tendu par Israël ! vidéos

Netanyahou tend le piège Croix-Rouge contre la résistance palestinienne

Enregistré sur LCI le 4 août 2025 à 12h02

Il est essentiel de se souvenir que la guérilla guévariste des FARCS de Colombie a été vaincue grâce à une trahison de la Croix-Rouge.

Si la résistance palestinienne accepte que la Croix-Rouge apporte de la bouffe aux « otages », ils peuvent être sûrs qu’en réalité, il s’agira d’une opération militaire menée contre eux avec l’avantage de la surprise.

Comment cela la Croix-Rouge devrait nourrir les otages ? Mais, contrairement aux mensonges de Netanyahou dans la vidéo, les membres de la résistance palestinienne n’ont pas plus de nourriture que les « otages » ; et, de même, ils n’en ont pas plus que les Palestiniens en général.

La trahison des Farcs de Colombie par la croix Rouge : http://mai68.org/spip2/spip.php?article9844

