FRANCE-A LA BASE ET DANS L ACTION DES LE 10 SEPTEMBRE



Le mardi 15 juillet 2025 le gouvernement Bayrou levait le voile sur les grandes lignes du budget 2026 et celles des années suivantes. Un plan d’austérité de 43,8 milliards pour 2026 affectant les classes laborieuses du pays.

L’an dernier, Bayrou a imposé à coup de 49-3 un budget comprenant 50 milliards de redressement des comptes publics, dont 32 milliards de baisse des dépenses. Mais une hausse exorbitante du budget de guerre,qui consacrera en 2026 la somme de 57 milliards d’euros à la Défense. Le général Macron, l’éborgneur des « gilets jaunes » veut réarmer le pays pour faire fonctionner une économie de guerre parasitaire.1 De son coté Bayrou a dévoilé ses intentions sur les futures cures d’austérité 200 milliards à trouver d’ ici cinq ans.



PHARMACIENS ET USAGERS DANS LE COLLIMATEUR



Le 6 août 2025, c’ est le secteur de la santé qui est dans le viseur. Trois projets de décrets sont dans les tuyaux visant à augmenter les PARTICIPATIONS FORFAITAIRES ET FRANCHISES MEDICALES A LA CHARGE DES PATIENTS ;

La ministre du travail et de la santé Catherine Vautrin a annoncé vouloir que « demain, ces franchises soient payées au comptoir des pharmacies, plutôt que via le fonctionnement actuel, avec un prélèvement ultérieur que l’assuré ne voit pas ».

Prochainement elles seraient prélevées directement par les professionnels de santé au moment du paiement.



Les franchises médicales déduites des remboursements effectués sur les boîtes de médicaments passeraient de 1 à 2 euros ; sur les actes paramédicaux de 1 à 2 euros, dans la limite de 8 euros par jour, contre 4 aujourd’hui ; et sur les transports sanitaires de 4 à 8 euros, dans la limite de 16 euros par jour, contre 8 euros aujourd’hui.



Le montant de la participation forfaitaire restant à charge sur chaque consultation ou acte médical, ainsi que sur les actes de radiologie et de biologie médicale, ne pourrait être inférieur à 4 euros, contre deux aujourd’hui. Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par assuré serait porté de 25 à 50 par an, et le montant maximal de 50 à 100 euros ;



Les deux premières dispositions seraient applicables deux mois après la parution du décret, la troisième au 1er janvier 2026.



L ‘ ASSURANCE CHOMAGE ET LE DROIT DU TRAVAIL



La ministre du travail veut cadrer la réforme de l’assurance chômage. En clair elle veut encore s’attaquer aux pauvres privés d’emploi dont les droits ont déjà été divisés par 2 depuis que Macron est Président de la République ; Elle a également envoyé un document d’orientation pour l’ouverture d’une « négociation » précisant les modalités de suppression de deux jours fériés. Bayrou est revenu également sur la suppression des deux jours fériés précisant qu’il s’agit bien de travailler gratuitement pendant ces deux journées.

Le droit du travail serait de nouveau réformé à la rentrée. Quant à l’ « année blanche », elle va engendrer le gel des budgets des services publics, salaires des fonctionnaires, allocations familiales, aides au logement, l’allocation adulte handicapé, bourses d’études, du RSA, pensions des retraités, en résumé la paupérisation et la précarisation..



TAXATION ET IMPOTS EN HAUSSE



Augmentation des impôts et de la CSG, des impôts des retraités en supprimant l’abattement de 10%. Déremboursements des médicaments et des consultations, notamment pour les malades en affections de longue durée. Fusion des prestations sociales avec seul objectif : faire des économies ! Retraites : toujours pas de remise en cause des 64 ans, baisse du budget de tous les services publics et braderie du patrimoine de l’État et privatisations. La suppression de 3000 postes de fonctionnaires et le non-remplacement d’un fonctionnaire sur trois, suppression d’agences et de programmes de l’État



FAIRE CHUTER LE COUT DU TRAVAIL PAR LA POURSUITE DE LA PRECARISATION



La macronie veut poursuivre le grand toilettage du code du travail afin de faciliter le recours aux contrats précaires (CDD, intérim…), , remise en cause de la 5éme semaine de congés payés et du temps de travail,



« nous devons avoir comme but que le travail soit toujours gagnant qu’il n’y ait aucun frein, plus aucun frein au fait de travailler ou de travailler plus » 16 juillet Bayrou



Il veut dès l’automne utiliser les ordonnances sans passer par le Parlement . Comme quoi le parlement est de tout temps qu’une chambre d’enregistrement,



Même le 1er mai est sur le grill, il veut une loi en vue d’étendre les possibilités de travailler le 1er mai. Il s’attaque à ce niveau à un symbole historique du mouvement ouvrier mondial.



A LA BASE ET DANS L’ ACTION DES LE 10 SEPTEMBRE



Chaque jour nous apprenons que de nouveaux appels venant de la base se manifestent pour des grèves, des, boycott de la consommation, le blocage des transports,des plateformes logistiques.



A BAS LE SALARIAT ET LE PATRONAT ,A BAS LE PARLEMENTARISME ET LES CREDITS DE GUERRE PAR NOS ACTIONS REFUSONS DE PAYER LES DETTES DU CAPITAL ; BLOQUONS LE PAYS ET FAISONS TOMBER CE GOUVERNEMENT,





