L’insurrection populaire plutôt que le « Défaitisme Révolutionnaire »

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Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

LÉNINE n’a JAMAIS employé l’expression «défaitisme révolutionnaire» qui n’est en réalité qu’une formulation employée par ses détracteurs pour discréditer les révolutionnaires et les mettre en opposition avec le prolétariat révolutionnaire. Voir Communiqué sur la guerre en Iran et au Liban – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/304630

LÉNINE a synthétisé le MARXISME dans la politique révolutionnaire de «TRANSFORMER LA GUERRE IMPÉRIALISTE EN GUERRE CIVILE» pour renverser la dictature bourgeoise nationaliste et en abattant par la révolution «leur comité exécutif» qu’est l’État bourgeois nationaliste et ses institutions mondialistes. A bas l’attaque impérialiste contre l’Iran ! Guerre de classe contre l’impérialisme et le capitalisme! – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/304627

Avec respect pour nos camarades du Parti communiste international, je les mets au défi de citer en «russe», dans la version originale de Lénine: «[L]e socialisme et la guerre» (1915) ou ailleurs dans son oeuvre, l’emploi de la formule péjorative et réductrice de: «défaitisme révolutionnaire».

JAMAIS LÉNINE N’A ASSOCIÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE À LA MOINDRE «DÉFAITE» OU AU MOINDRE «DÉFAITISME» CAR LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE EST LA VICTOIRE ULTIME DU PROLÉTARIAT SOUS LA DICTATURE DE LA BOURGEOISIE ET NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE DÉCRITE COMME DU «DÉFAITISME».

Il est inexact de traduire la politique de LÉNINE de «DÉFAITE DE SON PROPRE GOUVERNEMENT» dans la guerre impérialiste, plaidé, entre autres, dans l’article: «La défaite de son propre gouvernement dans la guerre impérialiste» (1915) et la condamnation, sans ménagement et sans compromis, de TOUS LES RENÉGATS «socialistes», «crypto-communistes» de la IIième Internationale et de toute la racaille petite-bourgeoise fébrile à l’opportunité réactionnaire d’obtenir de généreuses prébendes de l’État bourgeois pour trahir le prolétariat en votant les crédits de guerre et en soutenant les «appels aux armes» bourgeois nationalistes chauvins réactionnaires.

LÉNINE a démontré scientifiquement et de manière irréfutable:

1- la 1ière guerre mondiale était une guerre IMPÉRIALISTE pour le repartage des richesses mondiales en termes d’esclaves-salariés à asservir et de ressources naturelles à «voler, piller et brigander» entre puissances impérialistes rivales pour résoudre la crise de surproduction du capitalisme et relancer un nouveau cycle de valorisation du capital en enrichissant les vainqueurs des richesses des vaincus; («[L]’impérialisme, stade suprême du capitalisme» 1916)»;

2- Comme l’avait démontré MARX et ENGELS dans l’oeuvre de référence absolue, la BIBLE DU MARXISME, la TORAH DES COMMUNISTES, LE GRAAL DE LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE:

Le MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE:

«LES OUVRIERS N’ONT PAS DE PATRIE.

ON NE PEUT PAS LEUR PRENDRE CE QU’ILS N’ONT PAS (…)

LES PROLÉTAIRES N’ONT RIEN À PERDRE QUE LEURS CHAÎNES. (…)

ILS ONT UN MONDE À GAGNER (…)

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS»!

Que peu-t-on imaginer de moins «défaitiste» et de plus «TRIOMPHALISTE»?

Dès lors, le prolétariat n’a aucun intérêt à soutenir la bourgeoisie nationale ou mondiale dans une guerre et au contraire, il doit «transformer toutes les guerres capitalistes en révolution communiste» comme le fut l’extraordinaire «Commune de Paris» qui transforma la guerre franco-allemande de 1870 en révolution prolétarienne.

3- le DEVOIR SACRÉ DES RÉVOLUTIONNAIRES PROLÉTARIENS EST DE:

TRANSFORMER CETTE GUERRE IMPÉRIALISTE ENTRE ÉTATS CAPITALISTES EN RÉVOLUTION SOCIALE PROLÉTARIENNE TRIOMPHANTE, EN RÉALITÉ, L’ANTI-THÈSE MÊME DU «DÉFAITISME»: le TRIOMPHALISME PROLÉTARIEN.

LÉNINE dans la «Guerre et la social-démocratie de Russie» (1914) écrivait:

«Dans toute guerre réactionnaire, la classe révolutionnaire ne peut souhaiter que la défaite de son propre gouvernement»; Dans «Le socialisme et la guerre» (1915), il ajoutait: «La transformation de la guerre impérialiste en guerre civile est la SEULE politique prolétarienne juste»; Pour conclure dans «La faillite de la IIè Internationale» (1915): «Les socialistes doivent expliquer aux masses l’inévitabilité de transformer la guerre des gouvernements en guerre de classes». TRIOMPHANTE et en aucun cas DÉFAITISTE.

Le slogan réducteur et démoralisant de «défaitisme révolutionnaire» semble être la version «gauchiste» du slogan de Trotsky de: «ni victoire, ni défaite» dont LÉNINE écrivait qu’il était politiquement incohérent puisque:

1- la guerre produit nécessairement victoire ou défaite;

2- refuser de se prononcer revient en pratique à ne pas rompre avec le «patriotisme»,

LÉNINE écrivait: «[U]ne phrase creuse qui ne rompt pas réellement avec le social-chauvinisme».

LÉNINE a démontré que TOUTE GUERRE IMPÉRIALISTE:

1- met à nue la vraie nature rapace et barbare du capitalisme;

2- affaiblit les États impérialistes «gagnants ou perdants»;

3-dégrade les conditions de vie des masses laborieuses même dans les pays «gagnants»;

4- affaiblissent la bourgeoisie ce qui renforcent le prolétariat, créant ainsi des conditions, objectives et subjectives, favorables au renversement des États bourgeois et de leur gouvernement fantoche pour peu que les communistes prolétariens mobilisent le prolétariat dans une guerre révolutionnaire transformant la guerre impérialiste en révolution prolétarienne.

Assimiler la transformation de la guerre impérialiste en révolution prolétarienne à quelque forme de «DÉFAITISME», sous prétexte de combattre le chauvinisme de sa propre bourgeoisie est du «gauchisme», «la maladie infantile du communisme».

Le mouvement prolétarien est à l’aube de ce que LÉNINE décrivait:

«Il est des décennies où il ne se passe rien, et il est des semaines où se passent des décennies», et il doit s’organiser activement à l’intensification de la 3ième GUERRE MONDIALE INTERIMPÉRIALISTE QUI A DÉBUTÉ.

Toute analyse ayant pour finalité de transformer le monde plutôt que de l’interpréter affirme que la faction occidentale à proclamer de la manière la plus tonitruante, grossière et belliqueuse SON PROGRAMME POUR L’HÉGÉMONIE MONDIALE: MAKE AMERICA GREAT AGAIN (sic). Ce que la propagande bourgeoise présente comme le programme «chauvin» du milliardaire délirant TR0MP et de sa garde prétorienne d’agents d’immeubles, d’alcooliques et de gourous SIONAZIS CHRÉTIENS/JUIFS PENTECÔTISTES est en réalité le programme de la BOURGEOISIE IMPÉRIALISTE OCCIDENTALE.

Ainsi, la bourgeoisie impérialiste occidentale a résolu que l’unique manière de gagner la guerre impérialiste contre le challenger «oriental», chinois,russe,iranien et nord-coréen consiste à s’installer financièrement, économiquement, politiquement et MILITAIREMENT dans la forteresse AMÉRIQUE où elle sera protégée par deux douves océaniques «infranchissables», approvisionnée généreusement en pétrole et en gaz naturel, avec une imposante armée d’esclaves-salariés de l’Arctique à la Terre de feu.

Cette tactique militaire de se cantonner dans sa forteresse AMÉRIQUE à déjà fait ses preuves logistiques lors des 2 dernières guerres mondiales alors que la bourgeoisie américaine, du nord au sud, est sortie la grande gagnante de ces deux Guerres mortifères qui ont laissé le reste de la planète exsangue et soumise, prête à être labouré massivement par le capital financier occidental, planqué durant les «grand$ ménage$ impérialiste$» de 1914-1918 et 1939-1945. La bourgeoisie mondiale n’invente rien elle ne fait que répéter «ses» formules génocidaires «gagnantes».

Cette analyse MARXISTE est la seule qui explique chacun des événements qui ébranlent le monde actuellement.

Ainsi:

1- la propagande merdiatique déchaînée contre le génocidaire sénile et grabataire Biden ayant conduit à sa démission pathétique et son remplacement, à pieds levée, par l’idiote de service, Harris, coordonnées avec la campagne de mensonges éhontées, scandaleux et flagrants de l’agent orangé aux cheveux peroxydés, sous les applaudissements dithyrambiques de ces même merdias mainstream des milliardaires et de leurs journalistes et «experts» autoproclamés, corrompus, stipendiés, n’était qu’une autre étape dans le programme de rapatriement de la bourgeoisie mondiale dans la «FORTERESSE AMERICA» (sic);

2- DÉCLARATION DE GUERRE AUX «Alliés» DE L’OTAN: dès les 7-8 janvier 2025, à Washington et ce à peine 8 jours après son accession à la présidence, TR0MP a sommé «ex cathedra» les va$$aux de l’OTAN de verser aux U$A un «pizo» mafieux de 5% pour bénéficier de la protection de son «parapluie nucléaire» percée et dysfonctionnelle puisque tenu par des missiles obsolètes car non hypersoniques et des avions faussement furtif; (ces menaces mafieuses dans la tradition des mafieux d’Atlantic City auxquels appartient Tr0mp se sont répétées le 5 juin 2025 à Bruxelles; en mai-juin 20025 à Antalya, Turquie, à Bruxelles et Hague, Pays-Bas, une litanie de menaces humiliantes que les va$$aux européens ont bu jusqu’à la lie sans résister jusqu’à l’humiliation et la soumission complète à la «Vercingétorix sous le joug et défilant enchaîné dans les rues de Rome avant que d’être étranglé lâchement dans les arènes romaines» alors que l’outrecuidante nabot, petite-fille de nazie, Ursula van der Lahyène a signé le traité de soumission obligeant ses mandants à dépenser 700 milliards d’€ afin de «créer des emplois payants au Texas», dixit Jos le génocidaire grabataire.

3- la DÉCLARATION DE GUERRE TARIFAIRE tr0mpienne du «Libération Day» (sic), le 2 avril 2025, avec entrée en vigueur pour le 5 avril 2025, proclamée de la manière la plus tonitruante, vulgaire et méprisante qui imposait des tarifs douaniers d’entre 11 à 50% à une soixantaine d’États autant «amis» qu’«ennemis» des U$A afin de leur signifier que le «marché U$» se place lui-même en état de siège et que pour franchir ses murailles soit vous devez payer ou mieux, installer votre entreprise dans la «FORTERESSE AMERICA»: ne pas acheté sa place dans l’Arche de Noé 2.0 coûte très cher;

4- Après avoir fait de la Fédération de Russie un ennemi nucléaire des va$$aux européens par la guerre en Ukraine et ce pour les obliger à verser le «pizo» mafieux à l’OTAN made in U$A et relancer son industrie de l’armement, seul industrie encore existante aux U$A et dont ils dominent 37% du commerce mondial, les impérialistes yankees sont passés à une étape de la «FORTERESSE AMERICA» (sic):

5- Télécommander leurs agents taïwanais, japonais et australiens de lancer une vaste campagne de provocation contre le vizir chinois rebelle afin que TOUTES LES COMPAGNIES ASIATIQUES quittent l’éventuel champ de bataille et aille se réfugier dans la «FORTERESSE AMERICA»;

6- Réalisant que la couardise et la lâcheté génétique des «challengers» RENÉGATS chinois, russes, iraniens et nord-coréens, des BRICS + ou – n’avaient manifestement aucune limite et que fort de la domination sans partage de leur prolétariat enfermé dans des prétentions «civilisationnelles» de MARTYRS d’idéologies confucéennes,orthodox,islamiques,hindouistes,chrétiennes,etc. réactionnaire moyenâgeuses, ils étaient TOUS prêts à «boire la coupe de l’humiliation jusqu’à la lie» en alimentant en pétrole russe et en biens chinois au nom du «bu$$ine$$ as usual» du parvenue les génocidaires qui génocidaient leurs «amis sans limites»;

7- les impérialistes yankees en collaboration avec leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS de «cette populace réactionnaire à 94%» et l’assistance obligée des va$$aux européens sacrifiés résolurent de se faire débarrasser par les iraniens de TOUS SES créanciers et concurrents des pétromonarchies lilliputiennes du golfe:

– Saudi Aramco pour 2024: REVENUS: ~480,4 milliards U$; PROFITS:~106 milliards U$; CAPITALISATION BOURSIÈRE 2025-2026 (avant la guerre): 1,5- 1,7 trillons U$;

– Abu Dhabi National Oil: REVENUS:~~170 milliards; FILIALES: ADOC Gas + ADOC Drillind; CAPITALISATION: ~100 milliards U$;

– QuatarEnergy: REVENUS: ~150 milliards U$;CAPITALISATION: Propriété royale non coté;

– Kuwait Petrolium: REVENUS: ~120 milliards U$; CAPITALISATION: propriété royale;

– National Iranian Oil: REVENUS: ~90 milliards U$; CAPITALISATION: propriété d’État;

– Bahrain Petrolium Cie: REVENUS:~25 milliards U$; CAPITALISATION: propriété royale.

TOUT AUTANT DE CONCURRENTS ÉLIMINÉS ET DE JUTEUX ET PROFITABLES MARCHÉS LIVRÉS PIEDS ET POINGS LIÉS AUX COMPAGNIES PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES YANKEES et RUSSES QUI DIT MIEUX?

QUEL CAPITALISTE ACTIONNAIRE D’UNE COMPAGNIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE, EN QUÊTE DE CLIENTS ( MARCHÉS) CAPTIFS ULTRA-PAYANT FAILLE PEUT NE PAS VOULOIR ÊTRE LE BAILLEUR DE FONDS ÉLECTORAUX DU FOND «MAGA» QUE VIENT D’ANNONCER UN TROMP EN LIESSE À MAR-A-LAGO PARMI SES ADMIRATEURS? TOUS LES IDIOTS-UTILES QUI REGARDENT LE DOIGT PENDANT QUE LE PSYCHOPATHE MÉGALOMANE TRUMP POINTENT LA LUNE N’Y COMPRENNENT TOUJOURS RIEN ET CONTINUENT À RÉPANDRE LE BROUILLARD DE LA GUERRE SUR LE PROLÉTARIAT PAR DES ANALYSES RÉFORMISTES DE GAUCHE OU OPPORTUNISTES DE DROITE.

La bourgeoisie mondiale du programme «FORTERESSE AMERICA» a conclu que «dominer le monde en contrôlant le pétrole», «le sang vital de l’industrie», passait autant par le contrôle de l’«offre» comme par la contrainte de la «demande» et en détruisant l’«offre» et en maintenant la «demande», ont revalorise l’«offre» restante ce qui explique le discours enjoué du Secrétaire d’État U$ à l’économie qui déclarait en souriant: «TOUT VA POUR LE MIEUX POUR L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE, CE NE SERA QU’UN COURT MAUVAIS MOMENT À PASSER» (15/03/2026,CNN).

Comme le disaient Biden et Lindsey Graham: «la guerre en Ukraine ( la mort d’ukrainiens et de russes et la dévastation des pays) crée des emplois payants ( lire des profits gargantuesques) au Texas», le génocide des palestiniens martyrs et de TOUS LES ARABES et maintenant des iraniens et des monarchistes du golfe persique créent aussi des emplois payants (lire des profits gargantuesques)

au Texas et partout aux U$A, voilà où en est le capitalisme mondial: DÉVORER L’HUMANITÉ POUR ENRICHIR LES CAPITALISTES ET LEUR ARISTOCRATIE BOURGEOISE.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET ABATTEZ

CE RÉGIME CAPITALISTE DE PROFITS ET D’EMPLOIS MORTIFÈRES

QUI MÈNENT LE MONDE À SA DESTRUCTION.

https://les7duquebec.net/archives/296348



Pour se procurer le livre tactique et stratégique traçant la voie de l’insurrection

https://www.editions-harmattan.fr/catalogue/livre/de-l-insurrection-populaire-a-la-revolution-proletarienne/77706