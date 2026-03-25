De l’insurrection populaire à la Révolution ouvrière

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Par Robert Bibeau et Normand Bibeau.

Le «Défaitisme Révolutionnaire »

Nous avons reçu dans notre courriel cette semaine le commentaire suivant à propos de l’article : « L’insurrection populaire plutôt que le «Défaitisme Révolutionnaire» à l’adresse qui suit L’insurrection populaire plutôt que le « Défaitisme Révolutionnaire » – les 7 du quebec

Notre article allait comme suit :

« LÉNINE n’a jamais employé l’expression «défaitisme révolutionnaire» qui n’est en réalité qu’une formulation employée par ses détracteurs pour discréditer les révolutionnaires et les mettre en opposition avec le prolétariat révolutionnaire. Voir l’article Communiqué sur la guerre en Iran et au Liban – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/304630

LÉNINE a synthétisé le MARXISME dans la politique de «TRANSFORMER LA GUERRE IMPÉRIALISTE EN GUERRE CIVILE» pour renverser la dictature bourgeoise en abattant l’État bourgeois nationaliste réactionnaire et ses institutions mondialistes. A bas l’attaque impérialiste contre l’Iran ! Guerre de classe contre l’impérialisme et le capitalisme! – les 7 du quebec. »

Avec respect pour nos camarades du Parti communiste international, je les mets au défi de citer, dans la version originale de Lénine: «[L]e socialisme et la guerre» (1915) ou ailleurs dans son œuvre, l’emploi de la formule réductrice de: «défaitisme révolutionnaire».

JAMAIS LÉNINE N’A ASSOCIÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE À LA MOINDRE «DÉFAITE» OU AU MOINDRE «DÉFAITISME», CAR LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE EST LA VICTOIRE ULTIME DU PROLÉTARIAT SOUS LA DICTATURE DE LA BOURGEOISIE ET NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE DÉCRITE COMME DU «DÉFAITISME».

Il est inexact de traduire la politique de LÉNINE de «défaire son propre gouvernement nationaliste chauvin» dans la guerre impérialiste, plaidée, entre autres, dans l’article: «La défaite de son propre gouvernement dans la guerre impérialiste» (1915) et la condamnation, sans ménagement et sans compromis, de TOUS LES RENÉGATS «socialistes», «crypto-communistes» de la IIe Internationale et de toute la racaille petite-bourgeoise fébrile à l’espérance d’obtenir de généreuses prébendes de l’État bourgeois pour trahir le prolétariat en votant les crédits de guerre et en soutenant les «appels aux armes» des bourgeoisies nationalistes chauvines et réactionnaires. L’insurrection populaire plutôt que le « Défaitisme Révolutionnaire » – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/304675

Ce à quoi un camarade, relevant le défi, nous a répondu ce qui suit:

« Camarade, je t’envoie mon commentaire personnel…

Dans La défaite de son propre gouvernement dans la guerre impérialiste (26 juillet 1915), Lénine écrit : «Les adversaires du mot d’ordre du défaitisme ont tout simplement peur d’eux-mêmes, car ils n’osent pas regarder en face ce fait archiévident qu’il existe une liaison indissoluble entre l’agitation révolutionnaire contre le gouvernement et le concours apporté à la défaite de ce dernier. Et plus loin récuser le mot d’ordre de défaitisme, c’est ramener l’esprit révolutionnaire à une phrase vide de sens ou à une pure hypocrisie.» J’ai souligné en gras les termes de défaitisme et agitation révolutionnaire de Lénine.

Je te laisse relire la dernière partie du texte de Lénine: «Laisser son propre État et ses alliés être vaincus, désobéir de manière organisée aux hiérarchies militaires, fraterniser avec nos frères de classe (eux aussi piégés dans leur « patrie »), tenir fermement les armes et les systèmes d’armement pour se défendre d’abord, puis se libérer des tentacules des institutions bourgeoises : transformer la guerre entre les États en guerre à l’intérieur des États, en guerre civile, en guerre révolutionnaire.» Ce sont les faits mêmes de la réalité capitaliste actuelle qui crient tragiquement l’urgence de ce travail et la nécessité de cette perspective. [transformer la guerre entre les États bourgeois en guerre à l’intérieur des États, en guerre civile, en guerre révolutionnaire]»

C’est très clair. La position de Lénine et la position du communiqué du PCI sont compatibles. (…) Le communiqué sur la guerre en Iran et au Liban était plus clair avec les mots d’ordre à la fin. Ce communiqué était un tract d’agitation et non pas une plateforme politique. Ainsi, pour tout communiste, la guerre révolutionnaire doit mener à la dictature du prolétariat ce qui n’est pas mentionné dans le communiqué.

Et pour que cette révolution prolétarienne soit victorieuse, il faut un parti international et internationaliste qui est à créer. Actuellement il n’y a que des petits groupes de la Gauche Communiste qui interviennent dans la lutte des classes.

Fraternellement.

«La défaite de son propre gouvernement dans la guerre impérialiste» (1915)

LÉNINE écrit:

«Celui qui voudrait sérieusement réfuter le «mot d’ordre» de la défaite de son propre gouvernement dans la guerre impérialiste devrait démontrer un de ces points:

que la guerre de 1914-1918 n’est pas réactionnaire; que la révolution à l’occasion de cette révolution est impossible; que la corrélation et la coopération des mouvements révolutionnaires de tous les pays belligérants sont impossibles.

Avec égard pour l’opinion contraire, factuellement, LÉNINE n’emploie pas le mot d’ordre de «DÉFAITISME RÉVOLUTIONNAIRE», il écrit:

«Et par quoi nous offre-t-on de remplacer le «mot d’ordre» de la défaite? Par le mot d’ordre: «Ni défaite ni victoire!»

Ainsi, l’article, en s’abstenant de recourir au mot d’ordre: «DÉFAITISME RÉVOLUTIONNAIRE» et en martelant: «DÉFAITE DE SON GOUVERNEMENT» parle par son silence même.

Comment prétendre que LÉNINE n’a pas réalisé que de plaider «la défaite de son gouvernement» pouvait s’exprimer par un «mot d’ordre» de: «DÉFAITISME RÉVOLUTIONNAIRE» à opposer à celui ambigu de: «ni victoire ni défaite» de Trotsky, ce que Lénine n’a jamais fait.

LÉNINE explique dans cet article COUP DE POING que la 1re Guerre mondiale impérialiste qui causera 14 millions de morts, des dizaines et des dizaines de millions de blessés, d’estropiés, de handicapés, de traumatisés, de veuves et d’orphelins et des milliards de dévastations, est une Guerre entre puissances capitalistes pour le repartage du monde, pour le «vol, le pillage et le brigandage» et pour l’asservissement à l’esclavage salarié du prolétariat.

Cette guerre impérialiste et celles qui suivront jusqu’en 2026 et après sont les œuvres exclusives des bourgeoisies mondialistes, tantôt unies (unipolaires), tantôt divisées (multipolaires), mais toujours ennemies antagonistes irréconciliables avec les prolétaires du monde entier: la sangsue ne peut profiter à sa proie.

Il s’agit toujours de guerres impérialistes quelles font mener par les «comités exécutifs étatiques» que sont TOUS les gouvernements et les parlements bourgeois contre la volonté des «électeurs, des citoyens, de la piétaille, de la populace besogneuse» (sic), à être livrées comme «chair à patrons» convertis en «chair à canons» et partant ces guerres injustes sont au seul profit de la bourgeoisie nationale et mondiale et que soutenir «son» État capitaliste signifie exclusivement soutenir «sa» bourgeoisie et trahir le prolétariat internationaliste.

La défaite militaire de l’État bourgeois l’affaiblit et le discrédite ce qui automatiquement renforce le prolétariat, affaiblit la bourgeoisie nationale et rend les conditions de la révolution prolétarienne plus accessibles: un prolétariat en armes, GUIDÉ par le MARXISME, et organisé par son Parti de classe est invincible.

Somnolence de classe… religion, sectarisme, ethnie, chauvinisme, racisme, obscurantisme

LÉNINE identifie clairement trois «sentiments violents» que font naître au sein des masses laborieuses la guerre impérialiste à leur sortie «de la somnolence de classe» et auquel TOUT révolutionnaire doit répondre par une tactique appropriée:

1- «l’épouvante et le désespoir. D’où un renforcement de la religion .Les églises se remplissent à nouveau, les réactionnaires jubilent. «Là où on souffre, dit le réactionnaire Barrès, là est la religion»; Comment ne pas y voir un équivalent direct avec Poutine et sa conversion à l’orthodoxie russe; Xi au confusionnisme chinois; les mollahs iraniens à l’Islam; Modi à l’hindouisme; TRUMP, l’athée pédophile au sionisme évangélique; Netanyahu, le génocidaire, au sionisme «juif»; et toute la crapulerie immonde de politiciens bourgeois? 2– la haine de l’«ennemi», sentiment spécialement attisé par la bourgeoisie (plus que par les prêtes), et qui n’est avantageux que pour elle, politiquement et économiquement; Il suffit de voir, d’entendre et de lire la propagande Goebelienne démentielle des politiciens bourgeois, de droite comme de gauche, des journalistes et des «experts» autoproclamés patentés, corrompus et à gages des médias mainstream propriétés des milliardaires cette racaille immonde et inhumaine pour réaliser combien LÉNINE a raison; 3- la haine contre son propre gouvernement et contre sa propre bourgeoisie nationale, sentiment propre à tous les ouvriers conscients qui comprennent d’une part que la guerre «est la continuation de la politique» de l’impérialisme et y répondent par la prolongation de leur haine contre leur ennemi de classe: d’autre part, la formule «guerre à la guerre» est une platitude si l’on ne fait pas la révolution contre son propre gouvernement guerrier.

Force est de constater que c’est ici que réside la principale carence subjective du mouvement révolutionnaire prolétarien. Cette carence, en occident, s’explique objectivement par la «désindustrialisation» des sociétés occidentales au profit de la «tertiarisation» de l’économie transformant les «ouvriers industriels» en «employés des services» et ultimement en lumpenprolétariat: criminels et/ou itinérants. Voir l’article La civilisation capitaliste = l’occultation structurelle des travailleurs productifs – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/283673

Tertiarisation du prolétariat et modèle de l’industrie de «plateformes numériques»

Pour l’Europe, 74% des salariés travaillent dans les «services»; 23% dans l’industrie et la construction et 2% dans l’agriculture, avec un chômage de ~5,8% à 6%;

en Espagne, 80% sont dans les services et 15% dans l’industrie, avec un chômage entre ~9,4 à 10,4%;

en Tunisie, ~53 à 54% dans les services; ~32 à 33% dans l’industrie, 14% dans l’agriculture et ~14% de chômage selon les chiffres «officiels», mais en pratique: ~ 30 à 40% de l’économie est «informelle» qui en réalité constitue une économie de «survie» pour les masses chômeuses, paupérisées, surexploitées.

Pour plus ample information sur ce processus de réorganisation de la chaîne de production – qui ne constitue pas une révolution, mais tout au plus un «Reset» (mise à niveau) des rapports sociaux du mode de production capitaliste décadent – voir l’article Le prolétariat des services sous le modèle de l’industrie des plateformes numériques – les 7 du quebec; et https://les7duquebec.net/archives/283673

L’organisation de l’insurrection populaire – préparatoire à la Révolution prolétarienne

L’organisation révolutionnaire prolétarienne parmi les prolétaires du tertiaire en «habits/cravates», «chics and swell» et conditionnés par la propagande égocentrique du: «me, myself and I» et du: «tu peux si tu veux» et chacun peut «créer sa start-up/son WEB payant» ou «gagner à la loterie de capital», permis par «le vol, le pillage et le brigandage» barbare, immonde et inhumain des «colonies» et des néo-colonies, pose aux révolutionnaires prolétariens un défi historique de taille parmi ces travailleurs qui se prennent pour des «petits bourgeois» et que la bourgeoisie appelle: «la classe moyenne et aristocratie ouvrière» pour mieux l’abuser et l’asservir.

La stratégie de la «FORTERESSE AMERICA/ MAGA»

De toute évidence, l’intensification de l’opération impérialiste: «FORTERESSE AMERICA/ MAGA» présentement en cours au Moyen-Orient avec le blocus du Détroit d’Ormuz conjointement par l’Iran et les terroristes Américains via la destruction des gisements de pétrole et de gaz du Golfe Persique; et après la destruction des pipelines nordiques du Nordstream et l’affrontement impérialiste entre l’OTAN et la RUSSIE, va remettre les pendules à l’heure de la paupérisation et de la prolétarisation des petits bourgeois, des autoentrepreneurs de la classe moyenne, des aristocrates ouvriers et autres fadaises sociologiques bourgeoises.

Ajouté à cela l’endettement stratosphérique des ménages et des États bourgeois, la dégringolade va faire mal et comme pour les deux Guerres mondiales précédentes, pour cette troisième édition catastrophe, la bourgeoisie par «son comité exécutif» étatique va appeler la «classe moyenne/petite bourgeoisie/autoentrepreneurs/aristocrate ouvrier» sous les drapeaux pour «libérer les colonies des dictatures ethniques ou religieuses qui volent les richesses» (sic).

Qui n’a pas entendu les tribuns bourgeois, de gauche comme de droite, crier que «le pétrole vénézuélien appartenait aux Américains…États-uniens», que les Vénézuéliens le leur vole? Qu’ils allaient reprendre Cuba qui leur appartient à eux émigrés floridiens (sic)?

Où est la différence entre Hitler et son LEBENSRAUM NAZI de la race supérieure asservissant les «slawische Untermenschen» d’Europe de l’Est et les prétentions bibliques délirantes des sionistes israéliens fascistes et de l’Amérique chrétienne décadente?

En conclusion

Dans un ouvrage récent, nous avons présenté les conditions objectives et subjectives de l’émergence de l’insurrection populaire qui mènera, sous la direction de la classe ouvrière, à la Révolution prolétarienne internationaliste. Nous vous recommandons fortement la lecture de ce compendium paru aux Éditions L’Harmattan, «DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE», Collection Questions contemporaines. 220 pages.

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