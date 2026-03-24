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Sur La Franc-maçonnerie au Moyen Orient 2/2 – Madaniya

Parution de l’Histoire de la Franc-Maçonnerie au Moyen-Orient (Liban, Syrie, Palestine, Turquie, Égypte, Iran) de Jean Marc Aractingi. Éditions Amazone Prix 21 euros, ISBN 978 107 500 5473.

Abdel Kader El Djazaïri et ses trois enfants, Gamal Abdel Nasser et Anouar el Sadate, Mohamad Abdo (Egypte), Jamal Eddine al Afghani, Atatürk et Souleymane Demirel (Turqie), le Roi Hussein de Jordanie et son frère Talal, des Francs-Maçons.

Le sujet avait alimenté la controverse pendant des décennies, mais le mystère est désormais tranché: L’Emir Abdel Kader Djazaïri, la figure mythique du combat nationaliste algérien contre le colonialisme français, son frère et ses trois enfants étaient des Françs-Macons.

L’Emir a été « initié par Chahine Makarios, –un libanais chrétien de la loge « La Palestine » à l’Orient de Beyrouth–, de même que ses deux fils, Mohamad Et Mohieddine. Son 3ème enfant, Omar, à la loge « Lumières de Damas ». En reconnaissance de son intervention en faveur des Chrétiens de Syrie, en les protégeant dans son palais de Damas, la « loge Henri IV à l’Orient de Paris du Grand Orient de France » lui envoya un cadeau: un bijou représentant les insignes maçonniques: un cercle posé sur un double carré rayonnant avec au centre sur fond d’émail vert, une équerre à laquelle sont suspendus les éléments du carré de Pythagore, ainsi que des lettres.(page 564).

Le frère de l’Emir AbdelKader, l’Emir Tahar El Djazaïri a été, lui aussi, initié à la Franc-Maçonnerie. La photo de l’Emir Abdel kader en tenue maçonnique est publiée page 573.

Ci joint la liste non exhaustive de personnalités maçonniques

Egypte : Le général Jean Baptiste Kléber, général en chef de l’armée d’Egypte lors de l’expédition de Bonaparte, fond ala loge ISIS, dont il a été le vénérable Maître. Et Ferdinand de Lesseps, l’artisan du percement du canal de Suez, a initié le Khédive Ismail.

Le président égyptien Gamal Abdel Nasser et son vice président Anouar el Sadate étaient membres de “l’Ordre mystique d’Egypte et des Shriners” (page 622). L’affaire de Suez, en 1956, –la nationalisation du Canal de Suez par Nasser et l‘agression tripartite qui s’est ensuivie contre l‘Egypte de la part deu Royaume uni, la France et Israël– a mis un terme brutal à la présence de toute sles loges étrangères d‘Egypte. La dissolution a été prononcée par Nasser lui-même. Les institutions para-maçonniques “Lion’s Club”’ Rotary club“ ont été maintenues.

Boutros Ghali, ancien premier ministre et grand père de l’ancien secrétaire général de l’ONU et ancien ministre des Affaires étrangères du président Anouar el Sadate,appartenait à la Franc-maçonnerie.

Mohamad Abdo (page 589) Mufti d’Egypte a rejoint la loge « Kawkab Al Charq » (l’Astre d’Orient) à 28 ans. Grand réformateur, il est l’initiateur du Monde musulman à la Renaissance….aux antipodes des mouvements islamistes transnationaux de l’époque contemporaine, « Al Qaïda » et « Daech » (l’Etat Islamique), fruit de l’instrumentalisation de l’Islam par l’OTAN en faveur des pétromonarchies arabes et contre ses ennemis aussi bien l’Union soviétique que les pays arabes à structure républicaine (Libye, Syrie).

Jamaleddine Al Afghani: Né en Iran, formé au rite chiite, il se faisait passer pour un sunnite parce que le chiite était mal vu hors d’Iran. Il se faisait passer pour un afghan, d’où son nom Al Afghani. Sa photo en tenue maçonnique est publiée en page 585).

Turquie: Le sultan Mourad V et Atatürk, le père de la Turquie moderne et Souleymane Demiral.

La Jordanie: le Roi Hussein mérite une mention à part. Opportuniste en diable, ce Franc-maçon émargeait aussi sur le budget de la CIA, l’agence centrale du renseignement américain. Son frère Talal appartenait également à la Franc-maçonnerie..

Ci joint le récit des turpitudes du fossyeur des Palestiniens dans la séquence dite du « septembre noir jordanien » en 1970 et de sa connivence avec Israël.

https://www.madaniya.info/2025/06/02/la-face-hideuse-du-roi-hussein-de-jordanie/

Iran: La Loge « Le réveil de l’Iran » sera à l’avant-garde de la révolution constitutionnelle de 1906. Parmi les membres les plus illustres de cette loge, l’ancien premier ministre Amir Abbas Hoveyda, Mohamad Foroughi, Jafar Sharif Emami.

Koweit: Saad Abdallah Al Sabah, Émir du Koweït, a été initié par le Grand Maître de la Loge du Liban et des Pays arabes et Grand Maître Honoraire du Grand Orient d’Italie, le très honorable illustre Honein kattini 343eme du REAA page 450).

Les personnalités importantes sont enrichies d’une notice détaillant leur affiliation et leur grade, d’une photo illustrant leurs activités. Chaque chapitre de ce volumineux ouvrage est accompagné d’une abondante biographie.

L’histoire de la Franc-maçonnerie au Moyen orient constitue une mine d’informations pour quiconque désireux d’entreprendre ce voyage dans les méandres de l’archéologie souterraine de la vie politique de cette zone, des connections souterraines des élites, de leur enchevêtrement, de la solidarité clanique, à la veille des chamboulements qui allaient s’opérer et en bouleverser radicalement le paysage.

Une vie foisonnante. Mais « la création d’Israël, perçue comme une création de l’Occident, va donner un brutal coup d’arrêt à la Franc-Maçonnerie» et briser net cet élan.

Illustration

Francs-maçons en Égypte © Musée de la Franc‑maçonnerie