Communiqué sur la guerre en Iran et au Liban

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Par IGCL/GIGC. Sur http://www.igcl.org/Communique-sur-la-guerre-en-Iran

Le communiqué est disponible en format PDF: Communiqué Iran-Liban

La brutale attaque américaine et israélienne sur l’Iran et le Liban n’est autre qu’un nouveau moment,

ou étape, de la dynamique qui mènent le monde capitaliste à la guerre impérialiste généralisée. Pour

l’heure, il n’est aucun fait particulier qui indiquerait ne serait-ce qu’une pause dans cette dynamique

mortifère. Après le massacre des palestiniens, c’est la terreur qui s’abat sur les populations civiles

iraniennes et libanaises.

Le prolétariat en Iran tout comme la population est incapable de se lever

contre le pouvoir de la bourgeoisie iranienne et de gagner la rue sous les bombardements massifs des

américains. Il en va de même au Liban. Chacun cherche à fuir ou à se protéger des bombes. Pour

l’heure, la Chine et la Russie impérialistes, la première étant la cible première auquel pense

l’Amérique lorsqu’elle attaque l’Iran comme hier le Venezuela, ne peuvent pas réagir directement et

doivent subir les reculs impérialistes qui leur sont imposés.

Nul doute que la Chine sera forcée de réagir d’une manière ou d’une autre – sans mentionner

les puissances impérialistes européennes devenues secondaires. Voilà pourquoi nous disons

que la guerre actuelle est un produit et un facteur

additionnel de la course vers la guerre généralisée.

Les principaux groupes communistes du camp prolétarien ont déjà pris position en affichant un

internationalisme prolétarien plus ou moins affirmé, mais indubitable. De même, hormis le CCI pour

qui « le chaos va s’accroître [1] », la TCI et le PCI publiant Le Prolétaire en français inscrivent

nettement leurs prises de position et leurs analyses des événements comme «une nouvelle étape vers la

guerre capitaliste mondiale [2]». Nous aurions pu reprendre l’un ou l’autre. Nous avons fait le choix

de reprendre le tract du groupe dit bordiguiste Programma comunista, qui publie en français Cahiers

internationalistes. Il est celui qui met en avant le plus clairement – nous semble-t-il – l’orientation que

les communistes doivent avancer aujourd’hui : celle du «défaitisme révolutionnaire» en tant «que

pratique de lutte qui doit partir du constat que, précisément, le seul à être attaqué est le prolétariat» et

qui passe par le refus «d’accepter des sacrifices économiques et sociaux au nom de l’économie

nationale.» Et de la préparation à la guerre généralisée, ajouterions-nous.

Il est hautement probable néanmoins que nous n’ayons pas la même compréhension de la dynamique

même de la réponse prolétarienne, celle de la grève de masse, et non de la grève générale qui renvoie

à la position anarchiste. Malgré cela, et qui demande à être vérifié, le tract se centre sur l’orientation

principale à mettre en avant aujourd’hui, celle qui est de fait la clé de la situation historique.

(Nous traduisons de l’italien).

Par Le GIGC/IGCL, 6 mars 2026

Communiqué sur la guerre en Iran et au Liban

Contre les guerres impérialistes, toujours et partout le défaitisme révolutionnaire

Sous la pression de la crise mondiale du mode de production capitaliste, la situation au Moyen-Orient

devient, jour après jour, de plus en plus critique. La guerre entre Israël-États-Unis et l’Iran, quelle que

soit son évolution dans un avenir immédiat, en est à la fois un symptôme et un facteur d’accélération et

d’aggravation.

L’État d’Israël remplit pleinement la fonction et le rôle qui lui ont été assignés, immédiatement après la

Seconde Guerre mondiale, par les puissances impérialistes victorieuses (les États-Unis et l’URSS en

tête) : celui de gendarme armé, payé et soutenu par les intérêts du capitalisme mondial, au cœur d’une

région riche en pétrole, en gaz et en autres matières premières précieuses, et carrefour des échanges

internationaux. De leur côté, les bourgeoisies locales (arabes et autres), laïques ou bigotes, corrompues

et réactionnaires, craintives face aux impérialismes les plus puissants, n’ont fait et ne font que

s’accrocher aux gisements d’or noir et suivre l’odeur de l’argent : dollars, roubles, euros ou yens, peu

importe.

Dans le contexte de la crise mondiale, tous ces facteurs ne font que jeter les bases d’un conflit

interimpérialiste élargi, destiné à déboucher finalement sur une troisième guerre mondiale. Les

prolétaires sont déjà (et seront de plus en plus) les victimes de ces scénarios sanglants, présents et

futurs. La surproduction de marchandises et de capitaux, typique de cette phase impérialiste, est en fait

aussi une surproduction d’êtres humains : des victimes à sacrifier sur l’autel de la préservation à tout

prix du capitalisme. Les prolétaires et les masses en voie de prolétarisation de Gaza, de Cisjordanie, du

Liban, de Syrie, d’Iran, abandonnés par tous, trahis par tous, martyrisés par tous, et qui plus est

enfermés dans le piège infâme des nationalismes anti-historiques, le savent bien par leur terrible

expérience directe.

Et les prolétaires des impérialismes les plus puissants, euro-asiatiques et américains ? Quelle aide

peuvent-ils apporter aujourd’hui à leurs frères, après près d’un siècle de contre-révolution, démocratique

ou fasciste, qui les a paralysés dans l’illusion que, après tout, c’est « le meilleur et le plus réformable

des mondes possibles » ? Dans les guerres impérialistes, nous a enseigné Lénine, il n’y a pas d’«

agresseurs » et d’« agressés » : tous sont des agresseurs et il n’y a qu’un seul agressé – le prolétariat

mondial.

La pente est longue et raide à remonter, mais il n’y a pas d’autre voie. Les faits matériels eux-mêmes se

chargeront d’ébranler le mur jusqu’ici compact qui séparait les prolétaires des principales puissances

impérialistes des autres contingents d’un prolétariat en pleine croissance numérique partout dans le

monde. Mais cela ne suffit pas : Il faut que la prise de conscience de la nécessité de passer à un mode

de production supérieur refasse surface, et donc du chemin difficile et long pour y parvenir. Telle est la

tâche première des avant-gardes de la lutte, des révolutionnaires qui ne se sont pas laissés égarer par les

mille illusions semées au cours de décennies de pratiques réformistes et démocratiques, anti

prolétariennes et contre-révolutionnaires.

Au cœur de cette tâche colossale se trouve la revendication du défaitisme révolutionnaire. Il ne s’agit

pas d’un slogan, mais d’une pratique de lutte qui doit partir du constat que, précisément, le seul à être

attaqué est le prolétariat : il n’y a pas de « fronts » à choisir, il n’y a pas d’« ennemis principaux » ou

d’« amis privilégiés ». Il faut lutter contre toutes les bourgeoisies et leurs États, et en premier lieu contre

sa propre bourgeoisie et son propre État.

S’organiser partout pour une lutte de classe radicale contre l’État capitaliste, ses institutions et tous ses

partis ! Développer une véritable lutte pour la défense des conditions de vie et de travail, afin de porter

un coup dur aux intérêts économiques et politiques de la bourgeoisie.

Refuser d’accepter des sacrifices économiques et sociaux au nom de l’économie nationale.

Rompre ouvertement la paix sociale, avec un retour décidé aux méthodes et aux objectifs de la

lutte des classes, seule véritable solidarité internationaliste, tant dans les métropoles que dans les

banlieues impérialistes. Refuser tout partisanisme complice (nationaliste, religieux, patriotique,

mercenaire, humanitaire, socialisant, pacifiste…) en faveur de l’un ou l’autre des États ou fronts

impliqués dans les guerres. Organiser des actions de grève économique et sociale qui mènent à de

véritables grèves générales afin de paralyser la vie nationale et d’ouvrir la voie à des grèves

politiques, susceptibles de ralentir et d’empêcher toute mobilisation et propagande guerrière.

Ce n’est que si les avant-gardes de lutte de notre classe s’organisent autour de ces thèmes (et pas

seulement autour des questions syndicales, environnementales, sociales, etc., certes nécessaires mais

limitées) et rejoignent et renforcent le parti de la révolution communiste, que nous pourrons nous

préparer à des actions ouvertement antimilitaristes et défaitistes antipatriotiques. Autrement dit :

Laisser son propre État et ses alliés être vaincus, désobéir de manière organisée aux hiérarchies

militaires, fraterniser avec nos frères de classe (eux aussi piégés dans leur « patrie »), tenir

fermement les armes et les systèmes d’armement pour se défendre d’abord, puis se libérer des

tentacules des institutions bourgeoises : transformer la guerre entre les États en guerre à

l’intérieur des États, en guerre civile, en guerre révolutionnaire.

Ce sont les faits mêmes de la réalité capitaliste actuelle qui crient tragiquement l’urgence de ce travail

et la nécessité de cette perspective.

Par Parti communiste international – Programa comunista, Cahiers internationalistes, 28/2/2026

internationalcommunistparty.org/index.php/fr

Notes:

[1] . https://fr.internationalism.org/content/11740/guerre-iran-capitalisme-cest-guerre-il-faut-renverser-capitalisme

[2] . https://www.leftcom.org/en/articles/2026-03-05/middle-east-in-flames-next-step-toward-global-capitalist-war (prise de position de la TCI seulement en anglais à l’heure où nous écrivons). Et le PCI : https://www.pcint.org/.