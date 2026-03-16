Communiqué sur la guerre en Iran et au Liban
Par IGCL/GIGC. Sur http://www.igcl.org/Communique-sur-la-guerre-en-Iran
Le communiqué est disponible en format PDF: Communiqué Iran-Liban
La brutale attaque américaine et israélienne sur l’Iran et le Liban n’est autre qu’un nouveau moment,
ou étape, de la dynamique qui mènent le monde capitaliste à la guerre impérialiste généralisée. Pour
l’heure, il n’est aucun fait particulier qui indiquerait ne serait-ce qu’une pause dans cette dynamique
mortifère. Après le massacre des palestiniens, c’est la terreur qui s’abat sur les populations civiles
iraniennes et libanaises.
Le prolétariat en Iran tout comme la population est incapable de se lever
contre le pouvoir de la bourgeoisie iranienne et de gagner la rue sous les bombardements massifs des
américains. Il en va de même au Liban. Chacun cherche à fuir ou à se protéger des bombes. Pour
l’heure, la Chine et la Russie impérialistes, la première étant la cible première auquel pense
l’Amérique lorsqu’elle attaque l’Iran comme hier le Venezuela, ne peuvent pas réagir directement et
doivent subir les reculs impérialistes qui leur sont imposés.
Nul doute que la Chine sera forcée de réagir d’une manière ou d’une autre – sans mentionner
les puissances impérialistes européennes devenues secondaires. Voilà pourquoi nous disons
que la guerre actuelle est un produit et un facteur
additionnel de la course vers la guerre généralisée.
Les principaux groupes communistes du camp prolétarien ont déjà pris position en affichant un
internationalisme prolétarien plus ou moins affirmé, mais indubitable. De même, hormis le CCI pour
qui « le chaos va s’accroître [1] », la TCI et le PCI publiant Le Prolétaire en français inscrivent
nettement leurs prises de position et leurs analyses des événements comme «une nouvelle étape vers la
guerre capitaliste mondiale [2]». Nous aurions pu reprendre l’un ou l’autre. Nous avons fait le choix
de reprendre le tract du groupe dit bordiguiste Programma comunista, qui publie en français Cahiers
internationalistes. Il est celui qui met en avant le plus clairement – nous semble-t-il – l’orientation que
les communistes doivent avancer aujourd’hui : celle du «défaitisme révolutionnaire» en tant «que
pratique de lutte qui doit partir du constat que, précisément, le seul à être attaqué est le prolétariat» et
qui passe par le refus «d’accepter des sacrifices économiques et sociaux au nom de l’économie
nationale.» Et de la préparation à la guerre généralisée, ajouterions-nous.
Il est hautement probable néanmoins que nous n’ayons pas la même compréhension de la dynamique
même de la réponse prolétarienne, celle de la grève de masse, et non de la grève générale qui renvoie
à la position anarchiste. Malgré cela, et qui demande à être vérifié, le tract se centre sur l’orientation
principale à mettre en avant aujourd’hui, celle qui est de fait la clé de la situation historique.
(Nous traduisons de l’italien).
Par Le GIGC/IGCL, 6 mars 2026
Communiqué sur la guerre en Iran et au Liban
Contre les guerres impérialistes, toujours et partout le défaitisme révolutionnaire
Sous la pression de la crise mondiale du mode de production capitaliste, la situation au Moyen-Orient
devient, jour après jour, de plus en plus critique. La guerre entre Israël-États-Unis et l’Iran, quelle que
soit son évolution dans un avenir immédiat, en est à la fois un symptôme et un facteur d’accélération et
d’aggravation.
L’État d’Israël remplit pleinement la fonction et le rôle qui lui ont été assignés, immédiatement après la
Seconde Guerre mondiale, par les puissances impérialistes victorieuses (les États-Unis et l’URSS en
tête) : celui de gendarme armé, payé et soutenu par les intérêts du capitalisme mondial, au cœur d’une
région riche en pétrole, en gaz et en autres matières premières précieuses, et carrefour des échanges
internationaux. De leur côté, les bourgeoisies locales (arabes et autres), laïques ou bigotes, corrompues
et réactionnaires, craintives face aux impérialismes les plus puissants, n’ont fait et ne font que
s’accrocher aux gisements d’or noir et suivre l’odeur de l’argent : dollars, roubles, euros ou yens, peu
importe.
Dans le contexte de la crise mondiale, tous ces facteurs ne font que jeter les bases d’un conflit
interimpérialiste élargi, destiné à déboucher finalement sur une troisième guerre mondiale. Les
prolétaires sont déjà (et seront de plus en plus) les victimes de ces scénarios sanglants, présents et
futurs. La surproduction de marchandises et de capitaux, typique de cette phase impérialiste, est en fait
aussi une surproduction d’êtres humains : des victimes à sacrifier sur l’autel de la préservation à tout
prix du capitalisme. Les prolétaires et les masses en voie de prolétarisation de Gaza, de Cisjordanie, du
Liban, de Syrie, d’Iran, abandonnés par tous, trahis par tous, martyrisés par tous, et qui plus est
enfermés dans le piège infâme des nationalismes anti-historiques, le savent bien par leur terrible
expérience directe.
Et les prolétaires des impérialismes les plus puissants, euro-asiatiques et américains ? Quelle aide
peuvent-ils apporter aujourd’hui à leurs frères, après près d’un siècle de contre-révolution, démocratique
ou fasciste, qui les a paralysés dans l’illusion que, après tout, c’est « le meilleur et le plus réformable
des mondes possibles » ? Dans les guerres impérialistes, nous a enseigné Lénine, il n’y a pas d’«
agresseurs » et d’« agressés » : tous sont des agresseurs et il n’y a qu’un seul agressé – le prolétariat
mondial.
La pente est longue et raide à remonter, mais il n’y a pas d’autre voie. Les faits matériels eux-mêmes se
chargeront d’ébranler le mur jusqu’ici compact qui séparait les prolétaires des principales puissances
impérialistes des autres contingents d’un prolétariat en pleine croissance numérique partout dans le
monde. Mais cela ne suffit pas : Il faut que la prise de conscience de la nécessité de passer à un mode
de production supérieur refasse surface, et donc du chemin difficile et long pour y parvenir. Telle est la
tâche première des avant-gardes de la lutte, des révolutionnaires qui ne se sont pas laissés égarer par les
mille illusions semées au cours de décennies de pratiques réformistes et démocratiques, anti
prolétariennes et contre-révolutionnaires.
Au cœur de cette tâche colossale se trouve la revendication du défaitisme révolutionnaire. Il ne s’agit
pas d’un slogan, mais d’une pratique de lutte qui doit partir du constat que, précisément, le seul à être
attaqué est le prolétariat : il n’y a pas de « fronts » à choisir, il n’y a pas d’« ennemis principaux » ou
d’« amis privilégiés ». Il faut lutter contre toutes les bourgeoisies et leurs États, et en premier lieu contre
sa propre bourgeoisie et son propre État.
S’organiser partout pour une lutte de classe radicale contre l’État capitaliste, ses institutions et tous ses
partis ! Développer une véritable lutte pour la défense des conditions de vie et de travail, afin de porter
un coup dur aux intérêts économiques et politiques de la bourgeoisie.
Refuser d’accepter des sacrifices économiques et sociaux au nom de l’économie nationale.
Rompre ouvertement la paix sociale, avec un retour décidé aux méthodes et aux objectifs de la
lutte des classes, seule véritable solidarité internationaliste, tant dans les métropoles que dans les
banlieues impérialistes. Refuser tout partisanisme complice (nationaliste, religieux, patriotique,
mercenaire, humanitaire, socialisant, pacifiste…) en faveur de l’un ou l’autre des États ou fronts
impliqués dans les guerres. Organiser des actions de grève économique et sociale qui mènent à de
véritables grèves générales afin de paralyser la vie nationale et d’ouvrir la voie à des grèves
politiques, susceptibles de ralentir et d’empêcher toute mobilisation et propagande guerrière.
Ce n’est que si les avant-gardes de lutte de notre classe s’organisent autour de ces thèmes (et pas
seulement autour des questions syndicales, environnementales, sociales, etc., certes nécessaires mais
limitées) et rejoignent et renforcent le parti de la révolution communiste, que nous pourrons nous
préparer à des actions ouvertement antimilitaristes et défaitistes antipatriotiques. Autrement dit :
Laisser son propre État et ses alliés être vaincus, désobéir de manière organisée aux hiérarchies
militaires, fraterniser avec nos frères de classe (eux aussi piégés dans leur « patrie »), tenir
fermement les armes et les systèmes d’armement pour se défendre d’abord, puis se libérer des
tentacules des institutions bourgeoises : transformer la guerre entre les États en guerre à
l’intérieur des États, en guerre civile, en guerre révolutionnaire.
Ce sont les faits mêmes de la réalité capitaliste actuelle qui crient tragiquement l’urgence de ce travail
et la nécessité de cette perspective.
Par Parti communiste international – Programa comunista, Cahiers internationalistes, 28/2/2026
internationalcommunistparty.org/index.php/fr
Une réflexion sur “Communiqué sur la guerre en Iran et au Liban”
Ce que ça peut être bon de voir comme le Donald Trump crie au secours actuellement.
Il veut l’Otan, des alliés, vite vite, faut éviter un choc pétrolier.
La belle affaire, encore une fois cette racaille qui ne sait s’en prendre qu’aux plus faibles pour s’affirmer plus puissant que tout le monde, maintenant qu’elle ramasse une raclée historique de la part de gens qui l’ont longtemps prévenue, eh bien, elle veut du droit international, elle veut que la solidarité de race, de classe, tous les artifices qu’on trouvera, pourvu que quelqu’un vienne sauver son cul qui brûle au Moyen-Orient.
Ces alliés se souviennent tous de la fresque iranienne qui annonçait avant qu’il arrive, comment allait repartir l’Abraham Lincoln, c’est chose faite, dès lors à part le larbin Macron, personne ne veut aller exposer sa vie dans le détroit d’Ormuz.
Cette guerre est en train de nous démontrer le contraire que nous prêchait toutes les absurdités pseudo politico-économico-sociales, quand on veut on peut.
Un peuple bien guidé, peut faire basculer, voire valser les idéologies mondiales opérantes, il faudra grandement se remettre en question au regard de ce qui se passe sous nos yeux actuellement, aucune propagande ne peut donner le change face à la vérité qui se dégage ici, quelque soit l’opinion que certains portent sur les mollahs, eh bien, ce matin il est certainement humainement plus gratifiant d’être dans la peau d’un Iranien que de quiconque d’autre, hormis celle du Palestinien, ce matin nous sommes tous des carpettes devant ces peuples, ouais, le prix pour cela est hyper lourd, mais ils l’ont payé et le paient avec tant de dignité, qu’on a plus qu’à fermer nos gueules et dégager ces merdes qui nous commandent et nous pillent.
Quant aux verdict des urnes, en France une dimension vient d’être franchie, l’accusation d’antisémitisme ne fait plus peur aux Français, LFI vient de faire sauter un fermoir, c’est un autrement qui commence.
C’est d’ailleurs déjà savoureux d’écouter l’imbécilité soi-disant journalistique qui pensait que ses propagandes allaient impressionner les gens, c’est raté!
Leurs paroles sont mesurées, voire modestes, car c’est un réel sentiment de peur qui les étreint, il y a aujourd’hui en marche une stratégie pour les vaincre qu’ils ne savent pas contrer, elle n’est pas que nationale, c’est mondial.