Guerre d’agression impérialiste sionazi-américaine contre l’Iran: Premier bilan 

Par Résistance 71 “Le nouveau fascisme, qui est autre, ne rend plus différent : il n’est plus rhétorique sur le mode humaniste, mais pragmatique sur le mode américain. Son but est la réorganisation et le nivellement brutalement totalitaire du monde.”

~ Pier Paolo Pasolini, 1974 ~ “Jamais il n’a été permis de mentir aux citoyens avec une si parfaire absence de conséquence. Le spectateur est seulement censé ignorer tout, ne mériter rien.”

~ Guy Debord, 1988 ~ “L’existence d’Israël est une insulte à l’humanité et il est de notre devoir de résister à son oppression.”

“Tant que l’impérialisme existe en ce monde, une paix permanente est impossible.”

~ Hassan Nasrallah ~

Guerre d’agression impérialiste judéo-américaine contre l’Iran : premier bilan

Résistance 71

Ce que vous allez lire, vous ne le lirez nulle part dans les médias alternatifs francophones. Nous avons pu rédiger ce bilan parce que depuis J1 nous suivons cette agression impérialiste criminelle judéo-américaine contre la Perse, pardon l’Iran, depuis l’autre côté, depuis les services d’information et journalistes indépendants très bien documentés parce qu’ayant fait leur preuve de confiance pour recevoir des données fiables pour contrer la propagande occidentale. Nous vous encourageons de lire notre dossier “Guerre contre l’Iran” ouvert depuis le 28 février 2026 pour mieux comprendre ce qui suit. Tout y est au jour le jour.

Dans un premier temps regardons attentivement le contexte de cette agression sioniste contre l’Iran.

Depuis plusieurs mois, l’Iran et les Etats-Unis étaient en négociations indirectes au travers d’un médiateur en la personne du ministre des affaires étrangère du sultanat d’Oman, qui est un peu la Suisse du Golfe. Les négociations portaient exclusivement sur le dossier nucléaire iranien. Plusieurs réunions avaient eu lieu. Certains progrès avaient été faits et l’Iran préparait la prochaine réunion. Le samedi matin 28 février 2026, le Leader Suprême de l’Iran, S. Ali Khamenei, qui avait refusé toute attention particulière, était en réunion chez lui, dans son bureau, avec de hauts fonctionnaires, réunion connue et non secrète. C’est ce moment que choisi l’entité sioniste pour frapper, tuer ces personnes réunies et ainsi espérer “décapiter le régime” selon leur objectif.

Nous avons couvert comment l’appareil de gouvernance iranien avait anticipé cela, Ali Khamenei lui-même des semaines auparavant, avait donné des instructions précises sur la mise en place d’un système de continuité de gouvernement sur 4 niveaux sous lui dans l’éventualité plus que probable où il deviendrait martyr.



Ainsi, les sionistes génocidaires furent certes capables de tuer Khamenei, mais cela n’eut absolument aucune incidence sur la suite des évènements. Dans l’heure qui suivit la mort du Leader iranien, commença la plus formidable opération de riposte de l’histoire moderne, qui vit des milliers de missiles et de drones s’abattre sur l’entité sioniste certes, mais surtout, sur toutes les bases logistiques de l’empire yankee au Moyen-Orient de l’Irak à l’Arabie Saoudite en passant par le Koweit, Bahrain, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, ce en un temps record.

Précisons ici dans ce contexte, que la décision d’attaquer l’Iran le 28 février fut prise lors de la dernière visite du criminel psychopathe Netanyahou à son caniche du Syndicat du Crime Epstein Donald Trump, président des Etats-Unis sous influence et manipulé depuis toujours par les gourous sionistes de Tel Aviv et du christianisme évangéliste américain intra muros, cette ignoble et ultime falsification idéologique du christianisme depuis 1909. Une fois de plus, l’Empire a attaqué l’Iran alors qu’il était engagé dans des négociations diplomatiques avec lui. Ceci n’est rien d’autre qu’une trahison, une de plus à l’actif yankee qui n’en est plus à ça près.

La réalité est depuis toujours celle-ci : les Etats-Unis, l’empire, ne négocie pas… Il utilise toute négociation ou pourparler comme une arme. Ceci est maintenant bien noté par toute nation potentiellement concernée.



Depuis donc le 28 février dernier, la Perse et l’empire échangent des coups de plus en plus sévères. Mais il y a une très grande différence entre les deux camps et cette différence est : la stratégie. Analysons ceci plus en détail.

Comme à son habitude, l’empire n’a pas de stratégie à proprement parler, il a un objectif : le changement de régime dans les pays qui lui résistent, l’Iran étant le dernier en date. La stratégie yankee est uniforme… Puissance de feu et tapis de bombes dans des opérations de “choc et de terreur” visant essentiellement les populations civiles afin que celles-ci se retournent contre leur gouvernement. Le tout premier jour de l’agression impérialiste une école fut bombardée dans le sud de l’Iran résultant dans la mort de plus de 170 enfants d’âge primaire. Ceci n’est pas une “erreur”, ni une bavure, ceci est un acte délibéré, partie intégrante de tactiques barbares déjà utilisées en Afghanistan, en Irak, en Libye et durant la seconde guerre mondiale, ainsi que durant la guerre du Vietnam, demandez aux Laotiens, le peuple le plus bombardé de l’histoire…

Couplée à cette barbarie réside une immense arrogance qui fait que jamais l’empire ne respecte les gens qu’il combat, le but étant la déshumanisation extrême, rendant plus facile pour sa bidasserie de commettre ces atrocités au quotidien.



La “stratégie”, toujours simpliste, américano-sioniste était donc celle-ci : on y va, on tue Khamenei d’entrée, on terrorise les populations par tapis de bombes, qui se soulèvent et renversent le régime. Une semaine top, fin du boulot. On ramène le nazillon fils du Shah et tout recommence comme au bon vieux temps de son clown de père.

Ceci n’est pas une stratégie… C’est au mieux du niveau d’une liste de courses à faire au supermarché du coin, mais pour l’empire, c’est la routine depuis des décennies. Leur arrogance se prouve dans la poursuite de ce plan alors qu’en juin 2025, durant 12 jours, ils avaient eu un avant-goût de ce qui allait se passer, mais un empire n’apprend jamais des leçons données, il ne pense qu’à en prodiguer.

Le gros Hic, est qu’en face se trouve une nation héritière de la grande civilisation perse, sous sanctions et embargo économiques depuis 47 ans et qui prépare cette riposte à une agression qu’elle savait inévitable, depuis près d’un quart de siècle.

A cet effet, l’Iran, pays de quelques 1,7 millions km2 et de 93 millions d’habitants, a mis en place une stratégie hybride de défense et de riposte essentiellement axée sur les missiles, les drones et une flotte de contrôle d’un milieu maritime exigu demandant beaucoup d’agilité dans les manœuvres. Depuis plus de deux décennies, l’Iran a construit des “villes de missiles” souterraines, si profondes, qu’aucune bombe “bunker Buster” ne peut les toucher. Toute l’industrie militaire de fabrication et de technologie de pointe se trouve dans ces “villes souterraines”. Ces immenses dépôts et systèmes de lancement contiennent des dizaines et des dizaines de milliers de missiles et de drones, des vieux, des moins vieux et des ultra-modernes hypersoniques comme la classe de missile Fateh volant à Mach 15, c’est à dire à environ 13,000 km/h. Mais cela ne serait pas grand chose sans la stratégie allant avec cet arsenal. :



La stratégie iranienne est basée sur la durée, l’extension du temps dans la riposte tout en rendant les attaques de l’ennemi insoutenables sur le plan militaire, technologique, économique et financier. De plus, pour diriger efficacement tout cela, l’Iran, tout comme le Hezbollah et autres entités de résistance moderne, fonctionne de manière décentralisée. Le pays est divisé en 13 zones militaires indépendantes, chacune suivant une planification sur plusieurs niveaux prédéterminée en coopération avec les autres. Le nom officiel de ce système est la Mosaïque de Défense Décentralisée ou MDD.



Dès la première heure après l’assassinat du leader Ali Khamenei, l’Iran a lancé une riposte massive non pas tout azimut dans le sens où cela n’aurait aucun sens, mais l’Iran a pris l’empire à contre-pied. Où celui-ci attendait-il l’Iran après sa frappe de “décapitation du régime” ? Sur ses bases de lancement d’armement protégées au mieux en début de conflit. La riposte de l’Iran ne s’est pas faite sur la flotte yankee, ses porte-avions et destroyers, ni sur les bases militaires sensibles de l’entité sioniste, mais sur toute la logistique nécessaire à mener cette opération, ce en utilisant une technique d’essaimage de missiles et de drones visant à épuiser les stocks déjà critiques des missiles intercepteurs de l’empire judéo-américain.

Pendant près de 4 jours, ceci fut fait avec volume, intensité et efficacité. En quelques jours, l’empire fut rendu quasi aveugle dans le Golfe et toute la région, les radars détruits et surtout la base navale yankee de Bahrain fut totalement oblitérée en quelques jours rendant désormais impossible à toute la flotte yankee de ravitailler en carburant et en munitions dans la zone. L’objectif étant ici de forcer la puissance navale américaine hors de la zone et la forcer à ravitailler loin, au plus près sur l’île de Diego Garcia dans l’Ocean Indien, soit à plus de 3 jours de navigation.

La phase suivante de la stratégie iranienne fut d’éliminer les bases de renseignement dans la région, éliminant les deux plus gros centres de la CIA au Moyen-Orient : Dubaï et Riad. Puis ce fut le tour des intérêts économiques de l’empire, Europe comprise : le tarissement énergétique. Pour ce faire : fermeture du détroit d’Hormouz où transite plus de 20% du pétrole mondial, forçant les pays du Golfe à ralentir voire même à arrêter leur production, attaque des centres de stockage, destruction de pétroliers ignorant les sommations. La phase suivante fut la réactivation d’attaques plus lourdes sur les bases militaires yankees et sionistes ainsi finalement que sur la flotte impérialiste. Touché par deux fois, le porte-avions USS Abraham Lincoln s’est enfui avec son escorte de la zone et croise maintenant à plus de 1000km de l’Iran.



Tout ceci fut achevé en juste une semaine, qui a vu la Perse mettre l’empire anglo-americano-sioniste quasi à genoux. Que nous réserve la suite ?



Alors oui, les sionistes et les yankees continuent de bombarder l’Iran, mais les stocks de missiles et toute la logistique du CGRI et de l’armée iranienne, les “villes missiles” souterraines sont totalement intacts, inaccessibles. De frustration, l’empire a commencé à bombarder des infrastructures civiles comme à son habitude, écoles, hôpitaux, dispensaires, parcs, aires de jeu, stades, visant les populations civiles et si possible les enfants. C’est ce qu’il fait le mieux !

Dans l’intervalle, depuis 8 jours, il pleut des missiles sur Tel Aviv dont certains endroits ressemblent maintenant à Gaza, juste retour des choses penseront beaucoup. Et la même pluie fatale s’abat sur toutes les bases militaires yankees de la région. Il est bien évident que l’empire et l’entité sioniste mentent et cachent les dégâts et le nombre de victimes à leurs populations respectives. L’empire explique sans trembler du menton que ces milliers de missiles et de drones touchant leurs buts n’ont officiellement fait que 4 morts côté américain. La guerre est décidément bien propre.

Ajoutons à cela que sur un plan de coût des opérations militaires, que peut espérer sur le moyen et long terme une armée qui, pour chaque missile (iranien) de 250 000 US$ qu’elle désire intercepter tire trois missiles d’une valeur de 9 000 000 US$ combinée (missiles “Patriot”) souvent sans résultat, ou un missile THAAD d’une valeur de 15 000 000 US$ ?? Qui perd deux radars de très longue portée intégrés à leur système de défense THAAD d’une valeur de 1 100 000 000 US$ pièce, détruits par deux drones Shahed-136 d’une valeur de 20 ou 30 000 US$ ??

L’empire est un genou à terre en fin de première semaine et il lui sera impossible de se relever.

Récapitulons cette première semaine d’agression judéo-américaine de la Perse :

Côté Empire :

Assassinat du leader spirituel de l’Iran Al Khamenei le 1er jour

Incapacité de “décapiter” la gouvernance iranienne, toujours fonctionnelle

Campagne de bombardement ayant détruit des installations militaires mineures, des bâtiments vides, des leurres au sol et beaucoup d’infrastructure civile

Bombardement délibéré d’une école primaire iranienne et assassinat en plein jour de plus de 170 enfants iraniens

Incapacité totale d’atteindre et d’éliminer les stocks d’armement sophistiqué iraniens dans les “villes de missiles” souterraines, plus d’une centaine sur tout le territoire iranien, dont beaucoup ne sont toujours pas entrées en action

Incapacité totale d’empêcher la riposte iranienne qui continue sans relâche depuis 8 jours

Difficulté grandissante de masquer la réalité de terrain aux populations américaines et sionistes

Incapacité logistique de ravitailler sur zone son armée en campagne et perspective de devoir quitter le Moyen-Orient

Perte de crédibilité et de confiance totale chez ses alliés / partenaires du Golfe dont certains révisent leurs investissements avec les Yanks

Côté Perse :

Perte de leur leader Khamenei, deuil national et dans tout le monde musulman chiite et sunnite, son martyr a unifié le pays plus qu’auparavant

Fonctionnalité de la gouvernance malgré l’assassinat de Khamenei

Riposte instantanée, massive et planifiée à l’agression impérialiste

Utilisation d’une stratégie fondée sur une Mosaïque de Défense Décentralisée

Bombardements incessants de l’entité sioniste et des bases impérialistes de la région par tactique d’essaimage de missiles et de drones

Épuisement systémique des réserves d’intercepteurs yankees rendant de plus en plus vulnérables entité sioniste et intérêts militaires et économiques américains dans la région

Élimination des systèmes de défense antiaérienne impérialiste pièce par pièce par élimination successive de leurs éléments constitutifs

Fermeture du détroit d’Hormouz et altération de l’approvisionnement énergétique de l’empire et ses vassaux

Attaque sur le système du pétrodollar dont dépend l’empire

Destruction des bases militaires yankees dans la région spécifiquement la base navale US de Bahrain

Démantèlement pièce par pièce de la fabrique impérialiste dans la région sur un plan économique et militaire

Incapacitation partielle de la flotte impérialiste dans le Golfe, l’Iran a forcé le porte-avions USS Abraham Lincoln à quitter la zone et se maintenir à 1000km des côtes iraniennes, ses avions doivent ravitailler en vol deux fois pour un aller-retour vers l’Iran

Utilisation progressive et implacable de missiles plus technologiquement avancés

Le ratio de missiles et de drones iraniens atteignant maintenant leur cible sans encombre est de l’ordre de 95%

Au-delà des écrans de fumée de la propagande impérialiste sioniste, dont les médias à la botte ont toutes les raisons de mentir à leurs populations, nous constatons que ce premier bilan est totalement défavorable à l’empire et favorable à la Perse, qui de surcroit conserve la haute position morale puisque ne répondant de manière appropriée qu’à une agression délibérée, perpétrée en dehors de la loi internationale et alors que les nations impliquées étaient impliquées dans des négociations, ce qui rend l’action impérialiste “crime de guerre” selon la loi internationale, si tant est qu’on puisse encore se fier à ce tissus d’inepties édictées par les vainqueurs de la dernière guerre mondiale et qu’ils n’ont jamais respecté eux-même.

Dans le courant de la semaine prochaine, sionistes et empire vont être à cours de munitions interceptrices et seront pilonnés sans défense par l’Iran, ce qui sans doute forcera l’empire à quitter les lieux et l’entité sioniste à mendier un arrêt des hostilités qui ne se fera qu’aux conditions dictées par l’Iran, l’agressé qui apparaît de plus en plus comme le vainqueur de cette guerre d’agression colonialiste.



Le 28 février 2026 passera à la postérité historique comme la date du commencement de la fin de l’empire anglo-americano-sioniste. Après cette guerre, le Moyen-Orient / Asie Occidentale et le monde ne seront plus comme avant. Un grand chambardement aura lieu.

C’est ici que notre conclusion diffèrera de la plupart des intervenants des médias alternatifs couvrant l’évènement avec pour objectif de faire sortir la vérité. La plupart voit l’avenir du monde dans l’avènement des BRICS et cette multi-polarité jugée salvatrice. Certes, ce sera mieux que le monde unipolaire impérialiste anglo-americano-sioniste que nous avons dû subir depuis 1991 et la chute de l’URSS dans sa phase la plus brutale, mais pour refaire un parallèle avec cet ancien monde, l’avènement des BRICS de notre point de vue, lui aussi ne l’oublions pas mis en place par la finance transnationale, ne sera que l’avènement du plan B des banquiers et un retour à une nouvelle Guerre Froide 2.0…

Associons également dans ce grand mouvement de Résistance bien entendu le peuple palestinien sous domination sioniste depuis des décennies, Gaza, la Cisjordanie, le peuple libanais, qui sans sa Résistance Islamique serait déjà une colonie sioniste et tous les peuples de la région qui ont souffert et souffrent toujours de cette pourriture coloniale incessante.

En ce qui nous concerne, comme toujours, nous réitérons ce fait immuable qui veut qu’il ne peut y avoir de solution au sein du système, BRICS ou pas BRICS, la seule solution au marasme humanitaire ambiant est une solution passant par la base des peuples, par une (r)évolution sociale mettant en place la société des sociétés hors État, hors marchandise, hors argent et hors salariat.

Tout le reste n’est que reculer pour mieux sauter, espérer pour se retrouver plus tard, de nouveau aux prises avec ce nouvel empire qui ne manquera pas d’émerger pour la simple et bonne raison que c’est dans la nature même du système étatico-marchand, qui est au-delà de toute rédemption possible.

L’histoire de ce système est celle d’un empire, du passage de l’un après l’autre, il n’y a aucune raison que ce cycle s’arrête, car le système s’auto-alimente de lui-même, la fabrique même du modèle de gouvernance étatico-marchand est l’imbrication étroite de la domination et de l’exploitation de l’homme par l’homme et bientôt par la machine.

Nous, les peuples du monde, ne verrons le bout de ce tunnel mortifère qu’une fois unifiée dans une société des sociétés faite d’entraide, de compassion, d’amour, de tolérance et d’abandon de soi pour le bien de tous.

Vive la Commune Universelle pour que se réalise enfin notre véritable humanité !