Les 2/3 des Français soutiennent le mouvement bloquons tout le 10 septembre 2025 (vidéo 11’16)

Tous les partis du NFP soutiennent le mouvement

Enregistré sur franceinfo le 22 août 2025 vers 19h30

Bien entendu ce mouvement fait peur aux syndicats.

Les syndicats n’aiment pas les mouvements auto-organisés. Je me rappelle, à propos de la coordination des cheminots en 1986, le pauvre krasucky, chef de la CGT, qui répétait en criant à la radio : « La seule coordination, c’est la CGT ! » Et non, la seule coordination, c’était la coordination !

Jean-Luc Mélenchon après 4’36 :

« Notre stratégie est d’aider et de servir le mouvement. Nous ne sommes PAS un parti d’avant-garde qui trace la direction politique des masses. Nous sommes un mouvement politique qui aide les masses à s’auto-organiser. »

Étude historique et stratégique de la contestation en France depuis mai 68 Après 1968, en France, chaque année les étudiants se mettaient en grève. Une grève dure, avec piquets de grèves durs et émeutes, une grève qui durait au minimum un mois. Ces grèves étaient auto-organisées en coordination. Puis, en 1986, pour la première fois dans toute l’histoire du mouvement ouvrier, une grève nationale de tout un secteur d’activité fut auto-dirigée par une coordination. Cela dut se faire contre les syndicats, et notamment contre la CGT. Ce fut la plus fameuse grève de la SNCF. Bien plus fameuse que celle de 1995 ! https://mai68.org/spip/spip.php?article1170

Les seules grèves qui font peur au pouvoir, les seules auxquelles il cède, ce sont les grèves sauvages, celles qui sont incontrôlables, celles qui ne sont donc pas contrôlées par les syndicats. Aussi, quand vous voyez à la télévision des grèves, même si elles durent longtemps, et des manifs, même si le nombre de manifestants est énorme, qui sont décorées de nombreux drapeaux et autres insignes de la CGT, de la CFDT et de FO ; alors, vous pouvez deviner que le pouvoir n’a pas peur et ne cèdera pas, car tous ces drapeaux et insignes syndicaux sont la preuve que le mouvement est bien contrôlé par les syndicats, et que par conséquent tout va bien pour le pouvoir. Et plus les banderolles, insignes et drapeaux syndicaux sont nombreux, et plus le mouvement est sous contrôle ; parfois, on remarque à peine les manifestants tellement on ne voit que les insignes syndicaux !

QU’EST-CE QU’UNE COORDINATION ?

Dans une coordination, tout part de l’individu mais rien ne s’y arrête. Une coordination n’est pas un syndicat. Son but n’est donc pas de les concurrencer mais de donner le pouvoir à la base. Dans un syndicat, c’est le bureau qui décide. La différence entre un syndicat et la coordination est une différence de nature, de qualité. En pratique, avec une coordination, les individus font ce qu’ils désirent. L’étymologie du mot le dit : la coordination n’est là que pour coordonner les actions et les réflexions quand c’est possible.

