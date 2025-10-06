On commence juste à parler enfin de la véritable escroquerie qui a lieu dans ce pays.

TOUS LES JOURS.

TOUS LES MOIS.

C’est l’État qui vous ruine.

Il ne vous laisse pas la liberté de cotiser ou pas !

Mais surtout continuez à vous faire pomper toujours plus chaque année par L’État qui est cet ami qui veut du bien à votre pognon !

Réveillez-vous bon sang !

Les montants ci-dessous sont globalement justes.

Quand votre patron (très méchant) achète 6 000 euros de votre force de travail (NDÉ), vous n’en touchez que 2000 !

Cela vous force à devoir produire pour au moins 6 000 euros, mais en fait plus car il y a la TVA et les charges (et les profits NDÉ) de l’entreprise. Vous allez devoir « envoyer » chaque mois pour au moins 12 K€ de CA sinon vous ne serez pas rentable.

Hormis les profits (NDÉ) l’État ponctionne l’essentiel.

L’État est une sangsue hors de contrôle.

Et ne venez même pas me parler de nos « sévices publics » quand on laisse mes parents crever sur des brancards, l’école de mes enfants leur apprendre les manières de faire des fellations à 12 ans mais pas à lire, ne venez pas me parler des trains toujours en retard et des gus qui ne payent pas leurs billets et à qui l’on ne dit rien. Ne venez pas me parler de tout cela. Vraiment. Ne m’en parlez pas. Ce n’est pas nécessaire.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.

Préparez-vous !

« Insolentiae » signifie « impertinence » en latin

Pour m’écrire charles@insolentiae.com

Pour écrire à ma femme helene@insolentiae.com