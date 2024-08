MANIF DE LA DERNIÈRE CHANCE

J’AI ÉTÉ à la manif contre le réchauffement de la planète. Je ne vous ai pas vu!?! Oui, il y avait des gens qui voulaient changer le monde. Mais ils étaient jeunes, dans la vingtaine. Les vieux? Pas beaucoup. Greta n’était pas là. Elle était en prison en Suède.

Il y avait des beaux discours des bosses syndicaux, des gars qui demeurent dans des maisons de deux millions. Pas trop convaincants! Mais la foule était enthousiaste et les gens, sur les trottoirs nous encourageaient à poursuivre le combat.

Aucune dissension. Le public était d’accord. Ils ne savaient même pas que c’était la Journée de la Terre? Les médias mainstream, en avait pas parlé !?! Quelle surprise. C’était voulu! L’élite ne veut pas que le public de mêle du réchauffement de la planète. Donc, on reste chez soi à regarder le golf ou le hockey à la télé.

Le savez-vous? On est tous concernés! Il y en a qui disaient qu’il nous reste deux ans pour corriger la situation? D’autre, qui disaient que la date limite c’est 2035 ? En 2013, on était 500 000 à manifester. Aujourd’hui, on était 500. Ou étiez-vous? Je ne veux pas faire comme mon curé à l’époque qui me grondait parce qu’il ne m’avait pas vue à la messe. Maintenant, il n’y a même plus de curés!

La Planète se réchauffe. C’est grave ! Big Brother me dit que c’est de ma faute et moi et mes amis dans le manif, on lui répond que c’est de SA faute. Mais lui, il contrôle tous les médias et les moyens de production. C’est lui qui pollue ! Et pas juste la Planète Terre, mais aussi, nos cerveaux.

Si Les Canadiens ne gagnent pas la coupe cette année, je ne verserais pas une larme. Ce n’est pas important pour moi. La théorie d’endormir le peuple avec des gladiateurs, ça marche pendant un moment, mais on se réveille un jour et on regard autours de nous et il n’y a plus d’arbres et plus de verdure? On a gagné la Coupe, mais…

John Mallette

Le Poète Prolétaire