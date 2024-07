Par Robert Bibeau.

Je remercie Normand de nous remettre sur le droit chemin – celui des intérêts ultimes de la classe sociale prolétarienne internationaliste – et donc de la classe – anti capitaliste et anti-bourgeoise et anti-nationaliste chauvine.

Évidemment que le webmagazine « les7duquebec.net » n’endosse pas le texte réactionnaire de Monsieur Brandon Smith. Le wokisme – l’idéologie décadente de l’empire en déclin – les 7 du quebec Mais nous trouvons utile de confronter nos lecteurs à l’opinion bourgeoise réactionnaire – anti-wokiste – alors que l’idéologie « woke » présente un corpus théorique bourgeois…en d’autres termes – comment la bourgeoisie mondialiste décadente fait face aux courants théoriques de gauche et de droite dans ses propres rangs afin d’amplifier la confusion parmi les rangs des révolutionnaires prolétariens empêtrés dans leurs chicanes ridicules entre la Gauche et la Droite.

Nous saluons la contribution des camarades qui se mouillent et osent donner leur interprétation des idées réactionnaires aux allures juvéniles et «progressistes» que Brando Smith résume ainsi: «C’est là tout l’enjeu de la guerre culturelle. Il y a ceux qui veulent embrasser le système dystopique (principalement les gauchistes) et ceux qui voient ce système pour le mal qu’il est vraiment. Il y a ceux qui veulent perpétuer le culte Wokiste et ceux qui le boycottent. Les sceptiques qui restent ignorants de cette guerre n’ont pas d’importance ; ils sont des déchets flottant sans but sur les marées de l’histoire. Ils s’en moquent aujourd’hui, mais ils s’en soucieront dans un avenir proche, lorsque leur liberté de choix disparaîtra complètement. » Évidemment me direz-vous, il n’y a pas de liberté de choix en société capitaliste face à l’aliénation bourgeoise, sinon de l’abattre et de l’éradiquer totalement…ce que Normand nous rappel courageusement.

Par Normand Bibeau.

« Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes» (Karl Marx,Les manuscrits de 1844) et notre époque dominée par la classe sociale bourgeoise n’y échappe pas.

Ainsi, l’idéologie LGBTQ+2DEI…et celle de la «gogôche caviar» comme celle de leurs détracteurs «fachos-religieux-cléricaux-poutiniste-xi-un et compagnie», ne sont que les deux faces de la même idéologie promue par les maîtres de l’idéologie dominante que sont les monopoles de la propagande bourgeoise, depuis Disney et les «Majors», jusqu’au cinéma porno, en passant par toute la gamme des médias mainstream privés et publics, le clergé orthodoxe russe et Catholique romain, et les pseudos Partis communistes chinois, cubain, vietnamien, coréen, etc., tous propriétés des bourgeois milliardaires ou de leurs larbins étatiques de l’aristocratie bureaucratique pro-ou- anti «communiste ou socialiste».

Ces deux côtés de la même dictature, ensemble, séparément et en s’opposant, ne poursuivent qu’un but: DIVISER POUR RÉGNER ET PERPÉTUER LEUR DICTATURE DE CLASSE en semant la confusion, la zizanie, et en distrayant le prolétariat de sa mission historique de les renverser et les jeter dans la poubelle de l’histoire.

Avec égard pour le travail de «Les7duQuébec.net» qui s’emploie à instruire le prolétariat sur les grands enjeux contemporains et à l’outiller pour sa révolution, j’ai peine à lire les élucubrations de ce Brandon Smith qui nie la lutte des classes et traite la réalité comme si elle était universelle, imputant au «socialisme», à la «gauche», au «wokisme» l’idéologie dégénérée de la bourgeoisie alors que le «wokisme» n’en est que la version correspondant à notre époque dissolue et décadente où les contradictions sociales, tant entre le prolétariat et la bourgeoisie que celles entre les diverses factions de chacune des classes ont atteint un degré d’intensité qui mène la société au bord de la guerre thermonucléaire apocalyptique ou à la révolution prolétarienne internationaliste.

Même s’il faut dénoncer l’instrumentalisation des «sexes», des «genres», des orientations sexuelles et autres opinions personnelles alimentée pour diviser et dominer le prolétariat, cela ne saurait justifier de lui opposer les idées obscurantistes religieuses moyenâgeuses promus par Poutine et sa clique de capitalistes ou oser affirmer que les compagnies cinématographiques bourgeoises voulaient servir le «public» et faire un profit légitime en abrutissant le prolétariat avec leurs films bourgeois traditionnels voués au culte de la religion, de la famille nucléaire «bon chic – bon genre», de héros au-dessus du peuple et toutes ces fadaises débilitantes du cinéma et de la culture bourgeoise que promouvoit ce monsieur Brandon Smith.

La guerre contre le «wokisme» est une fausse guerre car le «wokisme» n’est que le côté «Gauche» de la dictature de la bourgeoisie alors que ceux qui comme ce Brandon Smith invite à cette «guerre» en sont le côté «Droit», tout deux se nourrissant l’un de l’autre afin de détourner le prolétariat de sa mission historique: détruire l’intégralité de cette dictature afin d’instaurer la dictature du prolétariat et la seule idéologie scientifique: le matérialisme dialectique et historique.

Brandon Smith et «sa guerre au ´wokisme’» servie par des arguments fascistes débilitants, n’a pas sa place dans «les7du Québec».

(Ce que nous rejetons comme injonction…nous croyons que les prolétaires en formation doivent se confronter à ces idées fascistes à la condition que ceux qui ont de l’expérience prennent parti et présentent l’opinion prolétarienne scientifique comme il est fait dans les commentaires de ce texte. C’est notre devoir didactique. NDÉ.). Le wokisme – l’idéologie décadente de l’empire en déclin – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/292724

En ces temps de danger inégalé dans l’histoire du prolétariat, il importe plus que jamais de défendre la science prolétarienne et de combattre fermement toutes les variations que la pureté idéologique que la bourgeoisie concocte à chaque instant pour duper le prolétariat et perpétuer sa dictature mortifère.

J’ai souvenir qu’on m’ait reproché de promouvoir un «slogan» dit passéiste: «défendre la pureté du marxisme» mais quelle idéologie permets mieux de comprendre le «wokisme» et toutes ces théories du «genre» promues par l’«élite» bourgeoise des sociétés capitalistes déchues pour DIVISER que le marxisme? ( Nous dirions plutôt le matérialisme dialectique et historique et nous répugnons à user du qualificatif dogmatique socratique de « pureté idéologique » en parlant de la science matérialiste. NDÉ.

Qui mieux que Marx, Engels et les marxistes qui ont analysé les sociétés humaines depuis le communisme primitif jusqu’au capitalisme, en passant par l’esclavagisme et le féodalisme?…nous dirions alors que Marx et Engels et Rosa et autres … furent de bons professeurs de la science matérialiste dialectique et historique NDÉ.

Qui mieux qu’eux ont démontré que « ce n’est pas la conscience des hommes qui déterminent leur existence, c’est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience». Ainsi, la crise de la «conscience» des genres du «wokisme» n’est que le reflet «conscient» de la crise de l’existence de ceux qui la vivent et que la bourgeoisie, forte de sa possession des moyens de communication, conséquence de la possession des moyens de production et de financiarisation, instrumentalise à son profit.

La bourgeoisie a atteint sa date de péremption matérielle et idéologique et elle ne peut plus apporter à l’humanité que crise, guerre et gaspillage, ce qui «détermine une conscience» correspondante faite de décadence, dégénérescence et de dépravation comme l’illustre la montée du «wokisme», des idéologies religieuses, du suprémacisme, du racisme, du sionisme, de la drogue, de la prostitution et de toutes les abominations que nous inflige la bourgeoisie décadente.

Non à la guerre idéologique au «wokisme» exclusif, oui à la guerre de classe prolétarienne totale et internationale.