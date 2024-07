Par Robert Bibeau.

J’entends déjà nombre de nos lecteurs se plaindre de notre choix éditorial. Comment un « trumpiste de droite » américain, fanatique anti-gauchiste de surcroît, peut-il être appelé à la barre pour présenter le dilemme qui confronte le Grand capital mondialisé ? Le dilemme qui confronte le Grand capital Américain (MAGA) * mais aussi le Grand capital français, canadien, européen, (OTAN), russe, chinois, brésilien, asiatique, BRICS et autres. Car l’hégémon américain, sur son déclin, préfigure très bien, le sort qui est réservé au Capital du monde entier face au prolétariat international en train de se mobiliser.

Soyons franc toutefois… le prolétariat international est encore loin de se douter que le « Rubicon » se présentera à lui un jour et qu’il devra le franchir pour détruire la Rome impériale déchue – « l’American Way Of Live » – décadente. Qui mieux qu’un chantre du « Make America Great Again » pourrait résumer en quelques phrases lapidaires le dilemme qui confronte la droite Républicaine et la gauche Démocrate en cette phase historique ou les capitalistes mondialisés s’apprêtent à nous précipiter collectivement dans une troisième guerre mondiale. Brandon Smith présente ici un florilège de réflexions pertinentes sur l’état de notre monde désemparé.

« Make America Great Again » (MAGA, États-Unis) est un slogan politique américain et un mouvement plus récemment popularisé par Donald Trump lors de sa campagne présidentielle réussie en 2016.

Par Brandon Smith − Le 10 juillet 2024 − Source Alt-Market

Oui, c’est en train de se produire. La dernière moitié de l’année 2024 s’annonce comme l’une des plus folles sur le plan politique depuis un siècle et les étincelles jaillissent déjà. Le plus grand moment d’absurdité jusqu’à présent pourrait être le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden, au cours duquel il est apparu très clairement au monde entier que Biden est sur la voie rapide de la ville des fous. Cela fait quatre ans que nous disons que ce type n’existe plus, qu’il s’agit d’un cas de démence soutenu et protégé par le DNC et les médias. Aujourd’hui, c’est indéniable : Il y a un légume assis dans le bureau ovale et la nation est en panique.

Les gauchistes paniquent parce qu’ils se rendent compte que leur candidat est une farce, que l’empereur n’a pas de vêtements et qu’ils ont misé tout leur argent sur un cheval de course très attardé. Les conservateurs se réjouissent, mais ils paniquent aussi parce qu’ils pensent que Biden, dans sa sénilité, pourrait lancer des bombes nucléaires à tout moment.

Certains réclament même une intervention au titre du 25e amendement pour destituer Biden, car ils pensent qu’il prend des décisions. Ce n’est pas le cas. Biden est un mandataire d’intérêts plus puissants et l’a toujours été. Se débarrasser de Biden plus tôt que prévu ne résoudra pas le problème, et n’empêchera pas une apocalypse nucléaire (si c’est ce qui était prévu au départ). D’autres personnes prennent ses décisions à sa place.

En attendant, de nombreuses surprises pourraient survenir avant le mois de novembre. Comme je l’ai indiqué dans mon article “L’art de la jonglerie : 2024 est-elle une année charnière pour les globalistes ?” publié en janvier, l’élection de 2024 est en train de devenir son propre événement Black Swan. J’ai déclaré que :

… Il existe un potentiel d’événements chocs, tels que le retrait de Biden à la dernière minute. Trump est arrêté mais gagne quand même. Ou encore, une crise géopolitique majeure utilisée par les démocrates comme excuse pour “reporter” l’élection …

Il semble de plus en plus qu’au moins l’un de ces scénarios soit sur le point de se réaliser (Biden se retire ou est poussé vers la sortie par le DNC). Il est également de plus en plus probable que Donald Trump retournera à la Maison-Blanche malgré tout. Pour l’instant, il semble que Biden veuille s’accrocher à son poste, mais même s’il est remplacé, il n’y a pas encore de candidat démocrate qui ait les chiffres nécessaires pour l’emporter en novembre. Et si vous pensez que la fraude électorale sera un facteur, n’oubliez pas que les votes doivent être serrés pour que le résultat soit truqué.

La question est de savoir ce que cela signifie pour les conservateurs et les patriotes à l’avenir. Faut-il s’en réjouir ou les Américains doivent-ils se préparer à ce qu’on leur tire le tapis sous les pieds ?

Après la victoire de Trump en 2016 (que j’avais prédite un an avant les élections), j’avais suggéré que Trump pourrait être le prochain Herbert Hoover, le bouc émissaire d’une foule de calamités économiques et sociales causées par des intérêts obscurs et ténébreux. Je me suis également demandé si Trump serait ou non un participant volontaire à ce théâtre.

Gardez à l’esprit que le choix de son cabinet en 2016 était un cauchemar – rempli d’une nuée d’élites bancaires, d’un membre du cartel Rothschild (Wilber Ross), de membres du CFR et d’autres mauvais acteurs. Il avait vraiment certaines des pires personnes qui se tenaient au-dessus de son épaule à l’époque (comme Anthony Fauci, par exemple…). Même si Trump avait de bonnes intentions, ses conseillers n’en avaient certainement pas.

Avec la combinaison des émeutes de BLM, des hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, de l’hystérie pandémique, de la relance Covid déclenchant la stagflation, de l’“insurrection” du 6 janvier, Trump a été transformé en paria (la plupart du temps injustement). Les conservateurs en 2020 et au-delà ont été étiquetés comme les méchants ultimes, les “destructeurs de la démocratie”. Trump a été, à bien des égards, catalogué comme un autre Hoover.

Mais il s’est passé quelque chose au cours de ce processus que, selon moi, les globalistes n’avaient pas prévu : le programme de lutte contre la pandémie a échoué. Les passeports vaccinaux ont échoué. Les obligations ont échoué. Le taux moyen d’infection mortelle n’était que de 0,23 % et le public n’était pas suffisamment terrifié. Trop de patriotes refusaient de s’y soumettre. Les chiffres du CDC sur les vaccinations étaient clairement gonflés pour donner l’impression que davantage de personnes se faisaient vacciner. Presque personne ne prenait les rappels.

Il s’agit peut-être de l’une des plus grosses bévues auxquelles les globalistes aient jamais été confrontés. Klaus Schwab, le Dr. Evil lui-même, s’est effacé et a pris sa retraite en tant que président exécutif du WEF. Le grand jeu de la tyrannie médicale a fait l’effet d’une bombe. Que faire maintenant ?

Est-ce une erreur que l’establishment ait continué à soutenir Biden malgré son délire ? Ou bien ont-ils envoyé Biden à ce premier débat en sachant exactement à quel point il allait mal se passer ? S’agit-il d’un stratagème visant à compléter le scénario d’Herbert Hoover ? Cette année, Trump a laissé entendre dans une interview à Fox Business qu’il “ne veut pas devenir le prochain Herbert Hoover” en héritant de Biden une économie en forme de bombe à retardement. Biden a répondu que Trump était DÉJÀ comme Herbert Hoover en raison des emplois perdus pendant la crise.

Il s’agit bien entendu d’une affirmation erronée. Mais le récit est omniprésent: “Trump va superviser un krach américain similaire à celui de 1929”.

Réfléchissez un instant au nombre d’éléments différents de l’économie américaine d’aujourd’hui qui sont déformés par des statistiques truquées. Biden a supprimé les statistiques sur l’inflation, comme l’IPC, en déversant des réserves stratégiques de pétrole sur le marché. Ses statistiques sur l’emploi sont un véritable cirque, presque tous les emplois “créés” étant attribués à des immigrants illégaux, ce qui gonfle artificiellement les chiffres du BLS. M. Biden a créé une fausse croissance de l’industrie manufacturière américaine en subventionnant les entreprises d’énergie verte avec l’argent des contribuables. Les médias semblent vouloir ignorer la question de la dette nationale, dont les paiements d’intérêts s’élèvent à plus de 1 000 milliards de dollars tous les trois mois. Enfin, l’augmentation des passages aux frontières se poursuit sans relâche (à l’exception d’une baisse de 74 % au Texas, où l’on installe de véritables murs et des barbelés).

Et que dire de la situation en Ukraine ? Celle qui dégénère rapidement en un conflit plus large ? Mes lecteurs connaissent mes prédictions à ce sujet, mais pensez-y du point de vue de Trump : Biden laisse derrière lui tous les éléments volatils d’une guerre mondiale en gestation. Trump hérite d’un chaudron de nitroglycérine.

Que se passera-t-il lorsque Biden s’en ira ? Tous les trucages économiques disparaissent, et les données réelles apparaissent alors que Trump est au pouvoir. Peut-être que la Troisième Guerre mondiale se déclenchera aussi. Et devinez qui sera blâmé ? Les doigts pointeront vers Trump, mais ils pointeront aussi vers VOUS.

L’ordre du jour consistera à faire le procès des principes conservateurs et du mouvement pour la liberté et à les dépeindre comme des idéaux de calamité. La méritocratie, l’individualisme, l’indépendance, la liberté personnelle, la responsabilité et la discipline, les marchés libres, la propriété privée, tout ce qui constitue les fondements de la civilisation occidentale sera mis sur le bûcher. Donner à Trump une victoire facile contre un déficient cognitif comme Biden (ou tout autre candidat faible) pourrait être un piège ; laisser les conservateurs gagner un moment de pouvoir pour découvrir qu’ils sont assis sur le trône d’un château qui s’écroule.

Suis-je en train de dire qu’il ne faut pas voter pour Trump ? Non. À tout le moins, le fait de voter pour Trump envoie le message que le peuple américain veut ce que Trump est censé représenter, et qu’il rejette ce que Biden est censé représenter. Les candidats sont bien moins importants que les idéaux qu’ils sont censés incarner. Ce que je veux dire, c’est que cette élection pourrait être particulièrement bizarre pour une raison – le fait que Trump soit présenté comme le choix évident est suspect.

Au minimum, il y aura des émeutes organisées par les gauchistes dans les grandes villes des États-Unis. Comme nous l’avons vu en France, la gauche politique n’a pas l’intention d’abandonner le pouvoir et elle est prête à tout pour le conserver, y compris à brûler le quartier. Les libéraux les plus réservés s’allieront aux groupes d’activistes socialistes les plus extrêmes pour gagner à tout prix. La présence de Trump dans le bureau ovale serait le déclencheur parfait pour un défilé sans fin de clowns DEI et de monstres Antifa créant autant de pandémonium que possible.

Je ne parle pas du faux paradigme gauche/droite. Le faux paradigme gauche/droite n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit du problème de fond, qui est la prépondérance de l’action ou de l’apathie des patriotes. Si le peuple américain se levait demain en grand nombre et décidait d’un seul coup de faire taire les gauchistes, de chasser les globalistes et de reprendre le pouvoir, nous réussirions et personne ne pourrait nous arrêter. Nous sommes la plus grande population armée du monde et, par extension, la plus grande armée du monde, et de loin.

C’est à nous, et non à Trump, de déterminer le cours de l’avenir de notre nation. Et si lui (ou tout autre dirigeant politique) ne parvient pas à se montrer à la hauteur de nos normes, nous devrons alors faire la chose horrible que tout le monde sait nécessaire, mais dont personne ne veut être responsable. Rappelez-vous simplement que nous serons dépeints comme des méchants, et non comme des combattants de la liberté, lorsque nous franchirons cette étape.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone