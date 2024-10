L’Iran, Israël et le Hamas dans le viseur du chroniqueur Thierry Meyssan

Par Thierry Meyssan. Par

Voici quelques réflexions du temps ou le Mossad entraînait des troupes d’Al Qaïda et du Hamas (de la branche historique du Hamas c’est-à-dire de la branche des Frères Musulmans basée au Qatar et obéissant au MI6).

Hamas il faut bien distinguer cette branche de celle basée en Palestine et dédiée à la résistance contre l'occupant israélien, distinction expliquée plusieurs fois lors de mes interviews avec Veraeghe il y a 1 mois et dont je reparle succinctement dans la vidéo du 9/10/2024 dont le lien suit. https://youtu.be/n-gggh1DuPQ?si=g6kbhFt3kfVVUjuX

N.B. Il faut écouter tout l’entretien et entre autres ce qui concerne la responsabilité alléguée de Netanyahu dans l’attaque du 7 octobre 2023…ainsi que la séquence ou Meyssan allègue que la classe capitaliste iranienne est divisée en deux camps : l’un au pouvoir et qui fomente avec les puissances de l’axe impérialiste asiatique (Chine – Russie) et le camp de l’opposition intérieure qui fomente avec les puissances impérialistes de l’axe occidentale (États-Unis OTAN) depuis l’époque de Reagan et des Contras au Nicaragua.

Ecouter 4 mn à partir de la 29è mn de https://youtu.be/n-gggh1DuPQ?si=g6kbhFt3kfVVUjuX

