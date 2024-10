Les BRICS+ après leur 16e sommet mondial (dossier-2024)

Un bref historique 2001 – 2009 – 2024

Bilan du 16e Sommet (Kazan-Russie) 22 au 24 octobre 2024

Source : 1https://qactus.fr/2024/10/24/brics-tout-sur-la-deuxieme-journee-du-sommet-des-brics-a-kazan-russie/

L’opinion d’un lecteur de notre webmagazine sur les BRICS+

Les puissances impérialistes occidentales ne doivent pas craindre les BRICS+ tiersmondistes

Par Boris Ikhlov, 25.10.2024.

Pour le prochain sommet des BRICS au Brésil, un billet symbolique de 200 BRICS sera préparé, sur lequel figureront un ours, un singe et une antilope. Mais il s’agit d’un billet purement symbolique, qui n’est destiné à aucun calcul.

Les États-Unis prétendent que le sommet des BRICS a réuni des représentants de pays dont la population est légèrement inférieure à la moitié de la population de la planète. Les États-Unis mentent encore une fois : 57 % de la population mondiale était représentée dans la ville russe de Kazan. L’autre côté de la barricade (l’autre camp impérialiste) se vante constamment de ce chiffre. Mais c’est tout ce dont les BRICS peuvent être fiers aujourd’hui.

Le fait est que les 57 % nominaux ne signifient rien, car ces 57 % ne sont pas quelque chose d’unifié. Par exemple, en 1939, la population de l’Allemagne n’était que de 70 millions d’habitants, mais l’Allemagne a conquis toute l’Europe qui comptait une population de 410 millions d’habitants.

Les BRICS sont l’organisation la plus facultative au monde. Les représentants des différents pays se rencontrent lors des sommets, se disent des mots gentils et se sauvent dans leurs coins. Pendant deux ans, les pays du BRICS ont menacé de créer une monnaie alternative, mais ils ne l’ont jamais fait. Il s’avère que l’adhésion aux BRICS ne signifie rien. L’Iran est membre des BRICS, mais personne ne l’aide économiquement dans sa confrontation avec Israël. « Nous ne luttons pas contre le dollar, a déclaré Poutine lors du forum des BRICS. Les capitalistes ne nous laissent tout simplement pas travailler avec eux. Et, hélas, le dollar est aussi utilisé pour la pression politique. Et nous, dans les BRICS, ne sommes contre personne, nous sommes tous égaux. Nous nous traitons tous bien les uns les autres ».

Apparemment, Poutine ne se rend pas compte que le dollar est utilisé pour la pression économique. Mais le plus important, c’est qu’il n’y a pas d’égalité sous le capitalisme. Le capitalisme est un système de concurrence féroce, l’homme est un loup pour l’homme. Même dans un pays, les autorités doivent équilibrer les revenus de la ville et du village, car l’échange entre eux est toujours inégal. Il n’existe pas dans les BRICS d’organisme qui égalise les différents pays. Et sous le capitalisme, les gens ne gagne pas par le travail, mais par le capital. Apparemment, si Poutine n’était pas un athlète, les professeurs d’université lui donneraient les notes les plus basses.

1) Les BRICS ne sont pas une alliance militaire. Si un pays des BRICS est attaqué, les BRICS ne réagiront pas. Dans la nuit du 25 au 26 octobre, Israël a de nouveau lancé une attaque de missiles contre l’Iran. Plus de 100 avions ont bombardé toutes les grandes villes d’Iran toute la nuit. Les États-Unis ont de nouveau commencé à persuader Téhéran de ne pas répondre à une frappe israélienne. Pourquoi n’ont-ils pas persuadé Israël de ne pas lancer de frappe de missiles ? L’Iran ne s’est pas soucié des persuasions des États-Unis et a déjà annoncé la préparation d’une réponse « proportionnelle » à Israël, sans en préciser le calendrier. Tel-Aviv se vante que tous les missiles ont atteint leur cible, la défense aérienne iranienne n’aurait pas réussi à abattre un seul missile israélien. Se vanter est un trait national ! En fait, la grande majorité des missiles israéliens ont été abattus.

L’Iran est membre des BRICS. Comment Moscou a-t-il réagi à l’attaque contre un allié ? Moscou a-t-il au moins condamné une nouvelle agression israélienne ? Non. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la situation à Téhéran était calme. C’est tout ! On ne sait pas pourquoi les gens se sont rassemblés à Kazan.

2) Les BRICS ne sont pas une union économique comme l’OMC ou l’ALKA.

3) Les BRICS n’ont pas de monnaie unique, comme l’UE.

4) La Chine est le plus gros PIB des BRICS, mais le principal partenaire commercial de la Chine est les États-Unis...son pire ennemi.

5) Les BRICS ne sont pas une union politique, ils n’ont pris aucune décision politique pendant toute leur existence.

6) Il n’y a pas d’unité politique au sein des BRICS. Par exemple, l’Inde entretient des relations de bon voisinage et commerciales avec les États-Unis, l’Afrique du Sud suit les sanctions américaines contre Poutine, s’il arrivait en Afrique du Sud, il serait arrêté. L’Occident n’a donc pas besoin d’écouter les BRICS.

Korybko à Ishaan Tharoor : les divergences politiques entre les membres des BRICS n’entraveront pas la coopération financière

Par Andrew Korybko. Sur Korybko à Ishaan Tharoor : les divergences politiques entre les membres des BRICS n’entraveront pas la coopération financière (substack.com)

Tout ce que font les BRICS, c’est rassembler certaines des plus grandes économies du monde comme la Chine et l’Inde, des acteurs clés de l’énergie comme la Russie et les Émirats arabes unis, et certaines des économies émergentes les plus prometteuses du monde comme le Brésil et l’Éthiopie pour coordonner volontairement leurs efforts de réforme du système financier mondial.

Ishaan Tharoor, du Washington Post, a publié mercredi un article provocateur sur « la tension croissante au sein des BRICS ». L’essentiel est que les membres sont divisés entre eux sur leurs liens respectifs avec l’Occident, ce qui pourrait entraver la coopération financière au sein de leur groupe. Cette prédiction repose toutefois sur une fausse prémisse, car les BRICS ne deviendront pas de manière réaliste un acteur politique, de sorte que de telles différences entre ses membres n’affecteront pas négativement leurs relations de travail.

Il a été expliqué à la fin du mois dernier que « l’adhésion ou l’absence d’adhésion aux BRICS n’est pas vraiment un gros problème », puisque le groupe n’est qu’une association volontaire de pays qui ne cèdent aucune souveraineté à une autorité centrale, de sorte que même les non-membres peuvent coordonner leurs politiques avec ses membres s’ils le souhaitent. Le seul avantage pour l’adhésion aux BRICS est de participer directement aux discussions du groupe sur diverses propositions volontaires, tandis que d’autres se contentent d’observer leurs discussions ou d’entendre parler du résultat un peu plus tard.

Même si Poutine a déjà fait allusion au rôle politique que les BRICS peuvent jouer dans le cadre de la transition systémique mondiale, cela peut être interprété avec le recul comme une simple observation sur l’impact des politiques coordonnées de ses membres pour accélérer les processus de multipolarité financière et non dans le cadre d’un plan directeur. La raison pour laquelle les passages cités par Tharoor devraient être considérés de cette manière est à cause de ce que Poutine lui-même a dit aux principaux journalistes des BRICS lors de sa rencontre avec eux à l’approche du sommet de Kazan.

Il a explicitement canalisé le Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays se considère officiellement comme le « Vishwamitra » (ami du monde), pour leur dire que « les BRICS ne sont pas une alliance anti-occidentale ; c’est tout simplement non-occidental. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a poliment corrigé le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev pour avoir prétendument estimé que les BRICS aspirent à devenir une alternative à l’ONU. Ces déclarations démystifient l’affirmation de Tharoor sur les intentions du Kremlin.

Le fait est que tous les pays des BRICS ont un intérêt commun à cet égard malgré les différences entre eux, y compris leurs liens respectifs avec l’Occident, c’est pourquoi la prédiction de Tharoor selon laquelle ces différences entravent la coopération financière ne se réalisera pas. Plus tôt tout le monde corrigera ses perceptions erronées sur le rôle prévu des BRICS dans la transition systémique mondiale, plus tôt des produits analytiques et journalistiques plus précis entreront dans le discours mondial au profit de tous.