L’or ? « 30 % de hausse depuis le début de l’année ! Stop ou encore ?» (Charles Sannat)

Mes chères impertinentes, chers impertinents,

Rien ne semble pouvoir arrêter l’ascension du métal précieux, qui vient de pulvériser les 2700 $ l’once. A ce rythme, les 3000 $ peuvent-ils être touchés avant la fin de l’année ? Voilà la question à laquelle David Jacquot voulait que je réponde.

La réponse est simple.

Enfin “simple”, c’est une façon de parler, mais disons qu’il est possible de simplifier la réponse.

Comment ?

En détaillant le problème.

Pourquoi l’or augmente ?

Simple.

A cause de la monnaie.

Je m’explique.

L’or augmente…

1/ Parce que l’on fait n’importe quoi avec les monnaies. Je pense que tout le monde avait compris.

2/ Parce que l’on croule sous les dettes, ce qui revient au point précédent le point 1.

3/ Parce que l’on a peur des tensions géopolitiques et des guerres. Quel est le rapport entre l’or et les guerres me direz-vous. Simple, comme toujours. La guerre cela coute tellement cher que l’on fait n’importe quoi avec nos monnaies et que l’on finance toujours une guerre par de la création monétaire et donc de la dette, et donc on termine par dévaluer la valeur de la monnaie, ce qui nous renvoie encore une fois au point 1.

4/ Parce que les banques centrales baissent les taux, pourquoi elles baissent les taux ? Parce que nous avons fait tellement n’importe quoi avec nos monnaies et nos dettes qu’aucun pays ne peut plus supporter des taux à 4 ou 5 % sans être en faillite en raison du poids des intérêts de la dette… D’où le fait de se reporter au point 1.

Voilà.

Fin de la démonstration et je suppose qu’à ce stade vous avez tous compris que si l’or monte c’est uniquement parce que nous avons un problème monétaire.

Tant que le n’importe quoi monétaire continue, alors, le métal jaune continuera de monter.

Il peut parfois consolider, baisser un peu, mais tant que le n’importe quoi continue alors la hausse se poursuivra.

Simple je vous disais.

C’est donc tout cela que j’ai tenté d’expliquer dans ce nouvel épisode d’écorama.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.

Préparez-vous !

Charles SANNAT