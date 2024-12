Le faux programme de lutte contre le changement climatique: le clan Sud qualifie d’«illusion d’optique» l’accord de la COP29

Par Ahmed Adel, Global Research, 25 novembre 2024. Sur Le faux programme de lutte contre le changement climatique : les pays du Sud qualifient la contribution de l’Occident à l’accord de la COP29, la qualifiant d’« illusion d’optique » – Global ResearchGlobal Research – Centre de recherche sur la mondialisation

L’Inde s’est opposée à l’accord approuvé lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP29) à Bakou d’allouer 300 milliards de dollars par an aux pays les plus pauvres pour lutter contre le changement climatique, le qualifiant d’« illusion d’optique », tandis que les Îles Marshall ont qualifié l’accord de « honteux ». Leurs déclarations font suite à la déclaration finale de la COP29, qui comprend un engagement des pays développés à allouer au moins 1,3 billion de dollars d’ici 2035 aux pays en développement, soit moins d’un quart du montant demandé par les pays en développement, qui sont les plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes.

Selon la COP29, ses principales priorités comprenaient l’atteinte d’un nouvel objectif de financement de la lutte contre le changement climatique, la garantie que tous les pays aient les moyens de prendre des mesures climatiques beaucoup plus décisives, la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre et la construction de communautés résilientes. Cependant, il a été embourbé dans la controverse car les pays les plus riches ne sont pas disposés à apporter une plus grande contribution aux pays du Sud.

Dans une interview accordée au Guardian peu de temps après sa déclaration, Chandni Raina, représentante de la délégation indienne, lors d’une réunion plénière de la COP29 qui s’est tenue en Azerbaïdjan, a qualifié l’adoption de l’objectif de « scandaleuse », ajoutant : « C’était complètement une parodie de justice. »

Selon The Indian Express, elle a déclaré :

« L’Inde n’accepte pas la proposition d’objectif dans sa forme actuelle. Le montant qu’il est proposé de mobiliser est extrêmement faible. C’est une somme dérisoire. Ce n’est pas quelque chose qui permettra une action climatique propice qui est nécessaire à la survie de notre pays.

« Ce document n’est guère plus qu’une illusion d’optique. À notre avis, cela ne résoudra pas l’énormité du défi auquel nous sommes tous confrontés. Par conséquent, nous nous opposons à l’adoption de ce document », a poursuivi Raina.

Le journal Indian Express a précisé que l’objection avait été soulevée après l’adoption du document.

Lors du sommet de l’ONU sur le climat en Azerbaïdjan, un nouvel accord sur le financement de la lutte contre le changement climatique et de l’adaptation y a promis 300 milliards de dollars par an d’ici 2035 de la part des pays les plus riches du Sud. Le montant satisfait les pays occidentaux qui paieront mais pas les pays du Sud qui le recevront. Bien que les pays occidentaux affirment que ce montant est réaliste et dans les limites de leurs moyens, les pays du Sud soulignent que ce n’est pas suffisant.

L’accord a laissé un goût amer dans les pays en développement, qui voient dans des conférences internationales comme celle-ci la plus grande occasion de faire pression sur les pays occidentaux, car ils ne participent pas aux réunions des plus grandes économies du monde, comme le G7.

Yalchin Rafiyev, vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères et négociateur en chef pour la COP29, a espéré que Bakou pourrait faire pression sur les pays pour qu’ils lèvent plus d’argent, affirmant que cela « ne correspond pas à notre objectif juste et ambitieux, mais nous continuerons à nous engager avec les parties ».

Le Brésil, qui accueillera la COP30 l’année prochaine, a contesté un chiffre plus élevé issu d’un rapport d’une commission économique spéciale nommée par le secrétaire général de l’ONU. La ministre brésilienne de l’Environnement, Marina Silva, a proposé 300 milliards de dollars par an jusqu’en 2035, passant à 390 milliards de dollars par an après 2035.

L’envoyée des Îles Marshall pour le climat, Tina Stetze, a qualifié l’accord de « honteux ».

« Il est incompréhensible qu’année après année, nous rapportions nos histoires sur les impacts climatiques à ces réunions et ne recevions que de la sympathie et aucune action réelle de la part des pays riches », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Nous ne sommes pas ici pour raconter des histoires. Nous sommes ici pour sauver nos communautés.

Le bloc de négociation des pays les moins avancés (PMA), qui représente 45 pays et 1,1 milliard de personnes, a déclaré que l’accord conclu le 24 novembre avait mis fin à trois ans de négociations sur l’objectif de financement de l’action climatique.

« Cela a été écarté avec désinvolture », a déclaré un communiqué de la LDC. « Malgré des efforts exhaustifs pour collaborer avec les principaux acteurs, nos appels ont été accueillis avec indifférence. Ce rejet pur et simple érode la confiance fragile qui sous-tend ces négociations et tourne en dérision l’esprit de solidarité mondiale.

Cependant, outre les preuves de leur action, les pays occidentaux défendent également leur manque de contributions par des déclarations.

Le ministre suisse de l’Environnement, Albert Rösti, a déclaré qu’il était important que le montant du financement climatique soit « réaliste ».

« Un accord avec un chiffre élevé qui ne sera jamais réaliste, qui ne sera jamais payé […] sera bien pire que l’absence d’accord », a-t-il déclaré.

Le président américain Joe Biden a fait l’éloge de l’accord, car il est censé rapprocher le monde de la réalisation de nos objectifs climatiques, tandis que les responsables américains ont souligné que « cela a été un pas en avant significatif au cours de la dernière décennie pour atteindre l’objectif précédent, plus petit ». En effet, Washington ne s’intéresse pas aux préoccupations des pays du Sud.

Le secrétaire britannique à l’Énergie, Ed Miliband, a déclaré que l’accord était « critique » et « juste ».

« C’est un accord qui fera avancer la transition vers l’énergie propre, ce qui est essentiel pour l’emploi et la croissance en Grande-Bretagne et pour nous protéger tous contre l’aggravation de la crise climatique », a-t-il déclaré, exposant que l’accord était dans l’intérêt de son pays et non du Sud.

En effet, les responsables des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Suisse, entre autres responsables occidentaux, ont défendu l’accord car il les absout d’assumer l’entière responsabilité, tandis que les pays du Sud le considèrent à contrecœur comme une « illusion d’optique » et « honteux » car il n’est manifestement qu’une occasion pour l’Occident de s’auto-platituder sans qu’aucun changement réel ne soit apporté.

