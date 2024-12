Il n’y a plus de « guerres faciles » à mener mais ne vous méprenez pas sur leur désir d’en avoir une

Par Alastair Crooke – Le 15 novembre 2024 – Source Unz Review

Les Israéliens, dans leur ensemble, affichent l’assurance plein d’optimisme qu’ils pourront exploiter Trump, sinon pour l’annexion complète des Territoires occupés (Trump dans son premier mandat n’a pas soutenu une telle annexion), mais plutôt pour le piéger et l’entrainer dans une guerre contre l’Iran. Beaucoup (même la plupart) des Israéliens sont impatients de faire la guerre à l’Iran et d’agrandir leur territoire (dépourvu d’Arabes). Ils croient au délire que l’Iran « est étendu nu« , incroyablement vulnérable, avant une frappe militaire américaine et israélienne.

Les nominations pour l’équipe de Trump montrent que sa politique étrangère sera mise en place par des partisans féroces d’Israël, pleins d’une hostilité passionnée envers l’Iran. Les médias israéliens parlent d’une « équipe de rêve » pour Netanyahu. C’est vraiment le cas.

Le lobby israélien n’aurait pas pu demander plus. Ils l’ont déjà obtenu. Et avec le nouveau chef de la CIA, ils obtiennent un faucon ultra-chinois reconnu en prime.

Mais dans la sphère domestique, le ton est précisément l’inverse : la nomination clé pour « nettoyer les écuries » est Matt Gaetz en tant que procureur général ; il est un véritable « lanceur de bombes« . Et pour le nettoyage du Renseignement, Tulsi Gabbard est nommée Directrice du Renseignement national. Toutes les agences de renseignement lui rendront compte et elle sera responsable du briefing quotidien du président. Les évaluations du renseignement pourront ainsi commencer à refléter quelque chose de plus proche de la réalité.

La structure inter-institutionnelle profonde a des raisons d’avoir très peur ; ils paniquent, en particulier à propos de Gaetz.

Elon Musk et Vivek Ramaswamy ont la tâche presque impossible de réduire les dépenses fédérales incontrôlables et l’impression de devises. Le système est profondément dépendant du gonflement des dépenses publiques pour maintenir les rouages et les leviers du gigantesque ronronnement de la « sécurité« . Il ne sera pas abandonné sans un combat acharné.

Donc, d’un côté, le Lobby a une équipe de rêve (Israël), mais de l’autre côté (la sphère domestique), il a une équipe renégate.

Cela doit être délibéré. Trump sait que l’héritage de Biden, qui est d’avoir gonflé le PIB avec des emplois gouvernementaux et des dépenses publiques excessives est la véritable « bombe à retardement » qui l’attend. Encore une fois, les symptômes de sevrage, lorsque la drogue de l’argent facile est retirée, peuvent s’avérer incendiaires. Le passage à une structure de fortes taxes douanières et de faibles taxes intérieures sera perturbateur.

Que ce soit délibéré ou non, Trump garde ses cartes près de sa poitrine. Nous n’avons qu’un aperçu de l’intention ; et l’eau est sérieusement brouillée par les infâmes grandes « Inter-agences« . Par exemple, en ce qui concerne le Pentagone sélectionnant les entrepreneurs du secteur privé pour qu’ils travaillent en Ukraine, cela a été fait en coordination avec les “parties prenantes inter-institutionnelles”.

Le vieil ennemi qui a paralysé son premier mandat fait à nouveau face à Trump. Ensuite, au cours du processus de destitution de Trump au sujet de l’Ukraine, un témoin (Vindman), lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne s’en remettrait pas aux instructions explicites du président, a répondu que si Trump avait son point de vue sur la politique ukrainienne, cette position ne correspondait PAS à celle de la position convenue « inter-institutionnelle« . En langage clair, Vindman a nié qu’un président américain ait son mot à dire dans la formulation de la politique étrangère.

En bref, la « structure inter-institutionnelle » signalait à Trump que le soutien militaire à l’Ukraine devait se poursuivre.

Lorsque le Washington Post a publié l’histoire détaillée d’un appel téléphonique Trump-Poutine – dont le Kremlin déclare catégoriquement qu’il ne s’est jamais produit – les structures profondes de la politique disaient simplement à Trump que ce seraient elles qui détermineraient la forme de la « solution » américaine pour l’Ukraine.

De même, lorsque Netanyahu se vante d’avoir parlé à Trump et que Trump “partage” ses vues sur l’Iran, Trump était indirectement informé de la politique qu’il devait adopter à l’égard de l’Iran. Toutes les (fausses) rumeurs sur les nominations dans son équipe aussi, n’étaient que l’inter-agence signalant ses choix pour ses postes clés. Pas étonnant que la confusion règne.

Alors, que peut-on déduire à ce stade précoce ? S’il y a un fil conducteur, c’est le refrain constant que Trump est contre la guerre. Et qu’il exige de ses sélectionnés une loyauté personnelle et aucun lien d’obligation avec le Lobby ou le Marais.

Alors, l’emballage de son administration avec des « Israël d’abord » est-il une indication que Trump se dirige vers un « pacte faustien réaliste » pour détruire l’Iran afin de paralyser la source d’approvisionnement énergétique de la Chine (90% de l’Iran), et ainsi affaiblir la Chine ? Deux coups avec une seule pierre, pour ainsi dire ?

L’effondrement de l’Iran affaiblirait également la Russie et entraverait les projets de corridors de transport des BRICS. L’Asie centrale a besoin à la fois de l’énergie iranienne et de ses principaux corridors de transport reliant la Chine, l’Iran et la Russie en tant que nœuds principaux du commerce eurasien.

Lorsque la RAND Corporation, le groupe de réflexion du Pentagone, a récemment publié une évaluation historique de la Stratégie de défense nationale (SDN) 2022, ses conclusions étaient frappantes : une analyse implacablement sombre de tous les aspects de la machine de guerre américaine. En bref, les États-Unis ne sont “pas préparés”, selon l’évaluation, de manière significative à une « concurrence » sérieuse avec leurs principaux adversaires et sont vulnérables, voire nettement surpassés, dans tous les domaines de la guerre.

Les États-Unis, poursuit l’évaluation de la RAND, pourraient rapidement être entraînés dans une guerre sur plusieurs théâtres avec des adversaires pairs et proches ; et ils pourraient perdre. Il avertit que le public américain n’a pas internalisé les coûts de la perte par les États-Unis de leur position de superpuissance mondiale. Les États-Unis doivent donc s’engager à l’échelle mondiale avec une présence – militaire, diplomatique et économique – pour préserver leur influence dans le monde entier.

En effet, comme l’a noté un commentateur respecté, le culte de « l’Empire à tout prix » (c’est-à-dire le zeitgeist de la RAND Corporation) est maintenant “plus désespéré que jamais de trouver une guerre qu’il peut mener pour restaurer sa fortune et son prestige”.

Et la Chine ne serait pas non plus une proposition intéressante pour un acte démonstratif de destruction afin de “préserver l’influence des États-Unis dans le monde entier” car les États-Unis ne sont “pas préparés” à un conflit sérieux contre leurs adversaires de même stature, la Russie ou la Chine, dit la RAND Corporation.

La situation précaire des États-Unis après des décennies d’excès budgétaires et de délocalisation (toile de fond de sa base militaro-industrielle affaiblie actuelle) rend maintenant une guerre cinétique contre la Chine, ou la Russie ou “sur plusieurs théâtres”, une perspective à éviter.

Le point que le commentateur ci-dessus fait valoir est qu’il n’y a plus de « guerres faciles » à mener. Et que la réalité (brutalement soulignée par la RAND Corporation) est que les États-Unis ne peuvent choisir qu’une – et une seule – guerre à mener. Trump ne veut peut-être pas de guerre, mais les grands du Lobby – tous les partisans d’Israël, pas que les sionistes actifs soutenant le déplacement des Palestiniens – veulent la guerre. Et ils pensent qu’ils pourront en avoir une.

Pour dire les choses clairement : Trump a-t-il réfléchi à cela ? Est-ce que les autres membres de l’équipe Trump lui ont rappelé que dans le monde d’aujourd’hui, avec la perte de la force militaire américaine, il n’y a plus de « guerres faciles » à mener, même si les sionistes croient qu’avec une frappe de décapitation contre les dirigeants religieux et le CGRI iraniens (sur le modèle des frappes israéliennes contre les dirigeants du Hezbollah à Beyrouth), le peuple iranien se soulèverait contre ses dirigeants et se rangerait du côté d’Israël pour un « Nouveau Moyen-Orient« .

Netanyahu vient de faire sa deuxième émission au peuple iranien en lui promettant un salut rapide. Lui et son gouvernement n’attendent pas de demander à Trump d’acquiescer à l’annexion de tous les Territoires palestiniens occupés. Ce projet est mis en œuvre sur le terrain. Cela se déroule maintenant. Netanyahu et son cabinet ont le nettoyage ethnique « entre les dents« . Trump pourra-t-il revenir en arrière ? Comment ça ? Ou succombera-t-il à devenir un « parrain du génocide » ?

Cette supposée « guerre contre l’Iran » suit le même cycle narratif qu’avec la Russie. « La Russie est faible ; son armée est mal entraînée ; son équipement est principalement recyclé de l’ère soviétique ; ses missiles et son artillerie sont rares« . Zbig Brzezinski avait auparavant poussé la logique jusqu’à sa conclusion dans Le Grand Échiquier (1997) : la Russie n’aurait d’autre choix que de se soumettre à l’expansion de l’OTAN et aux diktats géopolitiques des États-Unis… C’était « autrefois » (il y a un peu plus d’un an). La Russie a relevé le défi occidental – et aujourd’hui, elle est aux commandes en Ukraine, tandis que l’Occident regarde impuissant.

Le mois dernier, c’est le général à la retraite américain Jack Keane, analyste stratégique pour Fox News, qui faisait valoir que la frappe aérienne israélienne contre l’Iran l’avait laissé “essentiellement nu”, la plupart des défenses aériennes ayant été “démantelées” et ses usines de production de missiles détruites par les frappes israéliennes du 26 octobre. La vulnérabilité de l’Iran, a déclaré Keane, est “tout simplement stupéfiante”.

Kean canalise le premier Brzezinski : Son message est clair : l’Iran sera une « guerre facile ». Cette prévision, cependant, est susceptible de se révéler totalement fausse. Et, si elle est lancée, conduira à un désastre militaire et économique complet pour Israël. Mais n’excluez pas la possibilité distincte que Netanyahu – assiégé sur tous les fronts et au bord de la crise interne et même de la prison – soit suffisamment désespéré pour le faire. Son mandat est, après tout, un mandat biblique qu’il poursuit pour Israël !

L’Iran lancera probablement une réponse douloureuse contre Israël avant l’investiture présidentielle du 20 janvier. Sa riposte démontrera l’innovation militaire inattendue et imprévue de l’Iran. Ce que les États-Unis et Israël feront alors pourrait bien ouvrir la porte à une guerre régionale plus large. Toute la région bouillonne de rage devant le massacre dans les Territoires occupés et au Liban.

Trump n’en comprend peut-être pas à quel point les États-Unis et Israël sont isolés parmi les voisins arabes et sunnites d’Israël. Les États-Unis sont si étirés, et leurs forces à travers la région sont si vulnérables à l’hostilité que le massacre quotidien couve, qu’une guerre régionale pourrait suffire à faire s’effondrer tout le château de cartes. Cette crise plongerait Trump dans une crise financière qui pourrait également faire sombrer ses aspirations économiques nationales.

Alastair Crooke

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone