Les éoliennes ? 18 milliards d’€ par an pour l’État et une électricité 2 fois plus cher pour la clientèle!

Je vous laisse écouter ce député.

Ce qu’il dit est vrai.

L’énergie éolienne à un tarif prohibitif.

Et il n’y a qu’en France et en Europe, avec des énarques et des europathes technocrates que l’on peut imaginer que dépenser 20 milliards par an pour payer des éoliennes pour décarbonner une énergie nucléaire à faible coût déjà décarbonée est une bonne idée.

Oui.

Il n’y a que ceux qui nous dirigent qui peuvent imaginer que c’est une bonne idée.

Evidemment c’est une bonne idée pour l’Allemagne qui réduit la France. Qui détruit la France.

Evidemment, pour chacun de nos concitoyens, quelles que soient leurs couleurs, leurs origines, qu’ils vivent en banlieues, dans les communes rurales ou au coeur des grandes villes, la peine est la même.

Payer.

Payer.

Payer encore et toujours comme des vaches à lait pour rien, sans aucune justification ni technique ni économique.

Il est largement possible de faire autrement.

Mais ceux qui nous dirigent, en ont décidé différemment, pour notre plus grand malheur.

Ils sont aussi lamentables, lâches que d’une incompétence hallucinante.

