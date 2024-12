par Andrea Zhok

Aujourd’hui, il existe un unique grand front de guerre qui s’étend depuis le Donbass, passe par Tbilissi et se poursuit en Syrie et au Liban et Israël. Il s’agit d’une guerre unique composée d’une pluralité de conflits par procuration. La géométrie est variable. Jusqu’à il y a quelques mois, la Serbie avec le Kosovo et l’Arménie semblaient également en faire partie. Nous verrons quelles surprises l’avenir nous réserve. (La première carte indique le tracé de ce front de guerre unique de St-Peterbourg à Mombay en passant par le Yémen – la Mer Rouge et Suez- Israël – la Turquie – la Mer Noire et par le Détroit d’Ormuz, l’Iran, la Mer Caspienne et Moscou. La deuxième carte montre les bases militaires américaines qui parsèment ce front de guerres par procuration. NDÉ).

Dans aucun de ces cas, nous n’avons affaire à des guerres officiellement déclarées.

Le format privilégié est celui de la militarisation d’un conflit politique interne à travers un soutien et un financement étrangers (le modèle des «révolutions colorées», dont les mécanismes ont été analysés en détail par Laura Ruggeri).

Dans le cas ukrainien, ce mécanisme a simplement franchi un seuil critique pour devenir une guerre classique de haute intensité, mais les antécédents de Maïdan à 2022 s’inscrivent dans le cadre des «révolutions colorées» fomentées et financées de l’extérieur.

Cette modalité opératoire découle des caractéristiques propres à un système impérial qui coexiste avec des formes de démocratie formelle.

Les formes d’empire plus traditionnelles, où la concentration du pouvoir est institutionnellement plus explicite, peuvent gérer la politique étrangère et les tensions externes de manière tout aussi brutale, mais plus directe et moins hypocrite : on pose des exigences, on menace un peu, on négocie un peu, on cède un peu, et parfois on donne suite aux menaces sur le plan militaire.

Dans le contexte de l’empire américain et de ses dépendances que sont les pays membres de l’OTAN, l’impérialisme doit toujours être géré en prenant en compte l’opinion publique interne, qui doit donc être constamment manipulée et à qui il faut toujours fournir un récit dans lequel «le Bien que nous représentons vient au secours des victimes».

La stratégie narrative exige que l’on présente constamment son camp comme «la victime qui se défend contre une agression», car seule la stratégie victimiste offre, dans un contexte libéral, une justification suffisante pour recourir à la violence. (Dans un cadre libéral, il n’existe pas de valeurs objectives partagées, sauf la liberté négative, c’est-à-dire la demande de ne pas subir d’interférences d’autrui ; ainsi, la seule manière de justifier une action violente est de dire qu’elle est une réponse à une violation par autrui de sa propre sphère vitale.)

Pour obtenir cet effet narratif, il suffit d’avoir une presse complaisante qui produit des récits sélectifs et des mémoires sélectives.

Si Israël massacre des dizaines de milliers de civils dans trois pays différents, il suffit de dire que tout commence le 7 octobre 2023 : avant, rien ; après, la «réponse légitime» sans limites de temps ni d’espace.

Si Russes et Ukrainiens s’entretuent depuis des années, il suffit de commencer à raconter l’histoire le 24 février 2022 : avant, rien ; après, la légitime défense et le conflit jusqu’au dernier Ukrainien.

En Géorgie, un parti non pro-atlantiste remporte les élections avec 53% des voix (le deuxième parti n’obtenant que 11%), mais il suffit de raconter (sans la moindre preuve) que les élections sont illégitimes, de les désavouer, et de présenter les protestations violentes dans les rues (qui, à Paris ou à Londres, seraient réprimées sans ménagement) comme une protestation légitime face à la «prédominance prorusse», et même les Black blocs deviennent des héros de la liberté.

En Syrie, nous rencontrons le phénomène des «terroristes modérés», et nous découvrons que ceux qui étaient autrefois des «égorgeurs d’Al-Qaïda» étaient finalement de braves gars dignes de confiance et du soutien d’Israël. Et les informations commencent avec les bombes russes sur les villes syriennes (oubliant qu’il s’agit d’attaques contre les troupes d’invasion, en réponse à l’occupation d’Alep).

Comme nous l’avons mentionné, il s’agit d’un conflit unique qui s’embrase à divers endroits du monde et qui, selon toute probabilité, continuera de s’intensifier et de s’étendre.

Les fronts sont largement fragmentés en leur sein : rien n’unit idéalement les contestataires géorgiens, les terroristes de Hayat Tahrir al-Sham, les nationalistes ukrainiens et le Likoud, tout comme peu de choses unissent les alaouites en Syrie, la résistance russophone du Donbass, les Palestiniens de Gaza et le parti «Rêve géorgien».

Ce qui unit ces différentes initiatives, c’est le soutien externe de deux macro-groupes opposés : d’un côté, l’empire américain avec ses extensions de l’OTAN, et de l’autre, le front diversifié des BRICS, unis uniquement par leur volonté d’indépendance vis-à-vis de l’empire américain.

À l’origine de cette confrontation se trouve la tentative de l’empire américain (héritier historique de l’empire britannique) de maintenir sa position de privilège historique qu’il détient depuis environ 250 ans. Il n’y a aucune possibilité que cette tentative aboutisse, car ce privilège historique était lié à un événement extraordinaire : le premier accès à l’industrialisation moderne, avec la primauté militaire qui en a découlé. Avec la poursuite de l’industrialisation dans d’autres parties du monde, la primauté unilatérale d’une minorité démographique sur une majorité écrasante n’est plus pensable. Mais le fait qu’il s’agisse d’une tentative désespérée ne change rien à ce que c’est la seule perspective que l’Occident dirigé par les Américains est capable d’envisager aujourd’hui. Et cette cécité marquera l’époque actuelle, la plongeant dans le sang.

source : Arianna Editrice via Euro-Synergies