Par Robert Bibeau.

En ces temps de crise économique systémique engendrant une crise politique, juridique et idéologique profonde de l’État capitaliste, ou les laquais se hasardent à confronter publiquement leurs suzerains, il est utile de relire l’oeuvre de Lénine « L’État et la Révolution » écrit en 1917, une période historique aussi chaotique que celle que nous subissons présentement. Voici le volume en format Word et PDF et en voilà une présentation vidéo succincte et efficace.

L’État et la Révolution (1917), Lénine, disponible en format PDF:

État et Revolution (Lénine)

Disponible en format Word: lenine_Etat_et_revolution (word)