par Dominique Muselet

La petite revue de presse de Dominique

«Nous assistons à la fin de l’Union européenne. L’oligarchie corrompue, représentée par des politiciens comme Ursula von der Leyen, est à l’origine de l’escroquerie COVID-19, ainsi que du «changement climatique» et de la guerre en Ukraine. Tout cela a été fait dans le but de finaliser une «Fédération européenne». Ce qui est impossible – nous avons 27 pays. Le Royaume-Uni a déjà quitté l’UE. La Hongrie est largement positive à l’égard de la Russie et ne veut pas vivre sous le diktat de la Commission européenne. Ils essaient de faire de l’Union européenne un État totalitaire, le Quatrième Reich. Le nouveau chancelier allemand était auparavant l’un des principaux dirigeants de Black Rock, un énorme fonds financier américain (…)

Après l’effondrement de l’UE, nous supplierons la Russie de venir sauver la France et l’Europe ». Bernard Monot

John Helmer – Que va faire Poutine de la proposition de cessez-le-feu rédigée par le donneur d’ordre étasunien et son mandataire ukrainien pour sauver l’Ukraine ?

John Helmer : La proposition de cessez-le-feu est biaisée en faveur de l’Ukraine, avec même des éléments de propagande mensongère comme le retour des enfants ukrainiens soi-disant enlevés par la Russie. Les Russes voient bien que les USA ont pris le parti des Ukrainiens. Ils sont conscients que cette proposition est une opération de communication dont le but est toujours le même: sauver l’Ukraine.

Les Russes vont se montrer très polis avec Trump mais ils vont poursuivre leur objectif : démilitariser l’Ukraine. Ils enregistrent des succès militaires spectaculaires. Les pertes ukrainiennes ont terriblement augmenté. Et la Russie a tout son temps, à la différence de ses ennemis qui sont en pleine déroute.

Si Trump voulait vraiment la paix, il pourrait par ex retirer les armes nucléaires étasuniennes que les US ont envoyé en Pologne, et ailleurs autour de la Russie… Pour le moment, les Russes n’ont aucune raison de faire confiance à Trump. Et Poutine a été trompé et trahi par l’Occident encore et encore. Il ne peut se laisser abuser une fois de plus. Son Etat-major ne le lui pardonnerait pas, ni son peuple.

Il ne peut pas ralentir l’offensive et il ne peut pas manquer de respect au Président des Etats-Unis. Le problème, c’est que les Etats-Unis n’ont pas encore vraiment compris la gravité des enjeux de sécurité.Dmitri Rogozine, qui pourrait succéder à Poutine, exprime bien le sentiment russe sur les négociations : « ça va et vient. Trump est contre la guerre, puis il fournit aux fascistes modernes (Ukrainiens) des moyens de communication spatiaux (renseignement), donc le poisson veut manger et il veut que l’argent gagne plus d’argent, je n’arrive pas à comprendre ce qu’il nous propose, je n’arrive pas à voir s’il nous offre une solution ou davantage de problèmes ». C’est cette question que Poutine, l’Etat-major et le corps diplomatique russes doivent résoudre. Qu’est-ce que les Etats-Unis leur proposent vraiment, et en quoi cela menace-t-il leur sécurité.

Personnellement j’ai noté que les éléments de langage de la proposition américano-ukrainienne sont les mêmes que ceux qu’on nous sert sur le conflit israélien : L’Ukraine a le droit de se défendre, la sécurité de l’Ukraine doit être garantie, la balle est dans le camp de la Russie, si la Russie n’accepte pas cette proposition, c’est qu’elle ne veut pas la paix.

Tout est inversé exactement comme pour le génocide des Palestiniens : l’Ukraine est présentée comme la victime, alors que c’est elle qui, poussée par l’Occident, n’a pas cessé de provoquer la Russie en assassinant les Russophones du Donbass etc, etc, exactement comme Israël est présenté comme la victime du Hamas, alors qu’il emprisonne, martyrise, torture, affame les Palestiniens depuis plus de 80 ans…

