54 Views

L’UE Entre en économie de guerre à crédit. GBad

Sommaire

1-Il faut sauver le soldat Zelinsky et les terres rares.

2-Rivalités impérialistes autour des matières premières critiques

3-L’économie de guerre pour la conservation de la valeur refuge.

4-Coût et chiffres de l’ économie de guerre.

5-Qui va empocher les profits de l’économie de guerre

6-La lutte contre la guerre impérialiste ; conscription et désertions

C’est maintenant officiel, l’UE doit convertir rapidement son économie en économie de guerre. Bien que cette décision date du 13 juin 2022 et fut annoncée par Emmanuel Macron au salon Eurosatory, c’ est seulement depuis quelques jours que les médias ne cessent de nous vanter les sacrifices sécuritaires à venir.

Le 5 mars 2025 sur les chaînes de télévision ,Macron a fait une déclaration sur la menace russe qui ne laisse plus de doute sur le réarmement de l’ UE.

1-Il faut sauver le soldat Zelinsky et les terres rares.

Nous avons à plusieurs reprises montré et démontré que l’ approvisionnement en matières premières rares devenait un enjeu stratégique. Preuve en est, que Thierry Breton Ancien commissaire européen au Marché intérieur allait déclarer :

« Le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants que le pétrole et le gaz. Rien que nos besoins en terres rares vont être multipliés par cinq d’ici 2030. […] Nous devons éviter de nous retrouver à nouveau dans une situation de dépendance, comme pour le pétrole et le gaz. […]Nous allons définir des projets stratégiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de l’extraction au raffinage, de la transformation au recyclage. Et nous constituerons des réserves stratégiques là où l’approvisionnement est menacé. C’est pourquoi j’annonce aujourd’hui un règlement européen sur les matières premières critiques. »Bruxelles, le 14 septembre 2022

En 2018, Echanges publiait une brochure « Progrès et Barbarie » sur les terres rares, le lithium, le cobalt…et signalait comment elles étaient au centre des conflits à venir.

Toutes les congratulations actuelles, de sommet en sommet, tournent autour de cet approvisionnement. Le grand frère américain Trump le pacifiste (sauf pour Gaza) a déjà les doigts dans le miel des terres rares. De son coté Keir Starmer le premier ministre britannique a une longueur d’ avance avec son accord de 100 ans .

En effet c’est lors d’une visite surprise à Kiev le 16 janvier 2025,quelques jours avant les élections qui vont désigner Donald Trump comme Président des USA que l’ accord fut signé.

« Le traité vise à renforcer la coopération entre Londres et Kiev en matière de défense et de sécurité maritime dans la mer Baltique, la mer Noire et la mer d’Azov. Il inclut également le développement de partenariats scientifiques et technologiques dans le domaine de la santé, de l’agriculture, de l’espace et des drones ainsi que des échanges éducatifs et culturels entre les deux pays. En contrepartie, le Royaume-Uni deviendrait le partenaire privilégié de l’Ukraine pour la fourniture d’énergie, l’extraction de minéraux rares et la production d’acier vert, selon la déclaration publiée par le bureau du 10 Downing Street. »

De son côté, la présidence ukrainienne a fait savoir, par la voix du chef du Bureau de Volodomyr Zelensky, que le Royaume-Uni avait « confirmé la voie irréversible de l’Ukraine vers l’adhésion à l’Otan » et s’était engagé à accroître les sanctions contre l’économie russe.

« Dans son récent discours sur l’état de l’Union européenne, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a formulé sans concession une réalité : notre ambition de devenir le premier continent climatiquement neutre ne pourra se matérialiser sans un accès sûr et durable aux matières premières nécessaires. En effet, sans matières premières critiques, il ne peut y avoir de technologies numériques de pointe.Il en va de même pour nos capacités de défense. »

Ursula dévoile ici les visées impérialistes de l’ UE et de ses acolytes, et pourquoi les écologistes approuvent les entreprises guerrières de l’ UE. Pendant ce temps le soldat Zelinsky sonne du cor comme Roland à Roncevaux,

Pour sauver le soldat Zelinsky, l’ UE et autres se doivent d’entrer en économie de guerre, telle est la sentence.

2-Rivalités impérialistes autour des matières premières critiques

Depuis quelques années les rivalités impérialistes tournent autour de l’ appropriation des terres rares dans le monde. Pour ceux qui suivent le développement de la révolution technologique actuelle , il ne fait plus de doute que celui qui détient le carburant écologique des terres rares deviendra le maître du monde. La Chine en tant « qu’ atelier du monde » est à la tète de ce défit et entre en rivalité directe avec les USA, voir l’affaire Huawei et la diffusion de l’ IA DeepSeek . A ce niveau ce sont des blocs continentaux qui s’affrontent et l’UE veut sa place au soleil en apportant son soutien intéressé à l’Ukraine.

Celle-ci détient environ 5 % des gisements minéraux mondiaux et possède d’autres ressources naturelles potentiellement précieuses. Le secteur minier ukrainien présente « des risques élevés et des avantages élevés », explique Volodymyr Landa, du groupe de réflexion Centre for Economic Strategy basé à Kiev, pour The Guardian.

Les réserves du pays, estimées à 14 800 milliards de dollars, restent pour la plupart inexploitées, en grande partie parce que, selon l’expert, l’accès aux ressources n’est pas possible d’un point de vue pratique ou économique ou « en raison de l’instabilité politique ».

Le pays possède également d’importantes réserves de titane, de manganèse et de graphite, ainsi que 500 000 tonnes de lithium.

Tous ces matériaux jouent un rôle essentiel dans la production de batteries, de turbines et d’armements, et figurent sur la liste de l’Union européenne (UE) des 30 matières premières critiques.

Le maquignonnage de Trump sur les terres rares,

La réunion du 11 03 2025 à Jeddah en Arabie Saoudite entre Trump et Zelinsky s’est soldée par un « cessez le feu » agrémenté d’une conclusion rapide d’un accord sur les minerais ukrainiens.

3-L’économie de guerre pour la conservation de la valeur refuge.

Nous savons par expérience que les guerres servent, la bourse, les marchés, financiers et les banques pour une relance artificielle et parasitaire de l’ économie, Il s’agit avant toute chose pour la finance de protéger ses avoirs. L’industrie de guerre devenant pour un temps une valeur refuge et le moyen de centraliser le Capital.

« Si la guerre ne peut arrêter le cours général du développement du capital mondial, si elle est, au contraire, l’expression d’une expansion maximum du processus de centralisation, par contre elle agit sur la structure des économies nationales isolées pour en accroître la centralisation dans les limites de chaque corps national et pour organiser, parallèlement à une dépense considérable de forces productives, l’économie nationale en la plaçant de plus en plus sous le pouvoir conjugué du capital financier et de l’Etat. », (N,Boukharine,L’économie mondiale et l’impérialisme, ed, anthropos,Chap.III p,149)

Les guerres sont en permanence des fabriques de « sécurité » et par conséquence le meilleur moyen pour vendre de l’ armement. Le proche orient est l’ exemple typique de ce commerce visant le recyclage de la manne des hydrocarbures. Comme les dix principaux producteurs d’ engin de mort sont américains, nous savons très bien vers qui les royalties des guerres vont refluer en premier.

Après la crise de 2008 le GRIP indiquera :

« Les cinq premiers groupes américains – les « Big Five » : Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics et Raytheon – ont totalisé un chffre d’affaires « armement » de 153,7milliards en 2009, ce qui représente 38,2 % du chiffre d’affaires « armement » total du Top 100.Ce pourcentage est également en hausse de 2 % par rapport à 2008, indice supplémentaire de la concentration croissante du marché mondial de l’armement entre les mains des leaders américains. » (extrait du rapport du GRIP 2011 p.19)

« Quatre ans après le début de la crise financière (que nous fixons au 1er juin 2007), les groupes de l’armement surperforment en effet toujours nettement les indices généraux. Aux États-Unis, le 1er févrienue er 2011, le secteur de l’armement (indice DFI) affichait une plus-value de 17 % par rapport au 1er juin 2007. » (extrait du rapport du GRIP 2011 p.)

Depuis ce rapport du GRIP de 2011.La guerre en Ukraine a relancé les productions et exportations d’ armes ;

« Selon les données du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les dépenses militaires mondiales, stimulées par l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie et l’aggravation des tensions géopolitiques, ont augmenté de 6,8% en valeurs réelles en 2023, pour atteindre 2 443 milliards USD, le niveau le plus élevé jamais enregistré dans les données du SIPRI. Cela représente 2,3% du produit intérieur brut mondial. (…) Pour la période 2019-23, les cinq plus grands exportateurs d’armes étaient les États-Unis, la France, la Russie, la Chine et l’Allemagne, représentant ensemble 75% du total des exportations. »

« Le militarisme a encore une autre fonction importante. D’un point de vue purement économique, il est pour le capital un moyen privilégié de réaliser la plus-value, en d’autres termes il est pour lui un champ d’accumulation. « Rosa Luxemburg

En effet la production d’ armes est une production de marchandise dont la fabrication contient une part de plus-value extraite du travailleur collectif. Si cette industrie comme en France est soutenue par les finances publiques elle devient une mangeuse de plus-value. Le groupe Dassault n’a plus de problèmes pour placer ses Rafale, au total, 285 Rafale ont été vendus à l’étranger,et trois Rafale sortent tous les mois de l’usine d’assemblage de Mérignac. Quant à l’ Etat , les commandes de la DGA sont de l’ordre de 234 Rafale depuis l’ année 1993.

4-Qui va empocher les profits de l’économie de guerre et subventions de l’UE

Les entreprises européennes qui dominent le secteur de la défense et seront bénéficiaires des aides et commandes de l’ UE sont : Airbus : Leader européen de la défense et de l’aéronautique, Airbus tire 20% de son chiffre d’affaires du secteur de la défense ; Thales : Le groupe français est un acteur majeur dans l’électronique de défense et la cybersécurité. BAE Systems : L’entreprise britannique est l’un des plus grands fournisseurs de systèmes de défense au monde. Rheinmetall : Le groupe allemand se spécialise dans les véhicules blindés, la fabrication de munitions et les systèmes d’armement. Saab : L’entreprise suédoise est reconnue pour son expertise dans l’aéronautique militaire et les systèmes de défense. Dassault Aviations : L’avionneur français, fabricant du Rafale, qui a depuis quelques années trouvé son marché à l’export.

Nexter KNDS :Producteur de munitions -Une subvention de la Commission européenne permettra ainsi à Nexter de porter la capacité de production annuelle de charges modulaires de 50’000 à 400’000 d’ici trois ans. Elle permettra « d’ancrer le soutien aux forces armées ukrainiennes dans la durée », a commenté l’industriel, avant de rappeler qu’il a « déjà multiplié par deux sa capacité de production de munitions d’artillerie, et par trois celle de CAESAr » [Camion équipé d’un système d’artillerie].

Le Top 100 du SIPRI des entreprises productrices d’armes et de services militaires a totalisé 592 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 1,9% par rapport aux ventes de 2020. Ce Top 100 se compose notamment de 40 entreprises basées aux États-Unis (51% des ventes d’armes totales du Top 100 en 2021), 27 entreprises européennes (21%), 9 entreprises russes (3%) et 8 entreprises chinoises (18%).

5-Coût et chiffres de l’ économie de guerre

En France, le ministre des Armées donne le ton, il va falloir faire des choix politiques et budgétaires. « La question n’est pas la pertinence des orientations stratégiques de notre loi de programmation militaire mais son rythme d’exécution ». Sébastien Lecornu au journal Le Parisien(Nouvelle fenêtre) le 23 février 2025.

Ce qui veut dire en clair des coupes sombres à tous les niveaux du social et des aides aux indigents. Tout cela maquillé derrière des effets d’ annonce comme la sécurité sociale alimentaire.

Pour l’ aventure sécuritaire, Ursula a commencé à mettre sur la table 413 milliards d’ euros en précisant « seront ils suffisants ? » depuis le 4 mars Ursula nous annonce qu’elle peut endetter l’ UE à la hauteur de 800 milliards d’ euros.

Ursula n’hésite pas à vouloir sortir les dépenses militaires du calcul des déficits publics et considérer comme caduques les règles budgétaires du Traité de Maastricht.

Visiblement Ursula nous fait des effets d’ annonce en pensant pouvoir appliquer une mesure qui avait l’ approbation de l’ UE pour le Covid-19 , sans compter les résistances des souverainistes et des extrêmes droites montantes dans l’ UE.

« Le fait que les règles actuelles contiennent deux « clauses échappatoires » — une « générale » et une « nationale » — suggère qu’Ursula von der Leyen elle-même n’a pas d’idée précise, selon plusieurs responsables de l’UE.

D’après un fonctionnaire, sa proposition révèle également une mauvaise compréhension des questions économiques de la part de la présidente de la Commission, ainsi que son manque de transparence et sa tendance à centraliser le pouvoir.

Cet avis a été partagé par le commissaire à l’Économie, Valdis Dombrovskis. Lundi, il a rappelé qu’aucune décision finale n’avait encore été prise quant à la clause dérogatoire que la Commission envisage d’activer, le cas échéant.

« Nous travaillerons sur ces modalités dans les semaines à venir, puis nous les présenterons », a-t-il affirmé avant une réunion des ministres des Finances de la zone euro à Bruxelles.

En vertu du droit de l’UE, la clause dérogatoire générale peut être activée « en cas de chocs majeurs dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union ». La clause dérogatoire nationale, quant à elle, peut être utilisée « si des circonstances exceptionnelles échappant au contrôle de l’État membre ont une incidence majeure sur ses finances publiques ».

Par exemple, la clause dérogatoire générale a été invoquée lors du ralentissement économique généralisé déclenché par la pandémie de Covid-19. La clause dérogatoire nationale, en revanche, n’a été introduite que l’année dernière et n’a encore jamais été utilisée. Sources EURACTIV

Balazs Ujvari, porte-parole de la Commission, a laissé entendre que le Livre blanc sur la défense, prévu pour le 19 mars, contiendrait plus de détails sur la proposition de la Commission.

La présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé que l’institution allait augmenter ses investissements dans les projets de défense pour les porter à 2 milliards d’euros en 2025. Elle pourrait également soutenir un éventail de projets plus large.

En effet il est maintenant fait appel aux marchés financiers pour financer la spéculation sur les valeurs des industriels de l’ armement. Pour commencer c’est 150 milliards d’euros qui seront emprunté sous forme de prêts. La répartition de cette somme du nom de « SAFE » sera faite en fonction de la « préférence européenne » .

Restera 650 milliards d’ euros à trouver, le livre blanc indique qu’ils proviendront des budgets de défense des états membres, qui seront exemptés de procédure pour déficit excessif de la part de l’exécutif européen. Seulement à l’ arrivée la dette relative aux crédits sera faramineuse.

La Lettonie, la Lituanie et la Hongrie ont introduit des taxes pour soutenir leurs dépenses militaires. Une vague qui soulève la contestation des banques.

Nous venons d’ apprendre que les pays bas ne désirent plus participer au réarmement de l’Europe.

L’unité de l’Europe craque: les plans Belliqueux de von der Leyen ne sont pas tous approuvés «La chambre des représentants des pays-bas avec une légère marge (73 voix contre 71) s’est opposée à la participation des pays-bas au plan européen de réarmement de l’Europe», écrit le journal local De Volkskrant

Il y a sur le sujet,deux tendances au sein du capital qui s’ affrontent, une centralisatrice qui pense que la puissance des nations ne peut subsister qu’ a un niveau continental. L’ autre les souverainistes représentent les tendances centrifuges, traditionnellement contre la mondialisation et l’UE.

La victoire en Allemagne de la CDU, de l’Union chrétienne-sociale (CSU) et des sociaux-démocrates (SPD), renforce le camp des centralisateurs. Ils veulent réarmer à fond le pays. Avec un plan d’environ 1000 milliards d’euros,10 fois supérieur au ‘Fonds spécial’ adopté par le gouvernement d’Olaf Scholz il y a trois ans.

L’ancien ministre des affaires étrangères Joschka Fischer (Verts),n’hésite pas a appeler à la réintroduction du service militaire obligatoire et à un parapluie nucléaire européen dans une interview accordée à Die Zeit, où il affirme que «l’Occident est fini» et que «les Européens et les Allemands doivent maintenant penser à leur propre sécurité».

En contraste fort à se réarmement, il y a les « défaitistes » comme l’association l’Eco à venir qui pense que l’ Europe et la France, ne sont pas en mesure de mobiliser les forces productives et le financement à la hauteur d’une économie de guerre

6-La lutte contre la guerre impérialiste -conscription et désertions

Nous constatons, qu’il n y a pas pour le moment de grands mouvements contre la guerre, les syndicats en France soutiennent l’ effort de guerre.

C’ est seulement en Ukraine et en Russie, que des actions de déserteurs sont mentionnées. Récemment la presse française a fait état de la désertion de soldats de la brigade Anne de Kiev. 1700 soldats formés en France ont désertés avant de se retrouver sur le champs de bataille. C’est peu connu, mais les désertions en Ukraine comme en Russie, deviennent si importantes, qu’ils doivent vider les prisons, recruter des mercenaires,se faire assister par des corps étrangers ( coréens du Nord pour la Russie) et légion étrangère et société militaire privée SMP, pour l’occident.

Selon le bureau du procureur général d’Ukraine, plus de 15 554 hommes ont déserté l’armée entre janvier et août 2024. C’est cinq fois plus qu’en 2022 avec 3 342, et près de deux fois plus qu’en 2023 où 7 883 déserteurs ont été comptabilisés. A ces désertions il convient de compter le nombre de morts et blessés qui ne cesse d’ augmenter des deux coté du front.

Officiellement, le nombre de soldats russes tués et blessés n’a cessé d’augmenter d’année en année : en 2022, il s’élevait à un peu moins de 100 000 soldats ; en 2023, il est passé à 254 000 et, au cours des sept premiers mois de 2024, il avait presque atteint 200 000 soldats. Le 31 mai 2024, le ministère britannique de la Défense a révélé que le nombre total de soldats russes tués et blessés depuis le début de la guerre s’élevait à 500 000.

Un militaire russe du nom de Maxim Kouzminov a fait une désertion courageuse qui malheureusement lui coûtera la vie. Il sera assassiné en Espagne, et tout laisse à penser qu’il s’agit des services secrets de Poutine. Son corps sera retrouvé criblé de balles dans un parking souterrain dans la localité de Villajoyosa.

La répression elle aussi devient systématique dans les deux camps. L’appareil judiciaire ne lésine pas sur les condamnations, plus de 100 000 soldats ont été inculpé en Ukraine depuis 2022. Le SBU, la police spéciale a procédé, dans les régions de Kiev, Dniepropetrovsk, Odessa, Poltava et Kharkiv, à l’arrestation musclée de militants présumés du RFU, Front Ouvrier d’Ukraine.

Le 6 mars 2022, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba, plus de vingt mille personnes de cinquante-deux pays se sont portées volontaires pour se battre pour l’Ukraine ; plusieurs milliers d’autres auraient rejoint les rangs après cette annonce5. Il n’a pas mentionné le nom des pays d’origine des volontaires, affirmant que certains pays interdisent à leurs citoyens de se battre pour d’autres pays1. (wikipédia)

.

Fin février, le président Macron a chargé le Ministère des Armées d’étudier la question de l’envoi de forces de la Légion Etrangère française en Ukraine.

G. Bad le 26 03 2025

Voir aussi :En Ukraine comme en Russie, les désertions vont se multiplier.