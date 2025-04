France : Manuel de survie pour un régime en sursis

63 Views

Par Khider Mesloub.

Après avoir décidé de piller le livret d’épargne des Français pour financer le réarmement du pays, le régime macroniste en sursis s’apprête à distribuer un «livret de survie» pour préparer les esprits à la guerre. (Voir nos articles sur le Livret d’épargne: Résultats de recherche pour « livret » – les 7 du quebec).

Ce manuel de survie en cas de crise ou de conflit armé, rédigé dans une France à l’économie industriellement enterrée et à la population psychologiquement et moralement atterrée, va atterrir dans tous les foyers français d’ici à cet été. Ces foyers français qui peinent à payer leurs loyers et à se chauffer décemment.

Dans une France en proie à la précarité énergétique, plus de douze millions de personnes ont souffert du froid chez eux en 2024, parce que leur logement est mal isolé ou parce qu’elles n’ont pas les moyens suffisants de se chauffer. Au lieu de recevoir une secourable allocation pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie, les Français vont recevoir un manuel de survie en cas de guerre impériale et globale. Ces Français, qui ont déjà un pied dans la tombe, vont ainsi apprendre comment survivre aux largages de bombes…éventuellement atomiques.

Aujourd’hui, en France, le prolétaire n’a le choix que de mourir de «faim de mois», de froid et sous les bombes, dans une guerre que les riches planifient et organisent.

Ce manuel de survie, en cours d’approbation par le Premier ministre, d’une trentaine de pages, décrit les pratiques à adopter en cas de crise ou de conflit armé. Une propagande anxiogène qui vise à faire peur et à préparer la population à la perspective de la guerre, dans un contexte de réarmement atomique massif de la France.

Ce manuel de survie, élaboré dans le cadre de la «stratégie nationale de résilience» développée à l’occasion de l’opportune « plandémie » du Covid-19, a pour objectif de «mieux préparer la France, ses entreprises et ses citoyens à ces chocs, à tenir dans la durée, collectivement et en profondeur face aux crises planifiées», selon le gouvernement français.

Toujours d’après le gouvernement, ce manuel de survie doit détailler «tous les bons gestes à adopter en cas de menace imminente en France», un ensemble de 63 recommandations autour de trois axes principaux : «se protéger», «que faire en cas d’alerte» et «s’engager».

Ce manuel de survie vise moins à dispenser les conseils en cas de menace qu’à exhorter la population française à s’enrôler dans les forces armées ou les organismes de secours. Le «manuel de survie en temps de crise» recense les dispositifs de volontariat, qu’il s’agisse du service civique ou de la Croix-Rouge, en passant par la réserve dans la police, la sécurité civile ou les armées. Dans le cadre du renforcement de sa politique de défense et de réarmement pour la guerre, le gouvernement Macron cherche à porter la réserve militaire opérationnelle à environ 100 000 soldats.

Le livret français s’inspire de la brochure «En cas de crise ou de guerre» de la Suède, distribué à 5,2 millions de familles, qui prodigue des conseils pratiques pour se préparer à un conflit armé ouvert contre la Russie, tout en invitant les citoyens suédois à «faire sa part pour défendre l’indépendance et la démocratie de la Suède» (sic).

En réalité, en France, cette propagande de guerre vise à répandre un véritable climat de terreur dans la population et à créer la panique, en agitant des menaces militaires imaginaires, afin de justifier le réarmement en cours, la militarisation de la société et l’instauration de l’austérité économique…l’économie de guerre

C’est ce que reconnaît un responsable du gouvernement qui a expliqué que l’idée était de dire aux citoyens : «Préparez-vous à toute éventualité et aussi aux conflits armés !»

Preuve du caractère propagandiste de cette opération de diffusion massive du manuel de survie, le titre de ce livret est, selon plusieurs sources, «Résilience française». Et non pas «Résistance française».

Cet appel à la résilience et non à la résistance trahit la volonté de la classe dominante française à exiger de la population de supporter avec abnégation la déconfiture sociale de la France, donc à consentir aux sacrifices requis pour la survie du système capitaliste obsolète.

Le régime Macron s’apprête à distribuer non pas un manuel de résistance militaire, mais un manuel de résilience sociale. Voire de «résignance» existentielle, pour permettre à ce régime belliciste et militariste en sursis d’assurer à bon compte sa survie. De solder le compte des dettes du pays par le sacrifice des conditions de vie (et de la vie) de l’ensemble de la population laborieuse française…qui devrait plutôt s’entrainer à la Résistance.

Khider MESLOUB