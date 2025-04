À l’Ouest, ils veulent la guerre pour exister (TODD)

41 Views

La défaite de l’Occident – de l’OTAN – dans la guerre de proxy ukrainien – a entraîné la victoire de la faction Trumpiste aux États-Unis.

Trump devra « gérer » le démantèlement de l’empire Américain… et la dislocation de l’Occident.

Les fondamentaux de l’Empire, la matrice protestante et le racisme anti-noir expliquent la politique du gouvernement des États-Unis. Le protectionnisme américain ne fonctionnera pas car l’Amérique n’a pas la main-d’oeuvre qualifiée (ingénieurs et savants) pour reconstruire une industrie globale – complète – et technologiquement avancée et concurrentielle face aux grandes puissances.

L’idée de souveraineté nationale est fondamentale pour les russes globalisés et elle est sans importance pour les gouvernements de l’Union européenne et pour les autres gouvernements occidentaux.

La mobilisation du gouvernement allemand – de l’industrie allemande – est possible et dangereuse. Elle pourrait entraîner la réaction nucléaire du gouvernement russie qui connait sa faiblesse stratégique face à un Occident diriger par un gouvernement Allemand militarisé, belliqueux… à la recherche de matières premières et de marchés.

LAVROV : « L’OTAN A FORCÉ LA RUSSIE À RÉAGIR » | VÉRITÉS SUR L’UKRAINE, L’ONU ET LES ÉTATS-UNIS