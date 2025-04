LE CANADA À VENDRE!

39 Views

TRUMP vient de découvrir que le Canada n’appartient pas aux Canadiens! Il appartient au Roi Charles d’Angleterre. Et justement, Charles est actuellement, in cogito, au Québec. Pour sonder sa popularité auprès des Québécois. Trump l’accoste au pied des Chutes Montmorency.

«Hé Charles, J’ai un bon deal à te proposer. Je vais t’acheter le Canada!»

«En passant, mon titre c’est, Mon Seigneur! Et ça se peut que le Canada soit à vendre. Je suis ici, justement, pour apprendre si ça vaut la peine de représenter ces (quelques arpents de neige)?». On en reparlera dans un an.

«En passant, mon titre c’est Monsieur le Président Trump! Et je ne m’abaisse pas devant AUCUN autre dirigeant! Surtout pas devant la Monarchie Britannique!»

«Plus que vous parler, et m’insulter, plus le prix monte, Monsieur Trump.»

«Monsieur le Président Trump, je vous en prie! Et je veux régler ce dossier assez vite, avant que les Canadiens s’aperçoivent qu’ils n’ont pas vraiment de pays.»

«Ça pourrait s’arranger, Monsieur le Président… Trump! La Grande Bretagne est ouverte aux offres… raisonnables!»

«Je comprends, Mon Seigneur! Alors je consulte avec mes comptables et je vous avise d’un prix commun. Merci de me renseigner sur la vraie disposition de ces pauvres Canadiens, ignorants de leur vraie situation précaire.»

«C’est le secret le mieux gardé au Canada. Même les souverainistes n’osent pas en parler. C’est blizzard, non?»

John Mallette

Le Poète Prolétaire