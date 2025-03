Scinder le tandem Russie/Chine ? Mission impossible ! (Delawarde-Todd)

141 Views

I – Économie

Les mots difficultés, erreurs d’appréciation, effondrement, faillite sont de plus en plus utilisés par les commentateurs de l’actualité économique de notre pays. Cela finit par devenir inquiétant.

France : le budget de 2026 sera un cauchemar selon la porte-parole du gouvernement

https://rtenfrance.tv/france-budget-2026-sera-cauchemar-sophie-primas

Et moi, bon petit bobo des grandes villes, qui pensait que nous étions dirigés par un Mozart de la finance et que nous allions effondrer sans coup férir l’économie russe. «Si j’aurais su, j’aurai pas cru les médias qui nous ont vendu Macron comme une star de la finance et de la géopolitique».

Bercy se trompe de plusieurs milliards sur les recettes fiscales !

La dernière vidéo économique et géopolitique de Philippe Béchade, rédacteur en chef de «La Chronique Agora» et de «La Lettre des Affranchis» :

La France en faillite ? Entretien avec Charles Gave !

Comment la loi sur les réquisitions donne tous pouvoirs à l’État sur vous et sur vos biens

par Charles Sannat

https://insolentiae.com/comment-la-loi-sur-les-requisitions-donne-tous-pouvoirs-a-letat-sur-vous-et-sur-vos-biens

La réunion hebdomadaire de la Chambre de Commerce et d’industrie franco-russe s’est tenue le 27 mars 2025. Elle nous apporte un éclairage très intéressant sur l’actualité économique, politique et sociale russe.

II – Géopolitique générale

La défaite de l’Occident. Et après ? – Emmanuel TODD – ICES

L’Échiquier mondial – Ici Moscou : «La diplomatie de l’homme pressé»

Xavier Moreau revient sur les récents entretiens téléphoniques de Donald Trump avec, d’une part, Vladimir Poutine et, d’autre part, Volodymyr Zelensky. Ces pourparlers déboucheront-ils sur un résultat tangible ?

Élections présidentielle en Roumanie

À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle roumaine, après l’annulation du résultat de décembre 2024 et l’éviction du candidat souverainiste Calin Georgescu sous la pression de l’UE, on voit mal comment cette «gouvernance» UE mafieuse, s’appuyant sur les forces européistes roumaines corrompues, pourrait empêcher le candidat souverainiste Simion d’arriver en tête du scrutin au premier tour. La fraude électorale utilisée sans vergogne par l’engeance atlantiste, européiste et néoconservatrice roumaine n’y suffira pas.

C’est donc entre les deux tours que tout va se jouer. On peut s’attendre à un déchaînement de la «meute médiatique roumaine» et à des combines d’appareil d’une classe politique corrompue et prête à tout pour s’opposer à une victoire «démocratique» de Simion : un scénario analogue à celui de l’entre deux tours lors des dernières législatives en France et qui nous laisse une France ingouvernable et voguant vers la faillite.

Troubles en Turquie

Un narratif expliquant, voire justifiant ces troubles et exagérant leur ampleur à dessein, allant jusqu’à évoquer le chaos, nous est servi par les médias de l’UE. Ce narratif diffère évidemment de celui que l’on trouve dans les médias turcs qui minimisent voire occultent les manifestations et justifient l’arrestation du maire d’Istanbul.

https://www.aa.com.tr/turkiye-le-maire-d-istanbul-ekrem-imamoglu-mis-en-détention-par-la-justice

Une très intéressante analyse (3mn de lecture) signée Andrei Kuznetsov sous le titre : «Crise politique en Turquie, un chaos qui arrange Netanyahou ? Tensions et scénario de guerre se précisent». Elle mérite le détour pour alimenter sa réflexion sur l’évolution géopolitique à venir du Moyen orient.

https://qactus.fr/2025/03/24/turquie-crise-politique-en-turquie-un-chaos-qui-arrange-netanyahu-tensions-et-scenarios-de-guerre-se-precisent

François Martin sur la guerre en Ukraine

Excellente analyse en quinze minutes de la situation actuelle des gouvernances néoconservatrices UE par un véritable expert :

III – OTAN-Kiev vs Russie +

Starmer contesté par les responsables de son armée

La «coalition de paix» ukrainienne du Premier ministre Keir Starmer a déclenché une révolte au sein de l’armée britannique. Les responsables militaires ont qualifié ce plan de «théâtre politique», avertissant qu’il manquait de stratégie, de finalité et de légitimité. L’envoyé de Trump s’en est moqué. Avec les forces russes en Ukraine et le refus de l’armée britannique de déployer des troupes au sol, Starmer perd-il le contrôle ? Les avions de la RAF peuvent voler, mais le soutien au sol semble condamné.

Le journal indien Hindustan Times qui compte près de 8 millions d’abonnés reprend des titres de journaux britanniques.

Les chefs militaires britanniques seraient-ils plus lucides, moins déconnectés des réalités, moins dociles et suicidaires que leurs homologues français ?

Comment envisager de partir en guerre dans le cadre d’une prétendue «coalition de la paix» lorsque le pays moteur de cette coalition est «en panne», et que son armée refuse d’y aller ?

L’état-major français ne comprend rien à cette guerre

Interview de 30 mn de Fabrice Ribère, ancien du renseignement militaire français, dans le cadre du dialogue franco-russe.

25 ans déjà, Arctique, bunker pour Macron

Bulletin numéro 231 sur le bras de fer planétaire, militaire et économique, OTAN-Russie, en Ukraine et ailleurs, présenté par Xavier Moreau :

Offensive ukrainienne dans la région de Belgorod

Rapport militaire du 28 mars 2025 soir en français (14 mn) :

Contrôle de Gogolevka-Est rétabli – Offensives à Liman et Bogatyr

Rapport militaire du 29 mars 2025 en français

Russia Boosts Arctic Force – Lyman Falls – Oliksiivka Encirclement

Dernier rapport militaire du 29 mars 2025 10h30 en anglais :

IV – Proche et Moyen-Orient

Yémen

Les frappes américaines sur le Yémen se poursuivent (37 frappes la nuit dernière). Les ripostes des Houthis sur Israël et sur la flotte militaires US suivent immanquablement.

Un article édifiant pour ceux qui veulent en savoir plus sur les frappes US sur les Houthis :

Petites réflexions sur Signal & la causerie du clan Trump sur le bombardement du Yémen

À ceux qui souhaitent en savoir plus sur la Palestine occupée : deux liens utiles.

https://www.france-palestine.org/En-direct-de-Palestine

et https://substack.com/@ssofidelis

Israël au bord de l’effondrement : ce que les médias ne vous diront pas

Israël «au bord de la guerre civile» alors que le projet de réforme judiciaire progresse

Palestine occupée

Bilan des pertes : Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des pertes palestiniennes directes, liées aux opérations des forces israéliennes, largement soutenues par l’occident otanien, s’est encore alourdi avec la rupture du cessez le feu, toujours dans l’indifférence passive et coupable des gouvernances occidentales et d’une trop grande partie de l’opinion publique, anesthésiée par les médias grand public US-UE, contrôlés par les lobbies pro-Israël, qui tentent de faire diversion en oubliant de s’étendre sur des réalités criminelles en Palestine et en insistant sur d’autres événements d’actualité que l’on monte en épingle.

Voici le dernier bilan des pertes palestiniennes connues au 28 mars 2025

Pour Gaza : 50 251 tués dont + de 18 000 enfants, + de 114 025 blessés, dont + de 27 000 enfants, plus de 14 222 disparus

Cisjordanie : 1004 tués dont plus de 200 enfants, plus de 7600 blessés

Total Palestine : 51 255 tués dont plus de 18 200 enfants, plus de 121 625 blessés.

Si l’on rajoute les pertes indirectes (famines, épidémies, défauts de soin, en appliquant le facteur 4 du Lancet), le montant total des pertes palestiniennes serait aujourd’hui de 256 250 morts.

Une nouvelle étude publiée dans le Lancet, prestigieuse revue médicale britannique, estime que le nombre de décès direct publié par le ministère de la santé palestinien au cours des neufs premiers mois de guerre était sous-estimé de 41%.

Ce nombre pour la zone de Gaza serait donc aujourd’hui de plus de 64 000 décès direct, et non 50 251. Il ne compterait ni les disparus encore sous les décombres, ni les pertes indirectes (défaut de soin, malnutrition, épidémies). Ceci veut dire que le chiffre de 256 250 décès incluant les pertes indirectes est probablement lui aussi largement sous-estimé.

«Les femmes et les enfants représentaient «près de 70%» des morts dans la bande de Gaza sur la période novembre 2023 à avril 2024, affirme l’ONU après une minutieuse vérification d’un décompte partiel des victimes de la guerre menée par Israël contre le Hamas».

S’agissant de l’extermination des civils : femmes, enfants, vieillards, les forces armées israéliennes se comportent comme une armée de voyous meurtriers de la pire espèce. On est très très loin de la manière de faire la guerre des forces armées russes en Ukraine : beaucoup plus professionnelles, épargnant les populations civiles autant que faire se peut. Le simple examen comparatif des bilans humains des pertes civiles est effarant. Un petit commentaire de nos sayanim favoris serait le bienvenu.

Tsahal a toujours été et reste l’armée la plus immorale du monde. (1057 docteurs et personnels médicaux ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023). L’énormité de ce chiffre montre qu’ils étaient volontairement visés pour accroître les pertes indirectes.

Selon Al-Jazeera, 222 journalistes ont été tués en Palestine depuis le 7 octobre 2023. Cette guerre est, de loin, la plus meurtrière de notre siècle pour les journalistes qui sont abattus délibérément.

À chacun de se forger son opinion sur tous ces sujets, bien sûr.

Général Dominique Delawarde