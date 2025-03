Gaza, génocide des Palestiniens et fin de l’histoire juive?!!…

143 Views

Une analyse succincte des faits en Palestine et au Moyen-Orient colonisé de Gordon Duff, qui va droit au but sans fioriture. Nous sommes d’accord avec Duff, seul le point des «tribunaux pour juger les criminels sionistes» nous posent problème… Qui va traduire ces monstres en justice ? Rien ne viendra du système en place complice au dernier degré. Il ne peut donc s’agir que de tribunaux populaires. Les peuples, l’humanité devront juger ces criminels sans attendre quoi que ce soit du système en place qui ne peut en rien offrir une quelconque solution, puisque tout cela fait partie de sa programmation même. À lire et partager sans aucune modération. Résistance 71

par Gordon Duff . Titre Assassinat de masse à Gaza et fin de l’histoire juive

Plus de 50 000 Palestiniens sont morts sous les décombres de leurs maisons, hôpitaux et écoles, un nombre de morts maintenant officiellement admis même par les observateurs humanitaires occidentaux ou alignés sur l’Occident. Ce ne sont pas des «boucliers humains». Ce sont les personnes âgées, les affamés, les blessés, les enfants, ciblés intentionnellement avec des armes de précision guidées par satellite fièrement étiquetées par Lockheed, financées par le congrès et envoyées à destination grâce à des coordonnées satellites fournies par le Pentagone.

Il n’y a pas eu «d’accident». Pas d’erreurs de tir. Chaque frappe sur un hôpital, chaque roquette HIMARS qui explose dans une aire de jeux pour enfants, chaque bombe qui touche un lieu de refuge de l’ONU, est une frappe calculée, ciblée, exécuté avec l’accord total de l’OTAN.

Et tout cela est fait au nom de… quoi ? La sécurité ? La vengeance ? Ou quelque chose de bien plus ancien et bien plus sombre ?

Les Hébreux bibliques sont morts. Ils sont morts avec les prophètes. Ce qui s’appelle maintenant le «pouvoir juif» n’est pas hébreu. N’est pas sémite. Il n’est même pas religieux au sens de la foi. C’est une caste militaire synthétique, artificielle, née de la noblesse khazare, élevée dans le sang de l’Europe, puis détournée par la finance Rothschild et l’idéologie sioniste en une machine coloniale qu’on ne peut en rien distinguer du fascisme.

Le génocide de Gaza marque non seulement l’annihilation d’un peuple mais la profanation rituelle de la mémoire juive elle-même. L’essence même de la Torah, justice, compassion, alliance, est maintenant étranglée sous le talon de la botte d’un régime moderne qui puise sa fierté dans ses chars nommés après des prophètes antiques.

Ceci n’est pas le judaïsme. C’est une apostasie par artillerie.

Un peuple fabriqué

Les journalistes occidentaux, intoxiqués au plus haut point par l’idéologie sioniste, ne peuvent pas dire ce qu’ils savent pertinemment : La grande majorité de ceux qui larguent des bombes sur les enfants de Rafah ne sont pas les descendants génétiques ni spirituels des Hébreux. Comme cela est démontré dans vos propres archives «Histoires fabriquées», «Grandeur et controverse», l’élite ashkénaze sont les descendants de l’aristocratie khazare convertie, un empire de guerriers marchands dont l’adoption du judaïsme comme religion ne fut jamais religieuse mais géopolitique. Ils sont turco-allemands de sang, pas sémites. Leur patrie ne fut jamais la Judée, mais la steppe de la Volga.

Le sionisme n’a jamais été au sujet du retour (NdT : vous savez… la fable imbécile du «peuple sans terre pour une terre sans peuple»…), mais au sujet de la conquête, déguisée par les écritures «saintes». Et maintenant, avec Gaza en ruines et le Liban à suivre, le masque est définitivement tombé.

Doctrine étatique

Comment appelez-vous une nation qui cible des écoles et des églises tout en citant des écritures saintes ? Quelle théologie permet d’imposer la famine à un million d’enfants tout en citant Isaïe ? Quel type d’État annonce des plans pour déporter des populations entières mises sous le feu, comme si 1942 et Varsovie ne nous l’avaient pas déjà appris ?

Il y a un mot pour cela : le mal.

Pas métaphorique, pas allégorique. Le mal, le vrai, en pratique. Et la question est maintenant totalement ouverte de savoir ce qui guide l’état juif, est-ce l’alliance divine ou l’inversion démoniaque ?

Le pentagramme américain

Ne vous y trompez pas : ce génocide a reçu le feu vert de Washington. Le Pentagone, à la requête directe de la Maison-Blanche, a reconfiguré sa propre constellation de satellites militaires pour aider dans le ciblage des civils par Israël. Les frappes de roquettes américaines HIMARS sur les aires de jeux gazaouies ont été coordonnées avec des données ISR (Intelligence (Renseignement), Surveillance, Reconnaissance) en provenance du matériel de l’OTAN.

Ceci n’est pas une guerre par procuration. C’est une opération conjointe.

Et la presse continue de parler de cessez-le-feu et de «solutions à deux états», des «tunnels du Hamas» et des «boucliers humains», blablabla… La même presse qui a menti en long en large et en travers au sujet des armes de destruction massive irakiennes, ment maintenant au sujet des otages et de tribunaux pour crimes de guerre, comme si cela constituait des évènements symétriques.

Il n’y a aucune symétrie entre un enfant et un char d’assaut.

Fin de l’immunité

Ce qui va arriver ensuite doit être clair.

• Des mandats d’arrêt doivent être délivrés contre les chefs militaire et politiques d’Israël.

• Les figures du commandement américaines et de l’OTAN complices de crimes de guerre doivent être publiquement identifiées et traînées devant la justice.

• Une zone d’exclusion aérienne doit être mise en place et exécutée au-dessus de ce qu’il reste des hôpitaux et des abris de Gaza.

• Et oui, des tribunaux doivent être mis en place non seulement pour Israël et ses généraux, politiciens, mais aussi pour les financiers occidentaux, les fabricants d’armes et les officiels du renseignement qui ont permis et prolongé le massacre.

Ceci n’est pas seulement une question morale. C’est une question de survie pour ce qu’il reste de la civilisation humaine.

Dans les ruines fumantes de Gaza, le faux temple se tient debout, exposé. Pas un temple en l’honneur de dieu, mais de l’argent, des bombes et de l’extermination algorithmique. Un temple non pas construit à Jérusalem mais à Washington, à Londres et à Bruxelles, où les démons portent des costards-cravates et les prêtres lisent depuis les graphiques des marchés boursiers.

Si c’est ce qu’est devenue «l’histoire juive», alors que nous inscrivions dans les archives ceci : les véritables Hébreux ont été enterrés sous les décombres de Gaza (NdT : et de Cisjordanie) et ce qui s’est élevé à leur place est un empire du mensonge absolu.

Mais tout empire s’effondre un jour.

source : Veterans Today Foreign Policy via Resistance 71

proposé par Amar Djerrad