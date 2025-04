Un coup de maître!

60 Views

OLIVIER CABANEL — Notre cerveau a ceci d’étrange qu’un coup reçu peut changer le sens d’une vie. C’est ce qui est arrivé au moins à deux inconnus devenus célèbres à la suite d’un coup de Baseball.

Le premier s’appelle Haruki Murakami.

Ce grand romancier japonais, couronné de distinctions a commencé sa vie d’une manière assez banale : patron d’une boite de jazz, l’alcool, le tabac, les filles…et un jour, alors qu’il s’est endormi de trop de bière dans un stade ou se joue un match de baseball, l’impact de la balle lancée va réveiller subitement Haruki. Il prend ce choc pour un ordre : « tu seras écrivain ». lien

Il ferme son club, va s’acheter un stylo, une ramette de papier, et décide de devenir écrivain. Il arrête la bière et la cigarette, devient passionné de la course à pied, et court tous les marathons de la planète.

Son premier livre « écoute la chanson du vent » décroche d’entrée le prix Gunzou., et sa « ballade de l’impossible » s’est vendue à plus de 9 millions d’exemplaires. lien

Son nom est régulièrement évoqué pour le prix Nobel de littérature. lien

Mais un autre coup a eu aussi des effets déterminants ; c’est celui qu’à reçu Edgar Cayce

Né en 1877, il représente l’une des plus troublantes énigmes de notre temps.

Son histoire commence un beau jour de printemps de 1887, il a dix ans, et rentre chez lui, en titubant, tremblant de fièvre. Sa mère le couche, appelle le médecin, qui ne peut que constater l’état de délabrement du gamin.

Mais juste avant de tomber dans le coma, une voix claire et tranquille s’élève de ce corps mourant :

« Une balle de base ball est venue frapper ma colonne vertébrale, vous devez appliquer sur ma nuque un cataplasme d’oignons et de maïs écrasé ».

Le cataplasme posé, l’enfant sombre dans un profond sommeil, et le lendemain matin, il se lève frais comme un gardon. lien

De longues années s’écoulent sans histoire, Edgar est marié, il est représentant en papeterie et photographe. Il a un ami cordonnier et guérisseur à ses heures perdues.

Cet homme, al Layne, prouve par son existence que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, car il soufre d’une maladie incurable. Cayce quant à lui a des mots de tête épouvantables, et petit a petit perd sa voix.

Son ami Layne l’implore, « guéris toi, et je me guérirai ». Alors Cayce accepte de tenter quelque chose, il se plonge dans un profond sommeil et d’une voix claire dit « je vois mon corps, il souffre d’une paralysie des cordes vocales ».

Son ami lui dit « ordonne à la circulation sanguine de se concentrer dans la région malade ! ».

Toute sa famille est au bord du lit, et soudain, ils voient son cou se congestionner et prendre une couleur lie de vin très sombre.

Quelques instant après, Cayce se réveille, guéri.

A sa demande, dès le lendemain, il se rendort pour tenter de guérir à son tour son ami.

Du fond de sa « transe », il se met à dicter une page entière que son ami transcrit. lien

Quand il se réveille, prenant connaissance de ce qui est écrit, il est abasourdi. « Mais j’ignore complètement le sens de la moitié des mots que je t’ai dicté ! Ne prend pas ces drogues, c’est surement dangereux ! » Huit jours après, son ami ayant pris ces drogues est guéri.

A partir de ce jour, Cayce va être consulté par d’innombrables patients, et va guérir des centaines de personnes, avec trois conditions : il veut que des médecins assistent aux séances, il ne veut pas voir les malades, et il n’accepte aucune rémunération lien

8976 séances ont été consignées, appelées « lectures médicales » et donne des prescriptions pour 200 maladies. Lien

Bien sûr, l’histoire de cet homme a ses détracteurs, affirmant qu’il n’y a aucune façon de démontrer que Cayce possédait un don, même pour les cas ou il est certain qu’il ait joué un rôle déterminant dans la guérison des patients. lien

Cayce s’est exercé aussi à l’art de la prophétie, et que dans ce domaine, il est difficile d’être totalement convaincu, même si on découvre qu’il avait annoncé six mois à l’avance la crise financière de 1929. lien

Il annonce trois ans à l’avance l’invasion de la Pologne préfigurant la seconde guerre mondiale.

A la question : « que pouvons nous attendre dès 1998 » ?

il déclare :

« Le communisme orthodoxe est déjà dépassé, à cause de ses iniquités. Le socialisme, tout en ayant du mérite, risque de conduire à l’oppression et à la bureaucratie toute puissante d’un gouvernement dictatorial. Le capitalisme déjà myope devient aveugle, et apparemment il est incapable de comprendre ce qu’il risque »

lien

Dans sa lecture 826-8, du 11 aout 1936, il évoque à partir de l’an 2000 le commencement d’un nouveau cycle, et le glissement de l’axe des pôles, rejoignant sans le savoir la théorie 2012. lien

Il évoque aussi la Chine, disant qu’elle va reconquérir son identité et qu’alors on ne pourra plus y interférer de l’extérieur.

Mais nombre de ces prophéties, qu’il a datées, ne se sont pas réalisées, puisqu’il annonçait la réapparition de l’Atlantide en 1968, ou 69, et le retour du Christ dans les années 1990.

John Peterson en a fait une analyse précise. lien

Alors, s’agit-il d’une imposture, ou pas ?

A chacun de choisir.

Car comme disait un vieil ami africain, « le rêve est le chemin le plus court pour aller d’un point à un autre ».