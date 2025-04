Trump a lancé la guerre des droits de douane pour se «découpler» de la Chine impériale

71 Views

par Mike Whitney. Sur https://reseauinternational.net/trump-a-invente-le-canular-des-droits-de-douane-pour-se-decoupler-de-la-chine/

L’extravagance de la politique tarifaire de Trump n’a jamais été motivée par les déficits commerciaux, la réindustrialisation ou la relocalisation des emplois aux États-Unis. Il a toujours été question de la Chine. Maintenant que Trump a soit assoupli, soit levé les droits de douane sur 90 autres pays, nous pouvons voir ce qui se passe réellement. Trump utilise l’écran de fumée des droits de douane pour mettre en œuvre sa politique de découplage, une stratégie conçue pour isoler, encercler et finalement écraser la République populaire de Chine. C’est le motif qui anime cette politique. Les droits de douane n’étaient qu’un moyen de parvenir à cette fin. Voici un extrait de CNN :

«Le président Donald Trump a annoncé une pause complète de trois mois sur tous les droits de douane «réciproques» qui sont entrés en vigueur à minuit, à l’exception de ceux de la Chine, un revirement étonnant de la part d’un président qui avait insisté sur le fait que les droits de douane historiquement élevés étaient là pour rester.

Mais des droits de douane énormes resteront en vigueur pour la Chine, la deuxième économie mondiale. En fait, Trump a déclaré qu’ils passeraient de 104% à 125% après que la Chine a annoncé mercredi des droits de douane de rétorsion supplémentaires contre les États-Unis. Tous les autres pays qui ont été soumis à des droits de douane réciproques mercredi verront les taux revenir au taux universel de 10%, a-t-il déclaré.

«Compte tenu du manque de respect que la Chine a montré envers les marchés mondiaux, j’augmente par la présente les droits de douane imposés à la Chine par les États-Unis d’Amérique à 125%, avec effet immédiat», a déclaré Trump dans son message sur les réseaux sociaux. «À un moment donné, espérons-le dans un avenir proche, la Chine se rendra compte que l’époque où elle arnaquait les États-Unis et d’autres pays n’est plus tenable ni acceptable», a-t-il écrit».

Le «manque de respect» de la Chine ? Trump définit donc la politique commerciale américaine en se basant sur des ressentiments ?

Ce n’est tout simplement pas une explication crédible. Il se passe autre chose.

La Chine est prise pour cible parce que son ascension fulgurante et sa croissance explosive en font une menace pour l’hégémonie mondiale des États-Unis. C’est pourquoi la Chine est dans le collimateur de Washington. En imposant des droits de douane prohibitifs de 125% sur les exportations chinoises, Trump indique que l’ère des marchés intégrés dans un système mondialisé est révolue. Le monde est en train d’être redivisé en blocs en guerre par les riches capitalistes occidentaux qui ne peuvent pas rivaliser avec le modèle chinois dirigé par le gouvernement, qui contrôle les industries critiques du pays et réinvestit des profits massifs dans les infrastructures vitales, l’éducation, la R&D et la technologie. Le modèle hautement financiarisé de l’Occident, qui dépend de plus en plus de l’écrémage des titres toxiques et des rachats d’actions, ne peut se transformer en une puissance manufacturière capable de rivaliser avec la Chine sur un pied d’égalité. Au lieu de cela, il doit utiliser son influence déclinante pour secouer le système avec un feu d’artifice inattendu (les droits de douane) qui envoie des ondes de choc à travers le système et sème la panique sur les marchés. Ces spectacles artificiels, qui frisent le terrorisme économique, font partie du répertoire de l’Oncle Sam, utilisé pour mater l’opposition et maintenir la fragile emprise de Washington sur le pouvoir.

Mais sont-ils efficaces ?

Trump semble le penser. Voici Trump avec ses amis milliardaires discutant du «massacre» qu’ils ont fait lorsque Trump a assoupli les droits de douane et que les marchés se sont envolés.

Nous aurions dû voir clair dans ce canular dès le début. Après tout, si Trump voulait vraiment relocaliser les emplois aux États-Unis, n’aurait-il pas convoqué un groupe d’experts et d’économistes de haut niveau pour élaborer une politique industrielle qui fournirait une feuille de route pour la suite des choses ? N’aurait-il pas étudié la faisabilité d’une réindustrialisation dans un pays qui a déjà fermé la plupart de ses usines et qui ne dispose plus d’une main-d’œuvre formée pour occuper les emplois qui sont sur le point d’être créés ? Et n’aurait-il pas sollicité le soutien de riches capitalistes qui pourraient être persuadés de réaliser les investissements à long terme nécessaires à un projet industriel de cette ampleur ?

Si, il l’aurait fait. Mais il n’a rien fait de tout cela, car il n’était sérieux sur aucun de ces points. Toute cette histoire de droits de douane n’était qu’un tour d’illusionniste visant à créer un prétexte pour attaquer la Chine. C’est pourquoi il a été si facile pour Trump de mettre fin à la mascarade d’un simple geste de la main, comme si de rien n’était. Parce que rien n’avait été fait. Tout cela n’était qu’un spectacle de lumière sans aucune substance réelle.

Et personne ne défend mon argument selon lequel «il était seulement question de la Chine» mieux que le bras droit de Trump, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Regardez cette vidéo de Mnuchin se vantant d’avoir dupé la Chine.

@BehizyTweets

«Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin vient de révéler que le président Trump avait tendu un piège et que la Chine était tombée dedans. «C’était la stratégie du président… On pourrait même dire qu’il a poussé la Chine dans une mauvaise position. Ils ont réagi. Ils se sont montrés au monde entier comme les mauvais acteurs, et nous sommes prêts à coopérer avec nos alliés et nos partenaires commerciaux qui n’ont pas exercé de représailles». «Ce n’était pas un message difficile. Ne ripostez pas. Tout ira bien». La Chine a vraiment merdé».

Bessent est évidemment ravi que lui et Trump aient pu «jouer un tour» à la Chine. Bessent pense que c’est une bonne politique. Et, bien sûr, le peuple américain – dont la plupart se méfient de la Chine au départ – est d’accord. «La Chine nous arnaque», déclare le président dont le compte bancaire du pays est à découvert de 36 000 milliards de dollars et dont le pays vit de «la générosité des étrangers». «La Chine nous vole nos emplois», disent les chefs d’entreprise qui ont déraciné leurs entreprises et leurs usines et les ont expédiées en Chine pour profiter de la main-d’œuvre bon marché et de la sécurité gratuite. Mais maintenant, la Chine doit être écrasée pour avoir voulu concurrencer «ses supérieurs» aux États-Unis. Maintenant, la Chine doit être «mise au pas».

N’est-ce pas ce qui se passe réellement ? (Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes) N’est-ce pas en réalité un cas de rancœur ?

En effet, c’est cela. La Chine a dépassé les États-Unis en tant que capitale mondiale de la fabrication grâce à son intelligence, son travail acharné, son ingéniosité et un modèle organisationnel (le recyclage des bénéfices dans l’activité productive) qui est le résultat d’une bonne gouvernance. C’est pourquoi la Chine dépasse rapidement les États-Unis dans les domaines de la science, de la technologie, de l’IA, de l’informatique quantique, de la robotique et de presque tout le reste. Parce qu’ils sont gouvernés par des personnes qui aspirent à créer une civilisation dans laquelle les individus et la communauté réalisent leur plein potentiel. C’est pourquoi le pays tout entier est sillonné de lignes de trains à grande vitesse reliant des villes futuristes et brillantes, dans une vision de la modernité du XXIe siècle qui n’a pas d’équivalent dans le monde d’aujourd’hui. Quoi que l’on puisse penser de la Chine, force est d’admettre qu’en tant que civilisation et société, elle va dans la bonne direction, tandis que les États-Unis, délabrés, usés et profondément polarisés, sont en déclin.

Quoi qu’il en soit, le succès de la Chine a suscité une grande jalousie parmi les élites occidentales, qui sont désormais déterminées à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour revenir à l’époque d’après-guerre, lorsque l’économie mondiale était à leur portée et que «l’ordre fondé sur des règles» était la seule option. L‘objectif est de «contenir la croissance de la Chine», ce qui revient à saper le développement de la Chine à chaque occasion. Cette stratégie particulière a même un nom. Il s’agit du «découplage», qui désigne le processus par lequel les États-Unis (et d’autres pays occidentaux) réduisent leur interdépendance économique, technologique et financière avec la Chine. En d’autres termes, les élites occidentales veulent mettre fin autant que possible au commerce avec la Chine, ce qui conduira à l’isolement, à l’encerclement et, à terme, à un changement de régime. Cela vous semble familier ?

Le truc, c’est de faire croire que le «découplage» (l’isolement économique) est imposé aux États-Unis, c’est pourquoi Trump ne cesse de répéter la phrase absurde : «La Chine nous arnaque».

Juste pour clarifier ce point : la Chine fournit aux consommateurs américains des marchandises de qualité qui nécessitent des ressources, des usines et des investissements coûteux en échange de feuilles de papier vertes de valeur décroissante. À quelle extrémité de l’accord préféreriez-vous être ?

Prenez une minute pour regarder cette courte vidéo avec l’économiste Larry Summers qui explique que la Chine ne trompe personne en produisant des biens bon marché qu’elle est prête à échanger contre des dollars américains.

Lawrence Summers : «Si la Chine veut nous vendre des choses à des prix vraiment bas et que la transaction est la suivante : soit nous obtenons des capteurs solaires, soit nous obtenons des batteries que nous pouvons mettre dans des voitures électriques, et nous leur envoyons des morceaux de papier que nous imprimons. Pensez-vous que c’est une bonne affaire pour nous ou une mauvaise affaire pour nous ?»

Qualifier cela de «tromperie» comme le dit à juste titre Summers devrait être rejeté en bloc. En fin de compte, qui est le plus «trompé» : la partie qui fait le travail difficile de produire des biens à des prix très bas avec des marges très faibles, ou la partie qui imprime simplement une quantité pratiquement infinie de monnaie fiduciaire pour payer tout cela ?

En bref, la «polémique sur les droits de douane» n’était qu’un moyen de lancer la nouvelle politique (qui consiste à découpler) visant à intensifier l’hostilité entre Washington et Pékin. Dans cette optique, j’ai posé la question suivante à Grok :

Le président Trump soutient-il le découplage avec la Chine ?

«Oui, l’ancien président Donald Trump a été un fervent défenseur du découplage avec la Chine, tant pendant sa présidence (2017-2021) que dans ses activités politiques ultérieures à partir d’avril 2025…

Trump a déclenché une guerre commerciale avec la Chine en 2018 en imposant des droits de douane sur des milliards de dollars de marchandises chinoises… En 2018, les États-Unis ont imposé des droits de douane sur 50 milliards de dollars d’importations chinoises, suivis de droits de douane supplémentaires sur 200 milliards de dollars supplémentaires en 2019… Trump a présenté cette mesure comme une étape nécessaire pour se «découpler» de l’économie chinoise.

Trump a interdit aux entreprises américaines d’utiliser des équipements de géants chinois des télécommunications tels que Huawei et ZTE, invoquant des risques pour la sécurité nationale. Il a également fait pression pour que des restrictions soient imposées à TikTok et WeChat, arguant qu’elles constituaient une menace pour la confidentialité des données et pouvaient être utilisées à des fins d’espionnage… Il a encouragé ses alliés à exclure Huawei de leurs réseaux 5G, dans le cadre d’un effort plus large visant à réduire la dépendance technologique à l’égard de la Chine…

Lors de sa campagne présidentielle de 2024, Trump a appelé à plusieurs reprises à des mesures encore plus sévères contre la Chine, notamment à une augmentation des droits de douane (proposant des taux allant jusqu’à 60% sur tous les produits chinois) et à une refonte complète des relations commerciales. Dans un discours prononcé dans l’Ohio en mars 2024, il a déclaré : «Nous allons nous dissocier de la Chine comme jamais auparavant. Ils nous ont arnaqués pendant des décennies, et il est temps d’y mettre fin».

Trump a fait valoir que le découplage protégerait les emplois américains, renforcerait l’économie et réduirait les risques pour la sécurité nationale. Dans un message de janvier 2025, il a écrit : «La Chine a profité de nous pendant trop longtemps. Nous devons couper le cordon et tout construire ici, chez nous».

À partir de 2025, cependant, son ton s’est durci, mettant moins l’accent sur la négociation et davantage sur la confrontation…

Les messages publiés sur Twitter au début de l’année 2025 montrent que Trump a renforcé sa position anti-Chine, ses partisans louant sa «fermeté»». Grok

Donc, Trump est un grand partisan du découplage, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir.

De plus, les politiques intransigeantes de Trump envers la Chine sont regroupées sous la rubrique à consonance patriotique du «nationalisme économique», comme si les travailleurs américains tiraient un quelconque bénéfice de la hausse des prix et de l’inflation galopante. Le fait est cependant que les gens ordinaires souffriront énormément du découplage et verront leur niveau de vie baisser encore davantage. En effet, cette politique n’a pas pour but de créer des emplois, d’augmenter les salaires, d’améliorer les soins de santé ou de fournir une éducation à moindre coût. Elle vise à préserver l’emprise de Washington sur le pouvoir mondial afin que les élites occidentales corrompues puissent semer davantage le trouble tout en plongeant le pays dans la dette et le désespoir. Voici d’autres propos de Grok :

«De nombreux économistes prévoient que ces droits de douane de grande envergure accéléreront l’inflation et freineront la croissance économique américaine, entraînant une stagflation alors que la croissance économique vacille alors même que les prix restent douloureusement élevés… De plus, il est peu probable que la Chine baisse ses droits de douane pour apaiser Trump ; au contraire, elle a riposté en imposant des droits de douane de 34% sur les marchandises américaines. L’augmentation des droits de douane des deux pays réduira les échanges bilatéraux.

Si la Chine peut survivre sans importer la plupart des 125 milliards de dollars de marchandises américaines, les États-Unis et de nombreux autres pays continueront à dépendre de la Chine pour diverses pièces et composants. Même si les États-Unis importent des marchandises d’autres pays, ces pays dépendront toujours de la Chine pour les pièces détachées.

Contradictions potentielles et conséquences économiques

Les droits de douane réciproques de Trump risquent de provoquer une récession auto-infligée aux États-Unis. Ils pourraient également créer de la confusion et avoir des conséquences inattendues… Il y a sept ans, la première vague de droits de douane de Trump a augmenté le coût des produits chinois de 20%, mais les importations américaines en provenance de Chine ont continué à augmenter…

À l’avenir, même si les droits de douane sur les produits chinois atteignent 54%, les États-Unis devront continuer à acheter en Chine. En revanche, les produits américains, tels que le soja ou le pétrole brut, ont une compétitivité limitée en Chine. Les droits de douane de rétorsion de la Chine à l’encontre des États-Unis les obligeront à trouver d’autres marchés, ce qui entraînera des pertes pour les exportateurs américains de soja et de pétrole brut». Grok

Qu’est-ce qui, dans cet extrait, ressemble à une «bonne affaire» pour le peuple américain ?

Aucun. Tout est mauvais. Et la seule lueur d’espoir dans toute cette affaire lamentable est le fait que le peuple américain s’oppose à cette politique parce qu’il sait qu’elle lui nuira. Jetez un coup d’œil à cette enquête du PEW :

«Droits de douane sur la Chine

Les droits de douane sont un autre élément clé de la politique étrangère de Trump. L’augmentation des droits de douane sur la Chine, en particulier, reçoit plus d’évaluations négatives que positives… Beaucoup plus de personnes pensent que l’augmentation des droits de douane sur la Chine sera néfaste pour les États-Unis que de personnes pensent qu’elle sera bénéfique, bien qu’environ un quart d’entre elles estiment qu’elle n’aura aucun effet ou sont incertaines.

Les opinions sur l’impact personnel des droits de douane sont également négatives : les Américains sont environ cinq fois plus susceptibles de dire que l’augmentation des droits de douane sur la Chine sera néfaste pour eux que de dire qu’elle sera bénéfique.

Les républicains sont plus susceptibles que les démocrates de dire que l’augmentation des droits de douane sur la Chine sera bénéfique pour les États-Unis et pour eux-mêmes. Pourtant, en ce qui concerne l’impact personnel de ces droits de douane, les républicains sont plus susceptibles de dire que l’impact sera négatif (30%) que positif (17%), même si une part importante exprime son incertitude ou prévoit que les droits de douane auront un impact personnel limité».

Ainsi, il existe au moins une faible majorité d’Américains qui s’opposent au découplage, aux provocations et incitations incessantes, et à la guerre inutile de Trump contre la Chine. Espérons que cette majorité tienne bon.

source : The Unz Review