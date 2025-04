151 Views

Aujourd’hui, je parle à Patrik Baab, l’un des meilleurs et des plus critiques journalistes internationaux d’Allemagne. M. Baab est l’auteur du livre à succès en langue allemande « Des deux côtés du front« , dans lequel il partage ses expériences de voyage dans le Donbass. Il a également travaillé pendant de nombreuses années en tant que rédacteur pour la North German Broadcasting Company (NDR) et a été enseignant dans deux universités. Les publications de Patrik Baab peuvent être trouvées ici : patrikbaab.de, buchkomplizen.de/buecher/politik/geopolitik/auf-beiden-seiten-der-front.html.