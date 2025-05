👁‍🗨 82% des Israéliens sont favorable au nettoyage ethnique, et appels à l’extermination des Gazaouïs (Daniella Weiss)

👁‍🗹 82 % des IsraĂ©liens soutiennent le nettoyage ethnique Ă Gaza, selon un sondage

Par Quds News Network , le 22 mai 2025

Le sondage rĂ©vĂšle Ă©galement que 93 % des IsraĂ©liens pensent que le commandement biblique â€œĂ©liminer Amalek” s’applique encore aujourd’hui. Suivi de Le vice-prĂ©sident de la Knesset appelle Ă des exĂ©cutions massives Ă Gaza &

Un membre du CongrĂšs amĂ©ricain suggĂšre que Gaza devrait ĂȘtre “atomisĂ©e”

Palestine occupĂ©e – Un nouveau sondage rĂ©vĂšle un soutien alarmant des Juifs israĂ©liens au nettoyage ethnique Ă Gaza. PubliĂ© jeudi dans Haaretz, ce sondage montre que 82 % des IsraĂ©liens juifs soutiennent le projet d’expulsion des Palestiniens natifs de la bande de Gaza.

Le sondage a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© en mars par l’un des chercheurs de l’universitĂ© Penn State. Il a interrogĂ© 1 005 Juifs Ă travers IsraĂ«l.

À la question de savoir si l’armĂ©e israĂ©lienne devrait agir comme les IsraĂ©lites bibliques sous JosuĂ© Ă JĂ©richo, c’est-Ă -dire tuer tous les habitants d’une ville conquise, 47 % ont rĂ©pondu oui.

Plus de 65 % des personnes interrogĂ©es croient en une incarnation moderne d’Amalek, un ennemi biblique des Juifs. Parmi celles-ci, 93 % pensent que le commandement biblique “d’effacer Amalek” s’applique encore aujourd’hui.

Le soutien aux expulsions forcées a fortement augmenté.

82 % sont favorables Ă l’expulsion de tous les Palestiniens de Gaza. Plus de la moitiĂ© (56 %) soutiennent Ă©galement l’expulsion des Palestiniens natifs de Gaza mais citoyens israĂ©liens. En 2003, ces opinions Ă©taient moins rĂ©pandues, avec respectivement 45 % et 31 %.

Les IsraĂ©liens laĂŻques sont Ă©galement favorables Ă des mesures radicales. Parmi eux, 69 % soutiennent l’expulsion de la population de Gaza et 31 % sont favorables Ă une destruction de JĂ©richo inspirĂ©e de la Bible.

Cette tendance est plus marquĂ©e chez les jeunes gĂ©nĂ©rations. Parmi les IsraĂ©liens juifs de moins de 40 ans, 66 % sont favorables Ă l’expulsion des citoyens palestiniens autochtones et 58 % Ă la rĂ©pĂ©tition de la conquĂȘte de JĂ©richo. Seuls 9 % des hommes de moins de 40 ans, soit les plus susceptibles de servir dans l’armĂ©e, rejettent toute idĂ©e d’expulsion ou de gĂ©nocide.

Les spécialistes estiment ces croyances particuliÚrement bien enracinées.

“Le sionisme est un mouvement colonialiste qui cherche Ă dĂ©placer la population autochtone”, a reconnu le quotidien Haaretz. “De tels plans se heurtent gĂ©nĂ©ralement Ă une violente rĂ©sistance de la population indigĂšne, suscitant des appels Ă son expulsion. Toute colonisation comporte donc un risque de nettoyage ethnique et de gĂ©nocide, comme on l’a vu en AmĂ©rique du Nord aux XVIIe-XIXe siĂšcles ou en Namibie au dĂ©but du XXe siĂšcle”.

Traduit par Spirit of Free Speech

https://qudsnen.co/82-of-israelis-support-ethnic-cleansing-in-gaza-poll-finds/

👁‍🗹 Le vice-prĂ©sident de la Knesset appelle Ă des exĂ©cutions massives Ă Gaza…les hĂ©ritiers du nazisme.

Par Quds News Network , le 22 mai 2025

Palestine occupĂ©e – Le vice-prĂ©sident de la Knesset, Nissim Vaturi, a ouvertement appelĂ© Ă des exĂ©cutions massives Ă Gaza, intensifiant les craintes d’un gĂ©nocide des Palestiniens par IsraĂ«l.

Vaturi, membre du Likoud, le parti du Premier ministre Netanyahu, a déclaré :

“Nous devons sĂ©parer les femmes et les enfants et tuer les adultes Ă Gaza. Nous sommes trop indulgents”. Il a ajoutĂ© : “Qui est innocent Ă Gaza ? Des civils sont sortis et ont massacrĂ© des gens de sang-froid”.

Vaturi a Ă©galement qualifiĂ© les Palestiniens d’“ordures et de sous-hommes” et a affirmĂ© :

“Personne dans le monde ne veut des civils de Gaza. Tout le monde les pousse vers IsraĂ«l”.

Le législateur est allé plus loin en menaçant la ville de Jénine, en Cisjordanie, en déclarant :

“Nous allons bientĂŽt transformer JĂ©nine en Gaza”. Il a appelĂ© Ă sa destruction, dĂ©clarant : “Ne vous donnez pas la peine de chercher des terroristes. S’il y en a un dans une maison, dĂ©truisez la maison. Dites aux femmes et aux enfants de sortir”.

Ce n’est pas la premiĂšre remarque gĂ©nocidaire de Vaturi. Il a dĂ©jĂ dĂ©clarĂ© :

“Gaza et ses habitants doivent ĂȘtre brĂ»lĂ©s. Je n’ai aucune pitiĂ© pour eux”.

Sur les réseaux sociaux, il a appelé à bombarder les entrepÎts alimentaires de Gaza pour

“faire sentir aux Palestiniens que les portes de l’enfer se sont ouvertes”.

Dans un message, il a partagĂ© une carte des colonies israĂ©liennes prĂ©vues Ă Gaza, en Ă©crivant : “VoilĂ Ă quoi ressemble la victoire totale !”

Vaturi a accusĂ© les manifestants israĂ©liens qui appellent Ă la fin du gĂ©nocide en Ă©change de la libĂ©ration des prisonniers israĂ©liens d’ĂȘtre “un bras armĂ© du Hamas”. Il a Ă©galement laissĂ© entendre qu’IsraĂ«l pourrait recourir Ă l’arme nuclĂ©aire s’il ne recevait pas d’armes amĂ©ricaines dans une future guerre avec l’Iran, dĂ©clarant :

“Nous devrons user de tous les moyens à notre disposition”.

Ses dĂ©clarations interviennent alors que le gĂ©nocide Ă Gaza empire. Depuis octobre 2023, IsraĂ«l a tuĂ© plus de 53 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. L’armĂ©e israĂ©lienne poursuit son blocus, interdisant l’accĂšs Ă la nourriture, aux mĂ©dicaments et Ă l’aide humanitaire. Des dizaines de personnes sont mortes de faim. Des centaines de milliers d’autres sont blessĂ©es, portĂ©es disparues ou piĂ©gĂ©es sous les dĂ©combres.

Les dirigeants israéliens ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien au nettoyage ethnique de Gaza. Selon des sondages récents, plus de 80 % des Israéliens juifs soutiennent le nettoyage ethnique des Palestiniens.

MalgrĂ© l’indignation internationale et les mandats d’arrĂȘt dĂ©livrĂ©s par la Cour pĂ©nale internationale, les dirigeants israĂ©liens continuent de prĂŽner le gĂ©nocide et les massacres Ă Gaza.

Traduit par Spirit of Free Speech

👁‍🗹 Daniella Weiss, la “marraine des colons” israĂ©liens, avec la ligne directe de Netanyahu & ses projets sanguinaires pour Gaza

“Les frontiĂšres de la patrie des Juifs sont l’Euphrate Ă l’est & le Nil au sud-ouest. Ça prendra peut-ĂȘtre un an, trois ans, mais ça se fera. Il ne restera aucun Arabe Ă Gaza”. Une hĂ©ritiĂšre du nazisme…