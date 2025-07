Les Empires s’affrontent obstinément

86 Views

Par Normand Bibeau & Robert Bibeau

Thierry Meyssan, dans sa mise au point géopolitique l’attaque terroriste américano-israélienne contre l’Iran (Thierry Meyssan) – les 7 du quebec défonce quelques portes ouvertes et énonce une tautologie lorsqu’il déclare que les mercenaires génocidaires SIONAZIS israéliens de «ce peuple réactionnaire tout entier» « agissent avec la collaboration des USA« . https://les7duquebec.net/archives/300579.

Comme s’il voulait apporter une contribution significative à la compréhension des enjeux de ces agressions terroristes à la PEARL HARBOR que les mercenaires SIONAZIS israéliens agissent sous la dictée et dans l’intérêt de l’impérialisme mondial: allemand, britannique, français, canadien et italien en général et, américain en particulier, pour expulser les rivaux «orientaux», chinois, russes, iraniens des champs pétrolifères et s’en emparer pour le seul profit des capitalistes «occidentaux» en guerre, tantôt ouverte, tantôt secrète, contre leurs concurrents capitalistes «orientaux».

Ainsi, tous savent que l’essentiel des arsenaux militaires et la propagande démagogique des terroristes SIONAZIS israéliens sont constitués de matériel de guerre militaire américain, depuis les avions jusqu’aux missiles, à l’information logistique, à l’identification par satellites des cibles civiles et militaires visées et du matériel de propagande de guerre, depuis les médias mainstream à la solde des milliardaires et de leurs succursales européennes, REUTER et AFP.

Ces faits patents, avérés, n’apprennent rien de nouveau, ce que ces agressions terroristes révèlent de nouveau, c’est la participation active et déclarée des vassaux européens et moyen-orientaux «pro-occidentaux» à la guerre contre les vassaux «pro-orientaux» de la Chine et de la Russie comme l’ont démontré l’usage autorisé des espaces aériens, du ravitaillement en vol, de l’usage des bases militaires pour le décollage et l’atterrissage, la protection et le renseignement des terroristes SIONAZIS et américains dans leur guerre ouverte contre l’alliance «orientale» et la soumission de l’alliance «orientale» aux diktats «occidentaux» comme le prouvent les ordres «chinois et russe» à l’Iran de «limiter ses représailles» et d’accepter un «cessez-le-feu bidon» et de se ridiculiser en participant à de «nouvelles négociations bidons» pendant que les mercenaires SIONAZIS israéliens pour le compte des USA/OTAN complètent le génocide des palestiniens martyrs et poursuivent leur mission d’assassiner les experts iraniens.

Lorsque Meyssan opine que les U$A ont «protégé» l’Iran d’une agression nucléaire SIONAZIE en la bombardant de manière barbare, il expose ouvertement sa mission d’exonérer et de cautionner TROMP pour ses crimes de guerre contre l’humanité et de génocide auquel il se livre de facto en armant, finançant et protégeant l’État SIONAZI des justes représailles palestiniennes, libanaises, Yéménites et iraniennes.

TR0MP comme tous les politiciens capitalistes est un menteur viscéral, un parjure absolu qui se fait élire sur des promesses qu’il n’entend jamais respecter, ce qui a pour fonction d’occulter et de mystifier les médias mainstream et tous les idéologues stipendiés par la bourgeoisie.

Lorsque Meyssan allègue que l’OTAN est «morte ce week-end», il mésinterprète les conséquences véritables de la tenue de «Trois heures du dernier sommet de l’OTAN», un sommet aux termes duquel, tous les États membres, en plus de se prosterner de la manière la plus ignoble et humiliante face à cette agression contre le « droit international« , ont voté à l’unanimité de se soumettre, sans discussion, ni débat, servilement et totalement, aux diktats du «duce-führer-empereur» de l’alliance «occidentale», l’imbuvable agent orange des capitalistes, le décadent et dégénéré TROMP et se sont obligés à porter à 5% leur budget militariste par l’endettement et les coupures des budgets sociaux.

Qu’est-ce que ces États va$$aux pouvaient faire de plus pour assurer la pérennité de l’OTAN et sa préparation à la 3e Guerre mondiale pour l’accomplissement du LEBENSRAUM 2.0 sur la Fédération de Russie; par la guerre en Palestine, au Liban, en Syrie, au Yémen; contre le dauphin chinois par la «guerre commerciale, la guerre des tarifs»; sur l’Orient par la guerre contre l’Iran, et à terme, une agression «globale=mondiale» contre l’alliance «orientale»? https://reseauinternational.net/moyen-orient-lattaque-des-etats-unis-vise-la-chine-a-travers-liran/

Ce que les agressions terroristes contre l’Iran augurent ce n’est pas la disparition de l’OTAN et de l’Union européenne comme le suggère Meyssan mais la disparition des BRICS+ alors que ses membres et «membres invités»: Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte et Turquie ont participé activement aux agressions militaires d’un membre fondateur: l’Iran. Voir: l’attaque terroriste américano-israélienne contre l’Iran (Thierry Meyssan) – les 7 du quebec

Ainsi, en autorisant l’usage de leur espace aérien et que les bases militaires américaines sur leur sol et sur celui de leurs va$$aux quatarie, koweïtien et dohatien servent directement les agressions contre l’Iran prouvent que «les pommes pourries ont pourrie tout le corps de pommes des BRICS+».

Alors que les membres et aspirants membres des BRICS+ du Moyen-Orient se faisaient complices des agressions militaires contre l’Iran, l’Afrique du sud signait un traité d’«amitié» avec les U$A, l’Inde agressait le Pakistan et le Brésil, la Chine et la Russie demandaient à l’Iran d’offrir «son autre joue» aux terroristes USA/SIONAZIS israéliens et de retomber dans le piège infâme des négociations de capitulation et d’abandon de son droit inaliénable à l’usage civile de l’énergie atomique et à la dictature de l’agent des U$A en Iran, le renégat Pezehskian, l’assassin de Raïssi. Voir l’article : « Cessez-le-feu entre l’Empire américano-israélien terroriste et l’Iran? » (Jacques Baud) – les 7 du quebec.

Les BRICS+ sont à l’agonie comme le prouvera leur prochain sommet au Brésil qui sera saboté par la présidence argentine du président pro-USA/SIONAZIS israéliens, l’homme à la tronçonneuse contre les programmes sociaux en Argentine et l’ennemi juré du prolétariat argentin, l’exécrable Javier Milei. Lire l’article https://reseauinternational.net/lempire-du-chaos-passe-a-la-vitesse-superieure-dans-sa-guerre-contre-les-brics/

Les «chevaux de Troie de l’Occident» au sein des BRICS+, cette grenouille qui voulait devenir plus grosse que le boeuf, sont maintenant plus nombreux que les «pro-orientaux» et la seule façon pour la Chine que «ses investissements capitalistes» n’enrichissent pas ses ennemis consistera à saborder les BRICS+ à l’avantage de l‘Organisation de Coopération de Shanghai et à investir massivement en Russie, son seul «ami sans limite» accomplissant par le fait même son propre LEBENSRAUM 3.0 sur son voisin russe. D’ailleurs, à bien y réfléchir, de quoi la Chine et la Russie, ont-ils besoin pour se développer mutuellement?

La Chine, le second pays le plus peuplé sur terre, dotée d’un système social autoritaire «démocratique» performant, d’une main d’oeuvre éduquée et soumise, abondante, et de l’industrie de production de biens de consommation la plus développée au monde. Elle a besoin de marché et de ressources naturelles: clients, pétrole, gaz naturel, matières premières stratégiques et terres rares.

La Fédération de Russie, le plus vaste pays de la planète, 17,1 millions de kilomètres carrés, un continent à elle seule, dotée d’un système social autoritaire «démocratique» compatible avec celui de la Chine et tout aussi performant. La Russie manque de main d’oeuvre, d’une industrie de biens de consommation et de conglomérats d’extraction des matières premières de premier plan. La Russie a besoin de biens de consommation a échangé contre ses innombrables ressources naturelles.

Les deux États sont unis par l’agression commune de l’Occident collectif qui les pousse l’un vers l’autre inexorablement par sa volonté d’exploiter sans pitié la main d’oeuvre chinoise et de piller les ressources naturelles russes.

Pour réaliser son entreprise de LEBENSRAUM 2.0 sur la Chine et la Russie, les U$A et l’occident collectif ont recours aux techniques qu’ils ont employé contre l’URSS, le bloc de l’Est et la République populaire de Chine: la corruption des dirigeants, la subversion des gouvernements, l’infiltration de «chevaux de Troie», le tout conduisant à des coups d’État de palais ou à des prises de pouvoir par des élections «démocratiques» bourgeoises truquées.

Chacune de ces manoeuvres s’exercent présentement sous les yeux d’un monde lobotomisé par la propagande des médias mainstream des milliardaires. Qu’il suffise de mentionner: les ouïghours en Chine; la guerre par «proxys» en Ukraine; la tentative de coups d’État de Prigogine en Russie; l’infiltration de «chevaux de Troie» au sein des BRICS+; les attaques terroristes en Russie et celle contre la flotte d’avions stratégiques russes; les attaques terroristes en Iran, toutes ces opérations couvertes par le brouillard de guerre d’une propagande démagogique démentielle à la Goebbels consistant à répéter les mensonges les plus grossiers imaginables tellement souvent et tellement unanimement que l’opinion publique les croient comme vérité et se déclarent prêts à mourir pour la patrie bourgeoise.

Là où le bat blesse, c’est que les adversaires capitalistes chinois et russes connaissent parfaitement ces techniques de manipulation et de conditionnement de l’opinion publique pour en avoir profiter pour prendre le pouvoir et s’y maintenir, dès lors, ils savent s’en protéger et les utiliser à leurs profits comme le prouvent leur influence dans le Sud Global.

Lorsque la corruption, la subversion et les coups d’État ne suffisent plus à imposer la dictature de l’une ou l’autre des factions de la bourgeoisie alors il ne reste que la guerre totale et c’est là où le monde capitaliste en est, et à moins que ceux qui de «chair à patrons seront transformés en chair à canons» ne déclenchent une révolution prolétarienne et ne triomphent, l’avenir de l’humanité sur notre «planète bleu» sous la dictature de la bourgeoisie tire à sa fin, qu’on se le dise.

Vous pouvez lire tous les commentaires de cet article ici :

https://les7duquebec.net/archives/300579#comments