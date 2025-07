C’est PAS Israël qui commande, c’est les USA !

La main qui donne est plus haute que celle qui reçoit

L’idéologie dominante est l’idéologie de la classe dominante.

Une idéologie malencontreuse qu’on rencontre très souvent aujourd’hui chez les commentateurs des événements concernant Israël et les USA et leurs diverses guerres consiste à dire, à croire, ou à sous-entendre, le plus souvent sans même que ceux qui parlent s’en rendent compte, que c’est Israël qui commande aux USA. C’est totalement faux ! ce sont les USA qui commandent. Israël agissant pour tout ce qui est essentiel sous les ordres des USA.

Cette idéologie qui imprègne très souvent les discours, est diffusée en cachette par le pouvoir afin que, dans le spectacle, les USA n’apparaissent pas comme le vrai coupable. C’est ainsi que les USA se cachent derrière Israël.

Pour prouver ce que j'avance, je vous propose quelques articles :

0°) LA MAIN QUI DONNE EST PLUS HAUTE QUE LA MAIN QUI REÇOIT !

1°) Israël est-il un porte-avions américain ?

2°) Et bien si ! Israël est bien un porte-avions américain !

3°) La brèche – Les USA commandent à Israël qui commande à la fRANCE

(La raison pour laquelle on peut facilement se tromper, et pour laquelle les USA peuvent faire croire que c’est Israël qui commande)

Complément concernant la « guerre des douze jours » contre l’Iran déclenchée le 13 juin 2025… officiellement par Israël.

Telles sont les manières des cowboys : Les Américains n’ont jamais respecté un seul traité de paix !

Déjà, les cow-boys tuaient les chefs Indiens venus signer de tels traités. Ils les tuaient dès qu’ils arrivaient dans le camp militaire américain. Avant-même qu’ils soient descendus de cheval. C’est comme ça qu’ils ont eu Hassan Nasrallah ; ils lui ont parlé de négociations alors il s’est pas méfié. C’est comme ça qu’ils ont roulé l’Iran : ils l’ont endormi en parlant d’un traité de paix, et lui ont immédiatement après tiré dessus avec leur porte-avions nommé « Israël ».

Ce n’est pas Netanyahou qui a tordu le bras à Trump, c’est Netanyahou qui a obéi à l’ordre de Trump ! Et cet ordre d’attaquer l’Iran est tombé pile au meilleur moment : au moment où l’Iran ne se méfiait pas à cause de prétendues négociations.

Je serai toujours étonné de la naïveté des gens qui discutent avec les Américains. Que ce soit Kadhafi en 2004 qui accepte de ne pas acquérir la bombe atomique à condition qu’on le laisse tranquille, Que ce soit Poutine en 2014 avec les accords de Minsk, ou que ce soit Nasrallah qui signe un cessez-le-feu avec ce 51éme État des États-unis qu’est Israël. Il n’y a que la Corée du Nord qui ne soit pas tombée dans le panneau !

