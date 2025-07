Zimmervald 1915, contre le nationalisme et le patriotisme étriqué (Julien Chuzeville)

72 Views

L’internationalisme contre la première Guerre mondiale, Smolny, Toulouse, 2024.

Ce recueil de textes et documents présentés et annotés par J. Chuzeville vient à point nommé pour souligner l’importance politique malgré son caractère extrêmement minoritaire de ce qui devint le mouvement de Zimmervald, appel éclatant à s’opposer du point de vue internationaliste à la guerre et à la défense de la patrie.

Ce mouvement non homogène sera en partie à l’origine de ce qui deviendra pour une très brève période la Troisième Internationale, l’Internationale de la Révolution Mondiale (1919). Il s’agit grâce à ce livre, de retrouver l’histoire de Zimmerwald au-delà des mythes et de « restituer toute la complexité des enjeux de cette conférence.» p.12.

Toutes les résolutions de la seconde Internationale allaient dans le même sens formel : « les socialistes doivent tout faire pour empêcher le déclenchement d’un conflit, et au cas où la guerre éclaterait néanmoins, ils ont le devoir de s’entremettre pour la faire cesser promptement (…) et précipiter la chute de la domination capitaliste». p.19.

Cela ne fut nullement le cas et à l’exception de quelques minorités révolutionnaires disparates, les nationalismes et les patriotismes belliqueux l’emportèrent dans tous les camps. Cette leçon historique indispensable est aujourd’hui encore d’une criante actualité.

L’ouvrage de Julien Chuzeville, est ainsi non seulement une partie substantielle de l’héritage politique prolétarien mais surtout une indication sur notre position dans les cas du déclenchement de nouvelles guerres capitalistes. Nous avons déjà pris position sur cette question notamment dans notre texte : « Guerres capitalistes V.S. Insurrections armées » dans notre revue Matériaux Critiques N°5, ainsi que sur notre

site : https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes