Guerre économique mondiale: les timides prétentions des BRICS-tiers-mondistes (Scott Ritter)

par Nouveau Monde. Source : Nouveau Monde

«Aucun plan d’affaires ne peut survivre au chaos que le Grand Capital américain et occidental (via Trump le débile) impose à la planète toute entière. Donc, selon Scott Ritter, les options sont simples : soit tu fermes boutique, soit tu fais comme si Trump n’existait pas, tu l’ignores». Mais comment ignorer le Grand Capital Impérial et le dollar hégémonique dans cette fournaise apocalyptique ? Impossible! L’Empire nous entraînera dans son autodestruction incontrôlée ou alors nous – prolétaires internationaux – contrôlerons leur destruction programmée.