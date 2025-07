Le petit Macron – l’émule du petit Napoléon – en appel aux armes contre la Russie…un nouveau désastre en perspective

170 Views

Par Normand Bibeau.

Les baby boomers de « Mai 68 » ont tort de croire que Macron 1er, «président des français» et aspirant «empereur des européens», ne vise pas la Fédération de Russie lorsqu’il en appel aux armes et à la militarisation de l’économie française «aux pas de l’oie avec ses bottillons cloutés» le manant.

Ainsi, toute la propagande démagogique goebelienne sur le rôle décisif des U$A, au mépris flagrant de la réalité historique où 75% des armées et des armes de l’«Axe de fer» furent détruites à l’Est par l’armée soviétique et la résistance communiste et populaire, dans la victoire sur l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste, le militarisme impérial japonais et l’alliance des «collabos» «pétainistes» français et européens… la propagande militariste présente vise essentiellement à prétendre qu’avec la direction U$ dans un futur LEBENSRAUM NAZI 2.0 d’un nouvel «Axe et dôme de fer» U$A/UE des néo-nazi$-fasciste$-militariste$, les capitalistes occidentaux «unis au sein de l’OTAN et avec le programme de libérer les peuples de Russie opprimés par le nouveau tsar Poutine» comme le proclament les petites filles nazis, von der La Hyène et Kaja Kallas, réussiront grâce à la direction U$, là où ont lamentablement échoué avant eux:

– Charles XII, Roi de Suède, la noblesse polonaise, les cosaques ukrainiens et l’empire Ottoman («Grande Guerre du Nord, 1700-1721);

– Napoléon 1er et la campagne de Russie (1812) (1 million de morts);

– Guillaume II, le Kaiser de l’empire allemand, l’empire austro-hongrois, l’Italie et l’empire ottoman qui déclarèrent la guerre à l’empire russe (Première guerre mondiale, 1914-1918) (14 millions de morts);

– Adolf Hitler, le führer des allemands et des autrichiens, Mussolini, le Duce des italiens, Hiro-Hito, l’empereur des japonais et toute l’alliance des «collabos» depuis Pétain, le «maréchal» des français jusqu’aux espagnols du «Caudillo» Franco, en passant par les norvégiens, les finlandais, les polonais, les hongrois et tous ceux qui ouvertement ou secrètement (dont les U$A jusqu’en 1941) soutinrent le LEBENSRAUM NAZI 1.0 sur l’URSS et l’Europe de l’est, afin de procurer à la bourgeoisie européenne et à son aristocratie, les ressources naturelles innombrables de cet État continent sous-peuplé et dont la propagande européenne disait que c’était des «communistes-bolcheviques-juifs», «totalitaires», «anti-démocratique», «athées», des «sous-hommes» sous la dictature du tyran Staline, tout comme la propagande actuelle répète cette propagande «nazi-fasciste-militariste» avec les «adaptations «démocratiques» modernes» où Staline est devenu Poutine, les «communistes bolcheviques» des «russes anti-démocrates» et les «juifs» des «musulmans-islamistes» (Seconde guerre mondiale, 1939-1945) (60 millions de morts);

– et toutes les guerres, subversions, coup d’État de couleurs, génocides perpétrés depuis. 1945 afin de «voler, piller, brigander» la plus value des esclaves salariés mondiaux et les ressources naturelles des États vaincus par la force des armes ou la subversion.

La bourgeoisie occidentale et son aristocratie petite bourgeoise assoiffées et affamées de pétrole, de gaz naturel, de terres rares, de matières premières dont ils sont dépourvues, lorgnent à l’est, du côté de l’immensité du quasi continent de la Fédération de Russie et ses innombrables ressources naturelles comme l’ont fait avant eux les «maîtres de l’Europe» avec ses défaites et son cortège macabre de morts, de blessés, d’estropiés, d’handicapés et de ruines.

Il faut impérativement transformer ces 250 millions de «chair à patrons européens réduite au chômage en chair à canons des patrons» et s’emparer de ces terres, réduire en esclavage ces populations et «voler, piller, brigander» pour relancer le cycle de l’enrichissement capitaliste européens avant que la Chine des «cryptos-communistes» ne le fasse, le temps est compté et le nouvel «empeteur des français», le nabot Macron 1er, le néo «führer» des allemands Merz (dont Jacques Baud disait à Espoir et dignité qu’il ne lui manquait «que la moustache» https://les7duquebec.net/archives/300787 ) et le «Churchill» des anglais, le «roi» Starmer sonnent l’appel aux armes sous la botte de l’agent orange du capital aux cheveux peroxydés, le milliardaire mafieux des casinos et des hôtels de passes, le failli frauduleux professionnel, le fraudeur d’élections condamné, le mythomane délirant, dégénéré et décadent, TRUMP 1er pour l’Armagedon d’une 3ième Guerre mondiale thermonucléaire apocalyptique à moins que le prolétariat révolutionnaire ne transforme ces «insurrections populaires en révolution prolétarienne». (Voir le volume ci-contre).

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET DÉTRUISEZ LA DICTATURE DE LA BOURGEOISIE.