Les squatteurs israéliens/sionistes/terroristes seront chassés de la Palestine historique

60 Views

Par Khider Mesloub et Robert Bibeau.

Les jours des squatteurs israéliens terroristes, « cette populace réactionnaire toute entière« , qui occupent la Palestine historique sont comptés. Leur expulsion est imminente. Quoiqu’ils se targuent de disposer d’un titre de propriété talmudique enregistré au cadastre de la Thora par l’agent immobilier « Yahweh », il s’agit en fait d’un illégitime et illégal «bail» octroyé, en 1948, par les principales puissances impérialistes composant l’ONU, ce repaire de brigands.

Pour rappel, les représentants de 33 pays ont décrété, de manière discrétionnaire et arbitraire, la création de l’entité israélienne raciste. Trente trois États représentés à l’ONU, et non pas 33 peuples, car la création de l’entité israélienne n’est pas l’œuvre des peuples de ces 33 pays mais l’œuvre d’une clique mafieuse de gouvernants au service de l’impérialisme hégémonique, ont adopté la résolution 181, également connue sous le nom de résolution de partage de la patrie des arabes palestiniens ou « Plan de partage« .

Partage ? Un mot qui rappelle étrangement la Conférence de Berlin de 1885, le partage et la division de l’Afrique en 53 colonies européennes sans la présence des Africains.

Pour rappel, la Conférence de Berlin s’est tenue de novembre 1884 à février 1885, organisée par le chancelier Bismarck sur une initiative franco-allemande afin de formaliser la partition du continent africain entre les puissances coloniales européennes. Ainsi, la Conférence de Berlin est ce moment clé où l’Afrique a été divisée et partagée entre les puissances coloniales comme un vulgaire gâteau.

Plus de 60 ans plus tard, c’est au tour de la Palestine de subir un « Plan de partage colonial » orchestré illégalement par les puissances impérialistes, sous l’égide de l’ONU (le machin des impérialistes). Le plan de l’ONU voté le 29 novembre 1947 proposait un partage de la Palestine « sous mandat/occupation coloniale » britannique entre deux États ethniques, l’un dit « juif » (religieux) et l’autre dit « Palestinien » (ethnique). Le tracé des frontières de l’État/entité hébreu épousait les contours de l’immigration « juive » récente, c’est-à-dire de l’implantation des squatters sionistes/racistes récemment immigrés dans ce proxy au service de la puissance impérialiste hégémonique.

Évidemment, les squatteurs-mercenaires- sionistes se rallièrent à ce Plan illégal et illégitime de partage, ce programme de création d’un squat ou proxy sioniste/israélien sur la terre du peuple arabe-palestinien. En revanche, les Arabes rejettent le plan de partage, de partition de la Palestine, d’occupation illégale du territoire palestinien par des squatters/mercenaires/immigrants prétendûment de religion « juive ».

L’ensemble de l’humanité n’a jamais reconnu ce «bail » ONUesque et ubuesque, à plus forte raison le présumé titre de propriété talmudique (biblique) brandi par les squatters/mercenaires/ sionistes transplantés sur la base militaire du proxy israélien. Quoi qu’il en soit, le proxy israélien n’est pas occupé par le «peuple juif» mais par un ramassis de squatters, d’aventuriers colonialistes, de mercenaires racistes et fascistes au service exclusif de la puissance hégémonique Britannique jusqu’en 1967, puis au service de la puissance hégémonique Américaine par la suite.

l’entité israélienne est l’œuvre du pire hold-up de l’Histoire commis par des squatters/mercenaires terroristes au service exclusif des puissances capitalistes. Un hold-up territorial perpétré au nom d’une mythologie talmudique érigée en dogme historique pour les besoins de la farce onusienne.

Historiquement, l’État/entité israélienne a été construit de toutes pièces à partir d’individus hétérogènes ramassés dans les ghettos de multiples pays. Cette entité militariste, en guerre permanente avec ses voisins s’est forgée un mythique «peuple» bigarré et bagarreur, qui n’aurait de commun que la religion judaïque sous de multiples variantes théologiques.

Des centaines de milliers de squatters sionistes de nationalités différentes, de cultures différentes, de langues différentes, de physionomies différentes, de conceptions philosophiques et politiques différentes, se sont ligués, à la manière d’une organisation mafieuse, pour occuper illégalement la terre expropriée au peuple arabe palestinien. Une occupation territoriale cautionnée et légitimée par les mafias gouvernementales de plusieurs pays impérialistes représentés à l’ONU, leur infâme institution impérialiste.

Aujourd’hui, plusieurs historiens honnêtes et consciencieux s’accordent sur cette vérité historique : il n’existe pas de peuple juif. Comme l’ont démontré Marc Ferro et Shlomo Sand, il n’y a pas de «race juive». Les groupuscules juifs, sont issus de communautés théocratiques hébraïques, aux multiples interprétations religieuses, essaimés sur différentes aires géographiques et culturelles puis déportés en Palestine pour ériger une base militaire, un proxy d’occupation au service des puissances impérialistes.

Les résolutions de l’ONU n’ont aucune force de loi, ni aucune légitimité internationale. Du reste, l’entité israélienne est le premier à piétiner les résolutions de l’ONU. Cette entité terroriste n’accorde aucune légitimité à cette organisation supranationale mafieuse.

«On ne peut pas avoir de droits historiques sur une terre après 2000 ans», affirme l’historien israélien. «Pas plus que les Serbes ne peuvent revendiquer un droit historique sur le Kosovo au prétexte que leurs ancêtres ont habité sur cette terre il y a plusieurs siècles. Les Allemands n’ont pas de droits historiques sur l’Alsace Lorraine, les Arabes sur l’Andalousie. Le « mythe du retour » à la terre des ancêtres a été la condition sine qua non de la colonisation sioniste en pays arabe», ajoute-t-il. Il n’y a pas d’ethnos juifs.

Autrement dit, il n’y a aucun lien génétique qui rattache les gens convertis à la religion « juive », aux anciens hébreux. Pourtant, les pères fondateurs du proxy israélien étaient laïcs, athées et terroristes, ont utilisé la Bible pour justifier la colonisation de la Palestine au service des puissances impérialistes.

Comme le démontre l’historien Shlomo Sand, le «peuple juif» n’existe pas. Il n’y a pas d’histoire commune, pas de langue commune, pas de culture commune, pas de moeurs communes, pas de territoire commun, entre les différents groupuscules religieux dénommés « juifs ». Il y a peut-être une religion commune…et encore, mais une religion ne constitue pas un peuple.

C’est, du reste, le message implicite lancé par Macron à destination des occupants terroristes sionistes qui menacent les intérêts de la France au Liban: «Votre bail colonial concédé par l’ONU arrive à expiration.» Les propos du président Macron ont suscité de vives réactions en France. Le Crif et certains dirigeants français, ont jugé la déclaration de Macron comme un encouragement diplomatique à une remise en cause de la légitimité de l’existence du proxy israélien au Proche-Orient. Le Crif a évoqué «une faute à la fois historique et politique». Pour sa part, le président du Sénat, Gérard Larcher, a déclaré: «Mettre en doute l’existence d’Israël touche pour moi à des questions fondamentales.» «J’ai été stupéfait, c’est d’abord une méconnaissance de la naissance de l’État d’Israël. La naissance d’Israël n’est pas venue comme un acte notarié uniquement constaté par l’ONU», a-t-il ajouté.

En dépit des «décisions colonialistes» de la Conférence de Berlin, les pays africains ont fini par recouvrer leur indépendance. La Palestine, victime d’une décision arbitraire des puissances impérialistes rassemblées à l’ONU, obtiendra un jour son indépendance.